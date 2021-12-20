Кривавий пісок, як українські надра допомагають ВПК РФ

11:15 29 липень Київ, Україна

Є таке хімічна сполука - карбід кремнію. Для рядового украінцв, та й не тільки, щоб згадати, що це таке (а вчили ж в школі!), Потрібно заглянути в інтернет.

Щоб не витрачати дорогоцінний час читачів, відразу скажу: карбід кремнію, він же карборунд - це штучний абразивний матеріал з високою мікротвердістю. НЕ алмаз, але наближеним. Використовують карбід кремнію (хімічний склад SiC) в металообробній і металургійній промисловості для зачистки металу і як огнеупора, а в поєднанні з алюмосилікатними волокнами карбід кремнію входить до складу композиційних матеріалів. Наприклад, з них роблять покриття для надшвидких літаків або космічних апаратів.

У електрометалургії кремнію і кременистих феросплавів карборунд є проміжним продуктом в складному фізико-хімічному процесі виплавки кремнію технічної чистоти і ряду інших сполук кремнію.

Зі сказаного вище ясно, що карборунд на дорозі не валяється. У природі карбід кремнію зустрічається у вигляді Муассім-Ніта, який був виявлений в 1956 році в Іркутській області Росії, і в 1965 році в пісках Дніпровсько-Донецької западини.

Зупинимося на хвилину.

Отже, Україна має досить цінна хімічна сировина. А де ж наша держава його використовує?

І ось тут починається щось цікаве.

Проведене в 2019 році програмою «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») - «Надра на експорт» розслідування виявило, що в 2018 році РНБО внесла до списку санкцій російського олігарха Дерипаску в компанії з трьома пов'язаними з ним компаніями. Але випадково (або не зовсім) РНБО обійшла ще деякі компанії Дерипаски, які ведуть бізнес в Україні, зокрема - дочірні компанії «Об'єднаної компанії« Русал ».

Серед цих компаній - власник ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» United Company Rusal Silicon Limited, зареєстрована на Кіпрі, в Нікосії, 1066, по вул. Фемістокл Дервіш 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх.

У матеріалах «Схем» зазначено, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» видобуває унікальний Високочистий кварцит і вивозить його в Росію.

Насправді це не зовсім так.

ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» дійсно ще з 1997 року має спеціальний дозвіл по № 1066 на користування надрами двох ділянок Баницького родовища (Сумська область) з метою видобутку пісковику кварцитовидних. Саме цей вид корисних копалин загальнодержавного значення та є сировиною для отримання кристалічного кремнію, а кварцит - зовсім інше, він є вогнетривким сировиною.

Спеціальний дозвіл № 1066 дійсно до 2037 року, так як запасів пісковику кварцитовидних в родовищі ще 5,8 млн тонн.

Так ось, в 2006 році Олег Дерипаска разом з партнерами викупив контрольний пакет акцій Запорізького алюмінієвого комбінату - найбільшого в Україні виробника цього металу і конкурента компанії олігарха «Русал». А вже через кілька років, за даними СБУ, нові власники поступово довели завод до повного банкрутства, звідти вивели гроші, вивезли обладнання, а Баницького кар'єру, який був частиною заводу, виділили в окреме підприємство.

У 2011 році Україна повернула запорізький завод в державну власність, що спричинило судову тяганину, яка триває досі. А ось ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» залишилося у власності Дерипаски, і про повернення його державі мови поки не йшло.

Чи не йшло, так не йшло. І ось в 2020 році Україна залишається в когорті постачальників карбіду кремнію в Росії, серед таких монстрів, як ЛЮОЯНГ Хонг Фенг РЕФРЕКТОРІЗ ЕНД АБРАЗІВС КО.ЛТД., SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS, SAINT-GOBAIN, ESK-SIC GMBH, WASHINGTON MILLS AS , WASHINGTON MILLS, тобто серед постачальників з Китаю, Німеччини, Норвегії, Індії, Італії, Данії. Тільки вартість української сировини, як мінімум, на 100 євро за палету або на 20-30% дешевше, що, з огляду на якість, робить українське підприємство явно конкурентоспроможним. Не такий вже і дурень пан Дерипаска, щоб відмовлятися від курки, що несе хай не золоті, то хоча б срібні яйця.

Деякі можуть сказати «Ну і що. Підприємство працює, має робочі місця, податки платить. А що нам той кремній, якщо його в Росії поставляють он скільки фірм ».

Але не треба робити поспішних висновків.

Давайте заглянемо глибше і з'ясуємо, а куди ж іде той технічно чистий кремній?

А йде він в значній кількості для потреб військово-промислового комплексу РФ. Наприклад, споживачем технічно чистого кремнію є АТ «ЛОМО», Ленінградське оптико-механічне об'єднання, виробник оптики і оптичних приладів для потреб військово-повітряних, військово-морських сил, сухопутних і космічних військ. Тому що кремній використовується в оптичному приладобудуванні як матеріал, що має високий спектральний коефіцієнт пропускання, малу щільність, малий температурний коефіцієнт лінійного розширення, високу твердість і модуль пружності.

В даний час переважна увага дослідників Росії направлено на отримання нанорозмірних частинок SiC в матрицях, а також карбідокремнієвих нанодротів і нанотрубок. Тобто, карбід кремнію стає сировиною для нанотехнологій.

Цікаво, що Росія, завозячи карбід кремнію, в той же час його експортує, причому в кількостях, на порядок більших, ніж імпортує. Цей факт вимагає осмислення відповідних органів.

Але ще більше потребує осмислення той факт, що в кар'єрі видобувають НЕ кремній і не карбід кремнію, а піщаник кварцитовидних. А продають в Росію карбід кремнію, тобто явно не піщаник.

Сам по собі піщаник кварцитовидних - це масивна осадова гірська порода, що складається з кварцових уламкових зерен, міцно зцементованих кварцом, халцедоном або опалом; зовні схожий з кварцитом. Для того, щоб піщаник (а це, по суті, камінь) перетворився в товар, тобто карбід кремнію, ще й високої чистоти, хтось повинен докласти до цього зусилля - відповідні технології і засоби. Ось і виникає питання - хто сировину перетворює в товар? Відповіді на це питання не дали ні «Схеми», ні СБУ, ні РНБО.

І ще одне питання, але це вже до Уряду. У 2016 році постановою Кабінету Міністрів України від № 277 були анульовані перелік корисних копалин, які вважалися стратегічно важливими для економіки України. Тобто, в результаті уран або літій може добувати шкільний учитель фізкультури, а карбід кремнію під виглядом пісковика можна постачати для потреб ВПК Російської Федерації.

Мабуть, РНБО слід задуматися і трохи переглянути це рішення Кабміну під керівництвом пана Яценюка. Тому що так Україну можна залишити і без сировини для виробництва ядерного палива.

PS. Снайперські приціли, біноклі, оптика ... невід'ємна складова сучасної війни. Аксіома.

PPS. Ми (Україна) допомагаємо (свідомо чи ні) більш прицільно вести вогонь найманцям і регулярним частинам армії РФ? Сприяємо точності влучень?

Це - не риторичні запитання.

Це - взагалі не питання.

Це - дії тих, чиї діти не гинуть, апріорі, в цій неоголошену війну.