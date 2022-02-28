Кремль приховує свою ганьбу

Путін боїться правди. Та її не приховати. Особливо у часи, коли новини в першу чергу з’являються на сторінках соціальних мереж та месенджерів, непідконтрольних Кремлю. Тому росіяни мають доступ до такої страшної Кремлю правди і роблять свої висновки, стосовно причин та перебігу агресії путінської Росії. Вони власними очима бачать те, чого за думкою Кремля немає: і обстріли мирних українських міст, і факти загибелі простих українців та їх дітей. І вони прекрасно розуміють, що це справжній, нічим не прикритий, окрім брехні Кремля, акт агресії та вторгнення на територію незалежної країни. І роблять висновки…

Правду не приховати!