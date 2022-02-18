Кріпаки в сучасній імперській Росії

12:27 25 вересень Київ, Україна

У наступному 2021 році виповниться 160 років з часу скасування кріпосного права в Росії. Але чи так уже далеко від «кріпаків» у XXI столітті відійшла сучасна Росія, яка наполегливо продовжує шлях великоімперського розвитку? Чи змінилося на краще життя сучасних «кріпаків» Кремля?

Формально, в далекому 1861 році, кріпосне право було скасовано царем Олександром II. Перепис населення Росії, проведений у 1857 році, зафіксував 63 мільйони росіян, 23 мільйони з яких були приватними кріпаками, а ще 29 млн - державними кріпаками. Тобто приблизно 82% населення Росії того часу були кріпаками.

Але з'ясувалося, що початок XXI століття для Росії - це зовсім не світ благоденства, достатку й щастя. Це тенденції обмеження свобод при позерській декларації про права людини, її свободи і т. д. Це і виродження, деінтелектуалізація еліти, і цинічна бюрократизація суспільства. Це зубожіння переважної більшості росіян на тлі безпрецедентного зростання розкоші новітніх імперських богів і божків.

За оцінками Credit Suisse, 10% найбільш забезпечених росіян володіють 83% всього особистого добробуту жителів країни, за рік ця частка зросла на 1 відсоток. Цей показник істотно більший, ніж в інших великих економіках. Так, в США частка найбагатших людей - 76% і в Китаї - 60%. Зросла й кількість мільярдерів у Росії - з 74 до 110 осіб. До середини 2019 року в Росії налічувалося 246 000 доларових мільйонерів, хоча ще рік тому таких було 172 000. І це при тому, що рівень бідності в Росії становить близько 24,8-25,2% (приблизно 36 млн осіб). Звичайна середньостатистична російська сім'я при появі другої дитини може легко опинитися в бідності. Це аномалія. У німців такого немає. У американців немає. Там нормою є дво- тридітні сім'ї - це символ американського добробуту. Це Голлівуд! Це американська мрія! А в Росії діти - це ризик бідності. У XXI столітті російські «кріпаки», щоб хоч якось вижити, повинні обмежувати себе в продовженні роду!

Але Кремлю мало «кріпосного права» власного народу всередині імперії. Путін і його оточення мають на меті зробити власними «кріпаками» сусідні з Росією країни. Те, що Донбас - колонія Росії, це такий же факт, як анексія Криму або визнання Росією «незалежності» Абхазії та Південної Осетії. Це вигідно імперії, тому що, чим більше «кріпаків» - тим більше радіють імперські амбіції Президента-Імператора та його оточення. Заради закріплення свого «богом даного» права на довічну владу, російська «елітка» готова на все! Вся «боротьба за міжнародний вплив» - спроба збереження влади всередині країни, і заради цього затіваються військові авантюри - Сирія, Україна, Венесуела, Грузія тощо. Частково це спроба відродити імперію.

«Ширмова демократія», за лаштунками якої кояться цинічні гидоти, стала візитною карткою сучасної імперської Росії.

Як стали «візитною карткою» Кремля постійна брехня, погрози, приниження та навіть замовні вбивства незгодних з таким «імперським порядком». Окремі люди, представники певних національностей, цілі країни! Змова на вбивство Адама Осмаєва в Україні, замах на Сергія Скрипаля в Великобританії, а також вбивство чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі в Берліні в серпні 2019 і чеченського блогера Імрана Алієва в Ліллі, Франція, в лютому 2020 року, отруєння російського політика Олексія Навального в серпні 2020.

У путінського режиму немає внутрішнього кордону, який він не міг би перетнути. Анексія Криму та Донбас, втручання у вибори в Сполучених Штатах, спроба компрометації Еммануеля Макрона під час передвиборчих перегонів, фінансування праворадикальних сил в країнах Європи, спроба державного перевороту в Чорногорії перед її вступом у НАТО, масована дезінформаційна кампанія перед нідерландським і каталонським референдумами, хакерські атаки на Бундестаг в Німеччині та Національний демократичний комітет в США, системне поширення пропаганди через кремлівські телеканали та через тролів і ботів в соцмережах. Цей список не повний, його можна було б продовжувати, але мета Кремля досить зрозуміла. Послабити західні інститути, підірвати трансатлантичне партнерство, використовувати інформаційну відкритість демократичних суспільств для маніпулювання політикою. Росія бореться за знецінення загальносвітових демократичних цінностей і за надання влади «сакрального» характеру.

Росія ніяк не може змиритися з програшем в Холодній війні, розвалом СРСР і тим, що країни колишнього Варшавського договору захотіли приєднатися до ЄС і НАТО.

Травматичний постімперський синдром Путіна став причиною гіперболізованих претензій Росії на виняткові права вирішувати долі інших держав і народів на свій розсуд. Оточення керівника охоче підтримує його хворобливі уявлення про власну велич. Досить звернути увагу на те, як поводилася незначна «моська від журналістики» Симоньян в розмові з Лукашенком під час інтерв'ю, намагаючись бути до пари своєму «господарю». Всією своєю, навіть невербальною, поведінкою вона намагалася вказати на свою виключно «панську» роль відносно свого «кремлівського кріпака».

У хворобливій уяві Кремля в Росії, де-факто, вже відновлено кріпосне право, а, отже, населення ділиться на «холопів» і «шляхетних дворян». Але Кремлю цього мало. Недорослий імператор бажає перетворити на свою «панщину» не тільки країни-сусіди, а й взагалі всю Європу. Якщо потурати путінським бажанням, то такий бажаний їм «новий світовий порядок» означає не що інше, як те, що доля менших націй буде визначатися геополітичними потребами великих імперій.

І саме Україна, яка, на жаль, поки так і не стала повноправним членом західної цивілізації, виявилася на передовій протистояння Росії з демократичним світом. Українці чітко розуміють, що таке бути «кріпаком» у таких «панів». Хочеться вірити в те, що і Демократичний Світ не бажає отримати для себе принизливу перспективу стати «холопськими провінціями» психічно хворого Імператора-Президента «всіх і всієї»!