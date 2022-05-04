Крим, час повертатися!

21:21 02 травня Київ, Україна





Офіційний лист, який надійшов на ім’я так званого голови Республіки Крим аксьонова від управління фсб по Республіці Крим та місту Севастополь, підписаний начальником управління Михайлюком, чітко говорить про те, що російські армійські підрозділи угрупування «Північ», які розташовані в окупованому Криму, будуть незабаром перекинуті на фронт.



Михайлюк вказує на те, що таким чином буде значно зменшена «обороноспроможність» Криму. «Захищатися» від «української загрози» він пропонує силами місцевої поліції із залученням добровольчих дружин серед місцевого населення. «Руська весна» для Криму, схоже, закінчується… Зважаючи на тотальну невдачу розвитку «блискавичної спецоперації» та величезні втрати у живій силі та техніці кремль намагається стягнути додаткові сили звідусіль. Буряти та чеченці майже закінчилися. Прийшла черга окупованого Криму стати донором нового «гарматного м’яса».Офіційний лист, який надійшов на ім’я так званого голови Республіки Крим аксьонова від управління фсб по Республіці Крим та місту Севастополь, підписаний начальником управління Михайлюком, чітко говорить про те, що російські армійські підрозділи угрупування «Північ», які розташовані в окупованому Криму, будуть незабаром перекинуті на фронт.Михайлюк вказує на те, що таким чином буде значно зменшена «обороноспроможність» Криму. «Захищатися» від «української загрози» він пропонує силами місцевої поліції із залученням добровольчих дружин серед місцевого населення.





Напередодні чергового святкування «побєдобєсія» фсб запровадило у Криму високий рівень терористичної загрози та просить цивільну владу окупованого Криму максимально скоротити години роботи місць масового скупчення людей та посилити контроль на об’єктах критичної інфраструктури. Виключно за рахунок поліції та «добровільних» формувань.



Росія «проковтнула» у 2014 році більше, ніж може «переварити». «Нова» війна остаточно підірвала і без того зруйновану правлінням путіна країну, яку він вперто веде до загибелі.



Мабуть, час Криму повертатися додому, до «рідної української гавані». Саме час провести справжній референдум та визначити волю людей. Без участі військових, що тримали під прицілом у 2014 році населення Криму, не важко здогадатися про результати такого народного волевиявлення.

Крим, час додому!