Поки Україна відзначала День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, а по червоній площі у москві крокувало останнім парадом приречене військо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.
Раніше, 7 квітня, цей закон прийняв Сенат США, а 28 квітня те саме зробила Палата представників Конгресу США. Закон дасть можливість США оперативно надавати Україні зброю для захисту від агресії росії, також Київ отримає по ньому фінансову допомогу у значно більшому обсязі, ніж було до цього.
Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що вважає цей документ історичним: «Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо та захистимо демократію в Україні та в Європі. Як і 77 років тому», – написав Зеленський у Твіттері після того, як Білий дім оголосив про підписання закону.
Символічно, що Джо Байден саме 9 травня поставив завершальну крапку у визначенні ставлення колективного Заходу до війни в Україні. Сполучені Штати Америки чітко вказали світовому суспільству, на чиєму боці знаходиться країна найбільшої світової демократії.
Закон про ленд-ліз – це «закон про обов’язкову перемогу України». Сумніви, які залишалися у західних політиків щодо результату російської агресії, залишилися позаду. Збройні сили України за два з половиною місяці війни довели свою спроможність не тільки стримати агресора, а й повністю знищити армію загарбника, яка до цього моменту мала статус «другої у світі».
Захід впевнився в тому, що Україна, її Збройні сили та згуртоване війною суспільство готова перемагати ворога. Не тільки «хоче», а ще й «може».
Підтримка новітніми зразками зброї українських захисників не залишить ніяких шансів зухвалому загарбнику. І Захід абсолютно впевнений у цьому.
Перелік озброєнь, яке Сполучені Штати за новим законом можуть передати Україні, може бути будь-яким, і це визначатиметься на підставі узгодження між нашими пропозиціями та здатністю Сполучених Штатів їх надати.
Та, насправді, ленд-ліз – це не тільки зброя. Це ще й технології та обладнання, які допоможуть Україні створити потужну оборонну промисловість та задовольняти потреби Збройних сил виробами власного виробництва.
Ленд-ліз – це не «подарунки». У будь-якому випадку Україна повинна буде розрахуватися за отриману допомогу. Це справедливо. Абсолютно прийнятною платою як для України, так і для Сполучених Штатів може стати, наприклад, створення бази ВМС США у Севастополі. Після того, звісно, як Крим повернеться у рідну українську «гавань». Тобто, після повної беззаперечної Перемоги над ворогом та очищення від російської нечисті окупованих та анексованих територій України.
Завдяки ленд-лізу Українська армія стане якісно іншою. Поєднання вправності, мужності та героїзму українських воїнів з новітнім озброєнням, аналогів якого немає у армії окупанта, перетворить Збройні сили України на передову, загартовану війною, потужну армію новітнього зразку, аналогів якої не буде і в Європі.
Ленд-ліз – це абсолютно логічне завершення трансформації відносин Заходу до України. Захід визнав Україну як рівноправного партнера демократичного світового суспільства і готовий допомагати у боротьбі з агресивними проявами диктатури кремля.
Україна виборола у кривавій боротьбі своє право вважатися світовою спільнотою не пасивним об’єктом, а активним суб’єктом геополітики, здатним та спроможним адекватно реагувати на виклики та загрози будь-яких антагоністів демократичних свобод, миру та спокою.
Раніше, 7 квітня, цей закон прийняв Сенат США, а 28 квітня те саме зробила Палата представників Конгресу США. Закон дасть можливість США оперативно надавати Україні зброю для захисту від агресії росії, також Київ отримає по ньому фінансову допомогу у значно більшому обсязі, ніж було до цього.
Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що вважає цей документ історичним: «Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо та захистимо демократію в Україні та в Європі. Як і 77 років тому», – написав Зеленський у Твіттері після того, як Білий дім оголосив про підписання закону.
Символічно, що Джо Байден саме 9 травня поставив завершальну крапку у визначенні ставлення колективного Заходу до війни в Україні. Сполучені Штати Америки чітко вказали світовому суспільству, на чиєму боці знаходиться країна найбільшої світової демократії.
Закон про ленд-ліз – це «закон про обов’язкову перемогу України». Сумніви, які залишалися у західних політиків щодо результату російської агресії, залишилися позаду. Збройні сили України за два з половиною місяці війни довели свою спроможність не тільки стримати агресора, а й повністю знищити армію загарбника, яка до цього моменту мала статус «другої у світі».
Захід впевнився в тому, що Україна, її Збройні сили та згуртоване війною суспільство готова перемагати ворога. Не тільки «хоче», а ще й «може».
Підтримка новітніми зразками зброї українських захисників не залишить ніяких шансів зухвалому загарбнику. І Захід абсолютно впевнений у цьому.
Перелік озброєнь, яке Сполучені Штати за новим законом можуть передати Україні, може бути будь-яким, і це визначатиметься на підставі узгодження між нашими пропозиціями та здатністю Сполучених Штатів їх надати.
Та, насправді, ленд-ліз – це не тільки зброя. Це ще й технології та обладнання, які допоможуть Україні створити потужну оборонну промисловість та задовольняти потреби Збройних сил виробами власного виробництва.
Ленд-ліз – це не «подарунки». У будь-якому випадку Україна повинна буде розрахуватися за отриману допомогу. Це справедливо. Абсолютно прийнятною платою як для України, так і для Сполучених Штатів може стати, наприклад, створення бази ВМС США у Севастополі. Після того, звісно, як Крим повернеться у рідну українську «гавань». Тобто, після повної беззаперечної Перемоги над ворогом та очищення від російської нечисті окупованих та анексованих територій України.
Завдяки ленд-лізу Українська армія стане якісно іншою. Поєднання вправності, мужності та героїзму українських воїнів з новітнім озброєнням, аналогів якого немає у армії окупанта, перетворить Збройні сили України на передову, загартовану війною, потужну армію новітнього зразку, аналогів якої не буде і в Європі.
Ленд-ліз – це абсолютно логічне завершення трансформації відносин Заходу до України. Захід визнав Україну як рівноправного партнера демократичного світового суспільства і готовий допомагати у боротьбі з агресивними проявами диктатури кремля.
Україна виборола у кривавій боротьбі своє право вважатися світовою спільнотою не пасивним об’єктом, а активним суб’єктом геополітики, здатним та спроможним адекватно реагувати на виклики та загрози будь-яких антагоністів демократичних свобод, миру та спокою.
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