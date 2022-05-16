Крим – це Україна!

17:04 16 травня Київ, Україна





З кожним днем чаша терезів все більше схиляється у бік перемоги України. Якщо на початку війни ми мріяли зупинити ворога та не дозволити йому знищити Українську Націю, то зараз, на третій місяць війни, ми цілком розуміємо та адекватно оцінюємо власну спроможність знищити ворога та повністю звільнити всю територію Незалежної від агресора. Повністю повернути територію України до державних кордонів зразка 2013 року, до анексії Криму та окупації частини українського Донбасу.



Український Крим… Так сталося, що анексований агресором у 2014 році півострів вимушено став одним із російських плацдармів для ворожих сил на самому початку «нової» війни. За час окупації



Та не так сталося, як гадалося кремлем. «Блискавична спецоперація» захлинулася в українських лісах та степах і перетворилася на «парад» військових невдач та поразок «другої армії світу». Замість «бравих» військових колон під триколором до українського Криму зараз нескінченим потоком повертається зруйнована та понівечена військова техніка окупантів для ремонту та тисячі поранених вояків-злочинців з війська рф.



«Кримська весна» через вісім років повернулася до Криму у «переможному» вигляді згорілих танків та вантажу-200, що не може не загострювати суспільну ситуацію на окупованому півострові.



Населення Криму тотально розчароване «життям під окупантом». Навіть та його частина, яка квітами вітала «руську весну» 2014 року, зрозуміла неспроможність росії дати Криму «нове життя у складі великої імперії». Все, що пов’язано з програшною війною росії проти України, проходить «на очах» у населення. Усвідомлюючи те, що є всі шанси втратити Крим, кремль вдається до перевіреної часом стратегії «промивки мізків» 24/7 у спробі зомбування населення Криму та посилення репресій і переслідувань незгодних.



Плачевна ситуація з правами людини в Криму стала ще гіршою після початку військових дій. Вже близько 40 людей засуджено за «компрометацію збройних сил Росії». Посилився інформаційно-психологічний тиск, донесення та провокування людей, які не бажають публічно висловлюватися на підтримку путіна та так званої «спеціальної військової операції».



Найбільш організованою проукраїнською силою у Криму є кримські татари. Слід пам’ятати, що за рішенням Меджлісу кримськотатарського народу, кримські татари в абсолютній більшості бойкотували так званий референдум 16 березня 2014 року, імітований російськими спецслужбами у вже окупованому на той момент російськими військами Криму.



Тому зовсім не дивно, що саме проти кримськотатарського населення Криму, спецслужби рф значно посилили тиск та переслідування. З початком «нової» війни, кримські політв’язні, які знаходяться на території рф, не мають можливості спілкуватися з українськими дипломатами та відстоювати свої права.



Тотальні репресії практично унеможливлюють відкритий спротив населення Криму. Безумовно, є випадки, коли з'являються написи на підтримку української держави, проти російської окупації, коли проколюються колеса автомашин, що використовують рашистську символіку. Такі випадки є, і їх, у принципі, чимало. Але люди залякані і це робиться, як правило, у нічний час і непомітним способом.



Чим сильніша буде перевага України на фронті, чим більше буде знищено окупантів, тим потужнішим буде спротив кримчан. Ще не всі зрозуміли невідворотність повернення Криму до складу України. Але кожен день перемог над ворогом наближає той час, коли люди зрозуміють, що лише у складі України Крим може повернутися до спокійного мирного життя та матиме перспективи подальшого розвитку та процвітання.



Росія цілеспрямовано порушує норми Женевської конвенції 1949 року, яка забороняє державі-окупанту штучно змінювати демографічні та етнічні склади населення окупованих територій. За роки окупації до Криму було переселено приблизно один мільйон росіян.



