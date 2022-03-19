Хто винен і Що робити (1 частина)

«Хто винен?» і «Що робити?» Ці два довічні запитання зараз, як ніколи, актуальні для Росії. Для більшості росіян відповідь на запитання «Що робити» цілком очевидна – ТІКАТИ! Тікати подалі з країни, яку підкорив собі і тепер знищує придуркуватий диктатор.
Ті, хто має розум в Росії (а їх таки переважна більшість), вже достеменно зрозумів, що повернення до спокійного життя неможливе.
З першими вибухами ракет 24 лютого на території України майбутнє Росії перетворилося на апокаліптичне жахіття.
Агресія проти України розділила Росію на дві частини. Перша – це ті, хто мають принаймні гіпотетичну можливість втекти від путінського режиму до інших країн. «Прощай, берьозки!» Але, куди?
Така близька і приваблива Європа навряд чи спокійно прийме до себе біженців з країни-агресора. Навіть, якщо припустити, що юридичних перешкод не буде, залишається ставлення європейців до росіян. А зараз воно дуже близьке до ставлення «як до скажених собак».
Європейці не дозволять росіянам пересидіти в себе вдома крах «недоімперії».
Залишаються Північна Корея, Еритрея та Білорусь? Але ж Білорусі недовго залишилося стогнати під Лукашенком, а Еритрея та Північна Корея навряд чи приваблюють заможних росіян.
Багатії та середній клас у розпачі. Куди тікати? Де приймуть? «Вікно можливостей» постійно звужується і, врешті решт, зачиниться повністю, прирікаючи на жебрацьке дожиття серед злиднів та «рідних березок».
Інша частина – це «жебрацька Росія», яка навіть до війни в Україні не могла собі дозволити витратити лишню копійку на себе. Вони й так ніколи не вдягали Версаче та не ніжилися на «Лазурному» узбережжі. Для них долар, що він є, що його немає…
Але тотальне подорожчання всіх товарів та послуг навіть не залишає шансів на будь-яке «доживання». Єдине, на що в них є шанс – це докорінно змінити владу Кремля з надією на те, що нова, навіть, можливо, справді демократична влада, зможе зупинити падіння Росії у прірву!
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