Летаргія нації

На початку XIX століття Пушкін ще сподівався, що росія зможе "прокинутися від сну".

З того моменту вже минуло понад 200 років, але за цей час стан хворобливого забуття Росії тільки погіршився.

Що для історії 120 днів? Дрібниця, який навіть не заслуговує на увагу. Але не в тому випадку, коли ці 120 днів сповнені болем, смертями та стражданнями ні в чому не винних людей, для яких ці дні перетворилися практично на вічність. 120 днів страшної, безпричинної агресії Росії проти України.

Навіть практично за чотири місяці війни багато хто з нас не до кінця усвідомлює реальність того, що відбувається. Як у XXI столітті, у самому центрі Європи можуть звучати сирени, вибухи та стогін поранених та вмираючих? Це якесь божевілля! Страшний сон, від якого намагаєшся якнайшвидше прокинутися і опинитися у звичному сонячному мирному ранку, не спотвореному зруйнованими та палаючими будинками. Бажання прокинутися переслідує українців вже 120 днів.

І ще 120 днів ми сподівалися на те, що росія все ж таки «прокинеться» від свого шаленого сну, навіяного величезною країні схибленим диктатором із зруйнованою психікою. Але росія не прокидається... І схоже, що її «ранок» відкладено на невизначений термін, який, можливо, ніколи й не прийде до зруйнованої страшним «імперським» сном країни.

Ми всі з надією чекали на той момент, коли прості росіяни усвідомлюють злочинність та історичну неможливість подальшого існування кремлівської влади, яка спотворила їхній розум і знищила всі надії на щасливе життя.. Ми сподівалися на те, що настільки велику за розмірами та населенням країну, як росія, жодний диктатор не зможе до кінця підкорити своїм хворим імперським намірам. Але ми помилилися.

За сотні років гніту та принижень різних «самодержців» колективна росія повністю втратила власний розум і розсудливість і перетворилася на стадо баранів, яке готове підкорятися будь-якій владі, навіть якщо це влада паршивої вівці. Головне, щоб ця вівця була у вовчій шкурі, яку так звик боятися російський люд. Нащадки кріпаків з кріпацтвом у крові навіть не уявляють, як жити самостійно, власними бажаннями та розумом, без такого вже звичного «стійла». Та й будь-які «світлі» бажання вже давно безповоротно втрачені.

Навіть враховуючи всім відому брехливість кремлівської пропаганди, яка акцентується на практично 100-відсоткову підтримку росіянами злочинних дій путінської влади, жодних реальних дій щодо опору путінському режиму проста росія не веде. Навряд чи реальним опором можуть бути спроби підпалів близько 20 військкоматів у країні, де таких «пунктів прийому гарматного м'яса» налічуються тисячі.. Поодинокі персональні акції опору та виступи окремих громадських та культурних діячів теж навряд чи зможуть пробудити путінську росію від летаргічного імперського сну.

А сучасна росія нездатна від слова «зовсім».

Тому очікувати від росіян «прозріння» абсолютно безперспективно. Вірш Пушкіна «До Чаадаєву» з його закликами до волі і боротьби з «самодержавством» за століття так і не знайшло жодного відгуку в серцях простих росіян, а кривава і багато в чому гротеска спроба початку ХХ століття ще більше посилила ситуацію.

Їм, простим росіянам, у своїй переважній більшості, не потрібна жодна свобода та воля. Навпаки, вона їх лякає, тому що століття гнітючого ярма різного роду «самодержавства» знищили у народу Росії навіть можливість опору наказам і забаганкам «паршивої вівці», яка їх же волею була висунута на вершину «харчової піраміди» хворого російського суспільства.

Росія самостійно не «прокинеться». Колективне Зло не зможе стати на шлях Добра. Та й не хоче. Бо невиліковне. Потрібна потужна селекція поколінь, не уражених хворобою «мовчазного кріпацтва», щоб росія знову повірила в те, що:

«…зійде вона,

Зірка привабливого щастя,

Росія спряне від сну,

І на уламках самовладдя

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