Це колосальна цифра, якщо виходити з того, що населення Кримського півострова разом із містом Севастополем напередодні окупації становило не більше 2 мільйонів 300 тисяч. Зрозуміло, що така величезна кількість поселенців дуже кардинально змінює етнічний склад населення Криму. Таким чином кремль намагався «розбавити» корінне населення з метою підвищення лояльності окупаційній владі. Увага суспільства зосереджено на подіях, що розгортаються на півночі, сході та півдні України, де Збройні Сили України дають відсіч окупаційним військам рф. І це цілком зрозуміло. Кривава війна не залишає місця для уваги на інших подіях та територіях, якщо це безпосередньо не стосується боротьби з окупантом.З кожним днем чаша терезів все більше схиляється у бік перемоги України. Якщо на початку війни ми мріяли зупинити ворога та не дозволити йому знищити Українську Націю, то зараз, на третій місяць війни, ми цілком розуміємо та адекватно оцінюємо власну спроможність знищити ворога та повністю звільнити всю територію Незалежної від агресора. Повністю повернути територію України до державних кордонів зразка 2013 року, до анексії Криму та окупації частини українського Донбасу.Український Крим… Так сталося, що анексований агресором у 2014 році півострів вимушено став одним із російських плацдармів для ворожих сил на самому початку «нової» війни. За час окупації кремль перетворив колись квітучий український півострів на величезну військову базу. Росія зосередила в Криму потужне збройне угрупування, яке 24 лютого 2022 року нанесло один із основних ударів по Україні.Та не так сталося, як гадалося кремлем. «Блискавична спецоперація» захлинулася в українських лісах та степах і перетворилася на «парад» військових невдач та поразок «другої армії світу». Замість «бравих» військових колон під триколором до українського Криму зараз нескінченим потоком повертається зруйнована та понівечена військова техніка окупантів для ремонту та тисячі поранених вояків-злочинців з війська рф.«Кримська весна» через вісім років повернулася до Криму у «переможному» вигляді згорілих танків та вантажу-200, що не може не загострювати суспільну ситуацію на окупованому півострові.Населення Криму тотально розчароване «життям під окупантом». Навіть та його частина, яка квітами вітала «руську весну» 2014 року, зрозуміла неспроможність росії дати Криму «нове життя у складі великої імперії». Все, що пов’язано з програшною війною росії проти України, проходить «на очах» у населення. Усвідомлюючи те, що є всі шанси втратити Крим, кремль вдається до перевіреної часом стратегії «промивки мізків» 24/7 у спробі зомбування населення Криму та посилення репресій і переслідувань незгодних.Плачевна ситуація з правами людини в Криму стала ще гіршою після початку військових дій. Вже близько 40 людей засуджено за «компрометацію збройних сил Росії». Посилився інформаційно-психологічний тиск, донесення та провокування людей, які не бажають публічно висловлюватися на підтримку путіна та так званої «спеціальної військової операції».Найбільш організованою проукраїнською силою у Криму є кримські татари. Слід пам’ятати, що за рішенням Меджлісу кримськотатарського народу, кримські татари в абсолютній більшості бойкотували так званий референдум 16 березня 2014 року, імітований російськими спецслужбами у вже окупованому на той момент російськими військами Криму.Тому зовсім не дивно, що саме проти кримськотатарського населення Криму, спецслужби рф значно посилили тиск та переслідування. З початком «нової» війни, кримські політв’язні, які знаходяться на території рф, не мають можливості спілкуватися з українськими дипломатами та відстоювати свої права.Тотальні репресії практично унеможливлюють відкритий спротив населення Криму. Безумовно, є випадки, коли з'являються написи на підтримку української держави, проти російської окупації, коли проколюються колеса автомашин, що використовують рашистську символіку. Такі випадки є, і їх, у принципі, чимало. Але люди залякані і це робиться, як правило, у нічний час і непомітним способом.Чим сильніша буде перевага України на фронті, чим більше буде знищено окупантів, тим потужнішим буде спротив кримчан. Ще не всі зрозуміли невідворотність повернення Криму до складу України. Але кожен день перемог над ворогом наближає той час, коли люди зрозуміють, що лише у складі України Крим може повернутися до спокійного мирного життя та матиме перспективи подальшого розвитку та процвітання.Росія цілеспрямовано порушує норми Женевської конвенції 1949 року, яка забороняє державі-окупанту штучно змінювати демографічні та етнічні склади населення окупованих територій. За роки окупації до Криму було переселено приблизно один мільйон росіян.Це колосальна цифра, якщо виходити з того, що населення Кримського півострова разом із містом Севастополем напередодні окупації становило не більше 2 мільйонів 300 тисяч. Зрозуміло, що така величезна кількість поселенців дуже кардинально змінює етнічний склад населення Криму. Таким чином кремль намагався «розбавити» корінне населення з метою підвищення лояльності окупаційній владі.

Постає питання: що робити після деокупації півострова з усім цим натовпом чужинців? З тими, хто сам не втече після поразки росіян. Згідно чинного міграційного законодавства України, іноземець або особа без громадянства, яка незаконно опинилась на території України, підлягає видворенню. Тому «незвані гості», які помилково вважають себе «власниками життя» в тимчасово окупованому Криму, змушені будуть покинути сонячний Український Крим та повернутися до себе, в похмуру реальність знищеної путіним росії.



Але це все трішечки пізніше. Після Нашої Перемоги. Яка обов’язково очистить всю територію України від ворожої нечисті.

Поки що Крим повинен триматися, чекати і, по можливості, наближати нашу спільну Перемогу!

Вже зовсім скоро!