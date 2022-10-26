Кремлівський сатана

Чим відрізняється письменник-фантаст від звичайного брехуна? Хороший фантаст вигадує для своїх книг події чи сюжети, яких ще ніколи не було в історії людства. Талановиті автори у своїх книгах немов пророкують майбутнє, часто начебто «сходить» зі сторінок і відтворюється в реальному житті. Фантастичні технічні досягнення стають звичними через кілька років після написання книги. Іноді – через десятки, а то й сторіччя.

Звичайний, побутовий, брехун - просто бреше і все. Нічого не вигадуючи, а просто спотворюючи реальні факти із власного чи навколишнього життя. Така брехня виглядає смішною, якоюсь «дитячою», але особливої шкоди не завдає. Тому сприймається оточуючими як «забава», від якої кожен може себе «відгородити», просто переставши спілкуватися з брехуном.

Набагато гірше, коли брехлива людина використовує власну брехню навіть не для отримання будь-якої вигоди, а насамперед з метою завдати шкоди оточуючим. Така людина отримує болюче задоволення від помиїв, які виливає на своїх знайомих (і навіть не знайомих йому) людей. І це вже патологія, один із симптомів психічного розладу.

Але коли як такий душевнохворий брехун виступає влада цілої країни – то це вже через край. Інформаційна основа та супровід злочинної війни, яку кремль розпочав наприкінці лютого проти України, стало «зразком» пропагандистського бруду, за допомогою якого диктаторська влада Росії намагається прикривати власну ницість і неспроможність. Не маючи жодних реальних шансів на перемогу над Україною і розуміючи, що поразка в цій війні стане кінцем путінського кремля, влада Росії вдається до такої брехні, яка вже повністю йде в розріз зі здоровим глуздом і більше нагадує продукт справжньої марення спотворених невиліковною хворобою мозку.

З початку агресії ми вже чули і про «укронацизм», і про «бандерівців». Вже набридло «керування Україною тоталітарним Заходом». Якось втратили актуальність «американські біологічні лабораторії» з бойовими тарганами та голубами. «Розп'яті хлопчики» та «візитка Яроша» теж набили оскому навіть внутрішньому споживачеві кремлівської брехні. Але «потужні мізки» кремлівських креативників не готові здаватися. Нові порції брехні за своєю відповідністю психіатричним діагнозам перевершили все, що було раніше.

Як за «рятувальне коло» вхопився кремль за власну дурну вигадку про «брудну бомбу», яку Київ уже готовий застосувати на території України для того, щоб звинуватити «білу та пухнасту москву» у цьому страшному злочині. Брехня як «прозора» за своєю суттю, так само і загрозлива, враховуючи схибленість кремля. Путіну «вистачить розуму» вчинити цей страшний злочин із криком «ми ж вас попереджали!»

Навіть розуміючи безглуздість таких заяв, кремль не може зупинитися.. Навпаки, чергова брехня стає основою ще більшої брехні. «Ну хто, хоч як «сатаністи» можуть бути такими кровожерливими, щоб скинути «брудну бомбу» на власну територію та знищити мільйони власних громадян!» Напевно, саме такими думками керувалися кремлівські брехуни, видаючи «на гора» нову, абсолютно схиблену інформаційну конструкцію.

«Цілий» секретар радбезу Росії Олексій Павлов «виявив» в Україні «сотні сект» та зазначив, що «десантизація» України є одним із головних завдань «спецоперації». Мабуть, наступним кроком тепер гундяїв має оголосити «хрестовий похід проти сатанинської скверни»?!

Гидота, яка порушила практично всі Заповіді Христові, «розглянула ознаки сатанинства» серед українців? Чи незламна воля до перемоги і мужність Захисників України, яку ворог не може зламати навіть погрозами застосування «брудної бомби», сприймається безхребетним російським суспільством як «сатанинську одержимість»?!!

То нехай так і буде. Ми справді «одержимі»! Ненавистю до російських злочинців на чолі з бункерним «сатаною» та жагою помсти за тисячі по-звірячому вбитих цивільних людей! Тому кривавому кремлю є чогось смертельно боятися, бо наша «одержимість» дістане всіх, хто причетний до злочинів в Україні.

Дістане та покарає! Жорстоко! Саме так, як і повинні справжні християни карати тих, хто став на шлях антихриста, який оселився в тілі літнього диктатора в самому центрі нової «імперії Зла» – путінської росії!