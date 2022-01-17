Хто знає правду? ...

На жаль, практично будь-які резонансні події сучасності мають подвійне (потрійне і т.д.) дно. Тим більше, що їх висвітлення в засобах масової інформації завжди ведеться з кількох точок зору, які враховують інтереси певних фінансових груп, політичних партій, цілих країн і націй. Інформація втратила чітке забарвлення, розподіл на «біле» та «чорне». Все, за невеликим винятком - «сіре».

Інформаційні потоки замість допомоги несуть шкоду суспільству, яке вже практично розділилося на тих, хто готовий вірити будь-якій інформації в ЗМІ і на тих, хто вже не вірить нікому і нічому.

Виваженість і вірогідність новин вже не є притаманною навіть важливим науковим виданням. Високосний 2020 чітко вказав на неспроможність і неможливість боротьби з інформаційним хаосом на світовому рівні. Ситуація з висвітленням перебігу пандемії коронавірусу з самого початку нагадувала спробу застосування керованого інформаційного хаосу з метою дестабілізації загальносвітових підвалин і порядку. Ні про яку керованість і вірогідність відповідальними за здоров'я планети інститутами взагалі не йшлося. Можливо, обґрунтована і зважена інформація і продукувалась ВООЗ, але вона практично повністю розчинилася в різноголосиці тисяч «популярних медичних експертів», представників влади, бізнесу та інших публічних персон, яких стосується процес.

Головну шкоду суспільству завдав не тільки сам вірус, а й хаос, породжений інформаційною амбівалентністю. Як результат - близько 800 000 вже померлих на цей час від хвороби і «світова економічна депресія» з можливими втратами на рівні $ 82 трлн. Така ціна для людства через не найстрашнішу, як з'ясувалося зрештою, хворобу. Чи потрібна така глобальна інформатизація для людства, яке в переважній більшості поступово втрачає критичність мислення та оцінки зовнішньої інформації? Інформації, яка стає замість «доступною та корисною» «безконтрольною і безжальною»!

Чи керований сучасний інформаційний хаос взагалі? Ким? Питання без відповідей.Попри те, з яким ентузіазмом і енергією цей хаос підтримується на державному рівні певними країнами, зрозуміло, що такий стан інформаційного простору повністю задовольняє амбітних «імператорів» сучасності. Виявляється, що для того, щоб володіти світом, не обов'язково володіти інформацією! Значно простіше інформацію створювати самим, тобто - брехати!

«На виготовлення вакцини знадобилося два тижні»! Нісенітниця? Якщо й збудник, і вакцина «з однієї пробірки» це - можливо! У всіх інших випадках, це маячня на кшталт «оголошення тендеру на роботи по збільшенню кількості опадів над півостровом Крим» або «ні один справжній козак Росії не захворів на коронавірус». На кого розраховане таке відверте безумство? На жаль, на нас з вами! На простих людей в будь-якій країні. На тих, хто вірить всьому, що з'являється на сторінках провідних і не дуже ЗМІ. На тих, хто втратив критичність сприйняття та власну думку. Тих, кого такі «продуктори» брехні намагаються довести до стану «розумових рослин». Тому що такими набагато легше керувати та стригти, як вівцю. Або просто - покласти під ніж «великоімперський», або будь-якого іншого «м'ясника»...