Лондон. Микола Глушков

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В Євангелії від Марка говориться: «Все таємне стає явним». Рано чи пізно. Але – обов’язково! Як не втаємничує свої темні справи Кремль, але справжня історія все розставить по своїх місцях.

У Лондоні поновили справу про загибель колишнього топменеджера «Аерофлоту» Миколи Глушкова. Британський Коронерський суд Лондона визнав, що його смерть була насильницькою.

Бізнесмен Микола Глушков був знайдений мертвим в Нью-Молдені на південному заході Лондона в березні 2018 року. Глушков був близьким другом олігарха Бориса Березовського, активного критика Путіна. Його знайшли повішеним у своєму будинку в Беркширі в 2013 році.

Колишній фінансовий директор флагманської авіакомпанії Росії «Аерофлот», Глушков готувався до судового процесу в лондонському суді. Напередодні він казав друзям, що доведе свою невинність щодо давніх фінансових звинувачень з боку російської влади. Бізнесмена звинуватили в шахрайстві, відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом, і неповерненні валютного виторгу з-за кордону. Через чотири роки суд зняв з нього частину звинувачень, проте визнав винним у зловживанні повноваженнями і спробі втечі. З урахуванням відбутого терміну бізнесмена звільнили в залі суду.

А ще Глушков відкрито заявляв, що викриє «Аерофлот» як прикриття для російських спецслужб. Таке викриття могло б поставити в незручне становище президента Володимира Путіна, проливши світло на частину пострадянської історії, яку російський уряд намагається приховати. «Ця справа була метою його життя», - сказав Георгій Шуппе, друг і колишній партнер по бізнесу. «Він не збирався здаватися».

Глушков стверджував, що претензії Аерофлоту до нього абсурдні і що вся справа, яке протягом багатьох років проходила через канцелярію Високого суду Лондона, була приводом для російської влади, щоб переслідувати його.

68-річний Глушков повинен був з'явитися до Господарського суду Лондона для захисту 12 березня, в день, коли його тіло було виявлено його дочкою Наталією. Напередодні судового засідання пан Глушков перестав відповідати на телефонні дзвінки. Коли його дочка приїхала до нього додому, щоб провести розслідування, вона знайшла його всередині задушеним на собачому повідку.

Смерть пана Глушкова стала серйозним сигналом для емігрантської спільноти Росії. Він був частиною команди, яка на російській приватизації змогла «заробити» величезні гроші. Свого часу саме вони допомогли побудувати політичну систему, яка привела Путіна до президентства. Потрапивши в немилість, вони втекли в Англію і спробували чинити опір своєму колишньому протеже. Але їхні зусилля були зірвані передчасними смертями…

Лідер цієї трійки, Борис Березовський, був знайдений повішеним у ванній кімнаті свого будинку в Беркширі, Англія, в 2013 році. Його смерть спочатку була визнана поліцією як самогубство, але тепер поліція проводить нове розслідування.

У 1996 році Березовський об'єднався з іншими олігархами, щоб профінансувати успішну кампанію чинного президента Бориса Єльцина. У 1999 році, коли Єльцин призначив Путіна своїм наступником, Березовський і його союзники допомогли вивести того з фактичної безвісти на загальнонаціональну популярність, прихильно висвітлюючи його президентську кампанію на ОРТ, телеканалі, який того часу був підконтрольний Березовському. Саме ці люди сприяли створенню політичної партії "Єдність", яка послужила трампліном для Путіна.

Давній помічник пана Березовського з безпеки, колишній російський офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, був вбитий в 2006 році смертельною дозою радіоактивного ізотопу полоній-210. Це вбивство слідчі органи Великобританії цілком поклали на Росію. У 2014-2015 роках у Великобританії у справі смерті Литвиненка було проведено громадське дізнання, в ході якого представник Скотленд-Ярду повідомив, що «єдине можливе пояснення» полягає в тому, що «тим чи іншим чином російська держава брала участь у вбивстві Литвиненка».

Британський суд прийшов до висновку, що Литвиненко був убитий в результаті спецоперації ФСБ, схваленої, ймовірно, особисто директором ФСБ Миколою Патрушевим і президентом Росії Володимиром Путіним.

Інший партнер Березовського, Бадрі Патаркацишвілі, помер в 2008 році від серцевого нападу. Цю смерть поки що поліція визнає смертю від природної причини. Поки що… Цікаво, що за тиждень до його смерті в Грузії розгорівся скандал, пов'язаний з публікацією газетою «Алія» роздруківки розмови Бадрі Патаркацишвілі і глави спецдепартаменту МВС Грузії Іраклія Кодуа. Частина запису, що стосується зв'язків Патаркацишвілі з Путіним, була за два дні до смерті Патаркацишвілі опублікована в двох версіях російського перекладу в журналі «Коммерсант-Власть». Зокрема, згідно з редакційним перекладом тексту роздруківки, Патаркацишвілі сказав, що Путін «кришував його пітерські інтереси».