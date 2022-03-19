19:18 16 березня Київ, Україна

«Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою».

Серце розривається від перегляду стрічки новин. Палаючі будинки, знищені лікарні, зруйновані дитячі майданчики… І – трупи… Прості люди, які ще хвилину тому стояли в черзі за хлібом під вікнами своїх будинків, розмовляли, сміялися, сперечалися, навіки залишилися там, де їх наздогнала глупа смерть від руки злочинця. Ні, не так – ЗЛОЧИНЦЯ! Клятого виродка роду «масковськаго».

Страшного у своїй вдаваній безвинності ката, який, потрапляючи у полон, ллє сльози та просить матінку забрати його додому…

Що тобі, паскудо, зробила людина, яка просто тікала від жахіття війни на своєму авто та вийшла до тебе з піднятими руками? Чим загрожувала вона тобі, такому сильному та войовничому? Навіщо?

Навіщо ти, нелюдь, стріляєш з танкової гармати по самотньому старому? Невже ти настільки всього боїшся, що бачиш у кожній простій мирній людині страшного «бандерівця» з вилами, на які він тебе зараз здійме, як прапор?

Немає таких слів, які б були перебільшеною образою на твою честь, клятий «воїн-визволитель»! Ти вважаєш, що злочинний наказ кривавого бункерного діда надав тобі право на вбивства мирних людей? Не боїшся помсти?

Чому ж тоді ти розмазуєш соплі по підборіддю у полоні? Чи просто робиш вигляд покаяної вівці, розуміючи, що українці милосердні? Звик вже, москалику, що у полоні тебе зігріють, нагодують, заховають під час бомбардувань, перев’яжуть твої ганебні рани та дадуть телефон, щоб ти, сучий сину, поспілкувався зі своїми батьками?!

Чи праві ми у своєму милосерді? Чи, може, за краще було б залити тобі, клятий москалю, киплячою смолою очі? Щоб ти більше ніколи ні на кого не подивився через перехрестя прицілу? Чи відрубати тобі руки по самі коліна, щоб ти не зміг більше тримати зброю у своїх злочинних кінцівках?

Потім зібрати вас, «хероїв», величезною купою, такими собі обрубками з випаленими очима, натовкти вами товарні вагони та відправити на «рідну Расеюшку». На «радість» рідним та близьким. Можливо, це їх хоч трохи приведе до тями…

Але нам так поводитись не можна. Не просто не можна, ми так просто не вміємо. Бо ми, на відміну від вас, москалів - люди! Та не сприймайте наше милосердя як слабкість! Не дай вам Боже цим користуватися! Українці милосердні до чесних ворогів. А катам та виродкам не буде прощення!

Навіть якщо ти, тварюко, живим повернешся додому, на своїх двох та ще й бачачи оточуючий світ, не спіши полегшено зітхати! Невинна кров, яку ти пролив, тебе не залишить у спокою! Вона буде на тобі до скону!