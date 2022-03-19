Хто винен і Що робити (1 частина)

13:59 09 березня Київ, Україна

«Хто винен?» і «Що робити?» Ці два довічні запитання зараз, як ніколи, актуальні для Росії. Для більшості росіян відповідь на запитання «Що робити» цілком очевидна – ТІКАТИ! Тікати подалі з країни, яку підкорив собі і тепер знищує придуркуватий диктатор.

Ті, хто має розум в Росії (а їх таки переважна більшість), вже достеменно зрозумів, що повернення до спокійного життя неможливе. З першими вибухами ракет 24 лютого на території України майбутнє Росії перетворилося на апокаліптичне жахіття.

Агресія проти України розділила Росію на дві частини. Перша – це ті, хто мають принаймні гіпотетичну можливість втекти від путінського режиму до інших країн. «Прощай, берьозки!» Але, куди?

Така близька і приваблива Європа навряд чи спокійно прийме до себе біженців з країни-агресора. Навіть, якщо припустити, що юридичних перешкод не буде, залишається ставлення європейців до росіян. А зараз воно дуже близьке до ставлення «як до скажених собак».

Європейці не дозволять росіянам пересидіти в себе вдома крах «недоімперії».

Залишаються Північна Корея, Еритрея та Білорусь? Але ж Білорусі недовго залишилося стогнати під Лукашенком, а Еритрея та Північна Корея навряд чи приваблюють заможних росіян.

Багатії та середній клас у розпачі. Куди тікати? Де приймуть? «Вікно можливостей» постійно звужується і, врешті решт, зачиниться повністю, прирікаючи на жебрацьке дожиття серед злиднів та «рідних березок».

Інша частина – це «жебрацька Росія», яка навіть до війни в Україні не могла собі дозволити витратити лишню копійку на себе. Вони й так ніколи не вдягали Версаче та не ніжилися на «Лазурному» узбережжі. Для них долар, що він є, що його немає…