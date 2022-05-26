Кривава нафта

Короткі війни виграє мужність.
Україна довела цю тезу, зупинивши ворога практично на самому початку так званої «блискавичної спецоперації» російського агресора. Попри всі прогнози різних експертів про те, що самостійність України завершиться протягом перших 3-4 днів з моменту початку. Не дочекалися у кремлі «переможного параду» на Хрещатику. Замість квітів Україна зустріла ворога лютою ненавистю і змусила відступити, зазнавши величезних втрат у живій силі та техніці.
Україна за всіма показниками здобула перемогу у «короткій» війні. Зрозумівши неспроможність та помилковість своїх планів, ворог відступив і розпочав другий етап агресії. І цього разу – це війна затяжна, довга, виснажлива. А для перемоги у «затяжних» війнах на одне з перших місць у потребах виходить ресурсоспроможність. Насамперед – це гроші.
Свою перевагу над ворогом у мужності та хоробрості Україна вже довела на полях кривавих боїв. Проте конкурувати з величезною країною-окупантом у фінансовій складовій Україні буде дуже важко. Економіці будь-якої країни, яка веде визвольну війну на власній території, дуже складно витримати втрати знищених або захоплених ворогом потужностей, порушення інфраструктури, логістики та міжнародних експортно-імпортних відносин.
Україна практично втратила зерновий ринок, не маючи можливості експортувати продукцію аграрного комплексу. Мільйони тонн зерна на експорт, які «застрягли» у блокованих ворогом морських портах – це мільярди неотриманих від експорту коштів.
Зруйновано потужні підприємства, неможливість нормального функціонування, недоотримані державою податки, тягар необхідних виплат та соціальної допомоги знекровлюють економіку України.
Безумовно, величезну фінансову допомогу Україні надає міжнародне суспільство.. На превеликий жаль, ще більшу допомогу, але приховану практично всі наші партнери продовжують надавати агресору, купуючи російські енергоносії.
Розмови про повне нафтове ембарго для Росії Європа веде вже не перший місяць. Чутки ходять ще з часів запровадження п'ятого пакета санкцій. Тобто з кінця березня – початку квітня. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель ще до введення п'ятого пакета говорив, що нафтове ембарго, хоча й не увійшло до п'ятого пакета санкцій проти РФ, рано чи пізно все ж таки буде введено.
Закінчується травень, а ні шостого пакета, ні такого необхідного для перемоги України, нафтового ембарго наразі немає.
Навпаки, на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у швейцарському Давосі, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на наступному саміті Європейської ради не буде досягнуто згоди про введення заборони на імпорт російської нафти.
Шановні, а коли?!! Адже «потім» може бути вже надто пізно!
Вражає влада Угорщини, яка зажадала від Євросоюзу коштів у розмірі 15-18 мільярдів Євро за відмову від російської нафти! Цілком не шановні «друзі»! У вас під дверима йде кривава війна, в якій Україна захищає і вашу незалежність теж! Які компенсації?!! Якщо ви зараз не наберетеся терпіння, то незабаром до вас теж постукає ворог, якого ви сьогодні самі ж і фінансуєте!
Незважаючи на санкції, країни Заходу продовжують активно купувати російську нафту.. Довгодумне керівництво цих країн знайшло щілину, яка це дозволяє. Танкери, якими доставляється «чорне золото» з Росії, тепер мають позначку «пункт призначення невідомий».
Експорт нафти з російських портів до країн — членів Європейського союзу, які історично були найбільшими покупцями російської нафти, у квітні зріс у середньому до 1,6 млн барелів на день. У квітні в танкери «без запланованого маршруту» було завантажено понад 11,1 млн. барелів — більше, ніж у будь-яку іншу країну.
Через два місяці з початку вторгнення росія отримала близько 62 мільярдів євро від експорту нафти, газу та вугілля. Для ЄС імпорт склав близько 44 млрд. євро за останні два місяці порівняно з приблизно 140 млрд. євро за весь минулий рік або приблизно 22 млрд. євро на місяць.
Таких фінансових надходжень від продажу однієї нафти цілком достатньо для ведення затяжної війни, яка може виснажити Україну.
На жаль, одного героїзму та мужності може виявитися мало. Україні потрібна швидка перемога, бо будь-яке затягування війни йде на руку загарбникові, знекровити якого так і не вирішується ЄС.
Безперечно, Європа це розуміє. Але, незважаючи на гучні заяви та досить потужну допомогу, багато хто з керівництва європейських країн все ж таки продовжують спроби «всидіти на двох стільцях»…
Рано чи пізно всім «довгодумцям» доведеться зробити остаточний вибір. Але краще робити власний вибір вчасно. Тому, що «потім» для них може просто не бути!
Україна довела цю тезу, зупинивши ворога практично на самому початку так званої «блискавичної спецоперації» російського агресора. Попри всі прогнози різних експертів про те, що самостійність України завершиться протягом перших 3-4 днів з моменту початку. Не дочекалися у кремлі «переможного параду» на Хрещатику. Замість квітів Україна зустріла ворога лютою ненавистю і змусила відступити, зазнавши величезних втрат у живій силі та техніці.
Україна за всіма показниками здобула перемогу у «короткій» війні. Зрозумівши неспроможність та помилковість своїх планів, ворог відступив і розпочав другий етап агресії. І цього разу – це війна затяжна, довга, виснажлива. А для перемоги у «затяжних» війнах на одне з перших місць у потребах виходить ресурсоспроможність. Насамперед – це гроші.
Свою перевагу над ворогом у мужності та хоробрості Україна вже довела на полях кривавих боїв. Проте конкурувати з величезною країною-окупантом у фінансовій складовій Україні буде дуже важко. Економіці будь-якої країни, яка веде визвольну війну на власній території, дуже складно витримати втрати знищених або захоплених ворогом потужностей, порушення інфраструктури, логістики та міжнародних експортно-імпортних відносин.
Україна практично втратила зерновий ринок, не маючи можливості експортувати продукцію аграрного комплексу. Мільйони тонн зерна на експорт, які «застрягли» у блокованих ворогом морських портах – це мільярди неотриманих від експорту коштів.
Зруйновано потужні підприємства, неможливість нормального функціонування, недоотримані державою податки, тягар необхідних виплат та соціальної допомоги знекровлюють економіку України.
Безумовно, величезну фінансову допомогу Україні надає міжнародне суспільство.. На превеликий жаль, ще більшу допомогу, але приховану практично всі наші партнери продовжують надавати агресору, купуючи російські енергоносії.
Розмови про повне нафтове ембарго для Росії Європа веде вже не перший місяць. Чутки ходять ще з часів запровадження п'ятого пакета санкцій. Тобто з кінця березня – початку квітня. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель ще до введення п'ятого пакета говорив, що нафтове ембарго, хоча й не увійшло до п'ятого пакета санкцій проти РФ, рано чи пізно все ж таки буде введено.
Закінчується травень, а ні шостого пакета, ні такого необхідного для перемоги України, нафтового ембарго наразі немає.
Навпаки, на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у швейцарському Давосі, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на наступному саміті Європейської ради не буде досягнуто згоди про введення заборони на імпорт російської нафти.
Шановні, а коли?!! Адже «потім» може бути вже надто пізно!
Вражає влада Угорщини, яка зажадала від Євросоюзу коштів у розмірі 15-18 мільярдів Євро за відмову від російської нафти! Цілком не шановні «друзі»! У вас під дверима йде кривава війна, в якій Україна захищає і вашу незалежність теж! Які компенсації?!! Якщо ви зараз не наберетеся терпіння, то незабаром до вас теж постукає ворог, якого ви сьогодні самі ж і фінансуєте!
Незважаючи на санкції, країни Заходу продовжують активно купувати російську нафту.. Довгодумне керівництво цих країн знайшло щілину, яка це дозволяє. Танкери, якими доставляється «чорне золото» з Росії, тепер мають позначку «пункт призначення невідомий».
Експорт нафти з російських портів до країн — членів Європейського союзу, які історично були найбільшими покупцями російської нафти, у квітні зріс у середньому до 1,6 млн барелів на день. У квітні в танкери «без запланованого маршруту» було завантажено понад 11,1 млн. барелів — більше, ніж у будь-яку іншу країну.
Через два місяці з початку вторгнення росія отримала близько 62 мільярдів євро від експорту нафти, газу та вугілля. Для ЄС імпорт склав близько 44 млрд. євро за останні два місяці порівняно з приблизно 140 млрд. євро за весь минулий рік або приблизно 22 млрд. євро на місяць.
Таких фінансових надходжень від продажу однієї нафти цілком достатньо для ведення затяжної війни, яка може виснажити Україну.
На жаль, одного героїзму та мужності може виявитися мало. Україні потрібна швидка перемога, бо будь-яке затягування війни йде на руку загарбникові, знекровити якого так і не вирішується ЄС.
Безперечно, Європа це розуміє. Але, незважаючи на гучні заяви та досить потужну допомогу, багато хто з керівництва європейських країн все ж таки продовжують спроби «всидіти на двох стільцях»…
Рано чи пізно всім «довгодумцям» доведеться зробити остаточний вибір. Але краще робити власний вибір вчасно. Тому, що «потім» для них може просто не бути!
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі