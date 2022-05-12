Логіка абсурду

11:44 09 серпня Київ, Україна

У своїй схибленій та вивернутій публічній риториці Путін раз за разом повертається до тези, що колишні союзні республіки повинні були вийти зі складу колись великої країни у територіальних межах на момент створення СРСР. В першу чергу такими псевдоісторичними вивертами Путін намагається легітимізувати анексію владою Кремля українського півострова Крим. Ідея, м’яко кажучи, не нова. І від цього вона стає не менш безглуздою…

Починаючи з 2014 року влада РФ намагалася створити хоч якесь публічне підґрунтя для агресії проти територіальної цілісності України. Рада федерації РФ намагалася визнати передачу Криму Україні у 1954 році юридично нікчемною. Потім, вже у 2015 році лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов просить генерального прокурора Юрія Чайку вивчити на відповідність Конституції СРСР рішення 1954 року про передачу Криму до складу України.

Крим був переданий Україні на підставі відповідного указу президії Верховної ради СРСР від 19 лютого 1954 року, підтвердженого законом СРСР від 26 квітня того ж року. Обидва документи були видані за підписом голови та секретаря президії ВР СРСР - Климента Ворошилова та Миколи Пегова.

Сенс передачі регіону пояснювався в указі «спільністю економіки, територіальною близькістю та тісними господарськими та культурними зв'язками між Кримською областю та Українською РСР».

«Спільність економіки, територіальна близькість та тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР». Навіть у тодішньому Кремлі розуміли ці прості істини. Але влада Кремля сьогодення має свою, псевдоімперську точку зору на історичні процеси. Закони про анексію Криму і Севастополя Путін вніс до Держдуми 19 березня 2014 року. На другий день нижня палата ратифікувала договір про анексію і прийняла в трьох читаннях конституційний закон про входження українських регіонів до складу Росії. З усіх депутатів проти проголосував лише Ілля Пономарьов. Вже через три дні обидва законопроєкти були схвалені Радою Федерації.

І почалися пошуки виправдань злочинним діям. У 2015 році Генеральна прокуратура РФ визнала неконституційною передачу Криму від РРФСР Україні в 1954 році. А який ще вердикт могла винести прокуратура влади Кремля, щоб догодити Путіну?! Прокурорів навіть не збентежив той факт, що таке рішення не є компетенцією прокуратури! Прокурори залюбки зайнялися перевіркою конституційності правових актів, прийнятих кілька десятиліть тому в уже неіснуючій на сьогодні державі. І винесли «обґрунтований вердикт», такий необхідний Путіну та Ко.

Закривши очі на той факт, що приналежність Криму Україні була беззастережно визнана в низці угод між Росією та Україною, зокрема, в Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року і в укладеній в тому ж році Угоді про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України, прокуратура чітко розписалася у своїй залежності та «вірнопідданості» Кремлю.

Та частина рішення Генпрокуратури, де стверджується, ніби і після передачі Криму Україні Севастополь зберіг статус міста союзного підпорядкування, спростовується елементарно - простим зверненням до відповідного тому Великої радянської енциклопедії. Там чорним по білому написано, що Севастополь має статус міста республіканського підпорядкування в складі УРСР.

Тим часом, наприклад, постановою Президії ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 року від України Росії була передана низка районів Таганрозького і Шахтинського округів з містами Таганрог і Шахти. Натомість Україна отримала низку територій Почепського і Севського повітів Брянської губернії, Путивльський повіт (з Путивлем) і частини Грайворонського, Білгородського і Суджанського повітів Курської губернії, а також частину Валуйського повіту Воронезької губернії. Якщо слідувати логіці російської Генпрокуратури, треба також скасувати і відповідну постанову ЦВК і повернутися до кордонів, які існували до 16 жовтня 1925 року. Але тоді Росія безумовно програє. Їй доведеться повернути значну частину Ростовської області з такими містами як Шахти з 237 тис. населення і Таганрог з 253 тис. населення, отримавши назад Путивль всього з 17 тис. жителів. Марення Путіна про «грубі порушення» чинних на момент передачі правових норм є відвертою брехнею. За весь час існування СРСР території від республіки до республіки або від області до області передавалися єдиним можливим чином, яким і був переданий Крим, - постановою Президії ВЦВК, а надалі - постановами Президії Верховної Ради СРСР і президій Верховних Рад відповідних республік. Ні референдумів з цього приводу ніколи не проводилося, ні навіть спеціальних постанов пленарних сесій Верховної Ради СРСР жодного разу не приймалося.