Хто ж вас ховатиме?

01:49 03 березень Київ, Україна

Самі своїх хороніть…

Далеко не всі навіть у владі Росії зомбовані та перетворилися на тварин. До багатьох можновладців нарешті «дійшло», що схиблений коротун привів Росію до прірви.

Війна, яку Кремль вперто називає «визвольною спецоперацією» від самої Росії не залишить «камня на камні». Навіть у російському Сенаті багато хто незадоволений діями Кремля та розуміє усі наслідки, які обов’язково відчує на собі Росія у відповідь на агресію проти України. Ніхто у керівництві Кремля не замислюється та не переймається питанням поховань загиблих російських військових, тілами яких агресор вже щедро «засіяв» українські лани.

Сенаторка Людмила Нарусова розповіла про те, як влада Кремля кинула напризволяще матерів, сини яких безславно склали свої голови на догоду злочинним діям схибленого керманича.

Далі мовою оригіналу: «Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит!