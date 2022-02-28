Кремль приховує свою ганьбу

Влада Кремля намагається у будь який спосіб не допустити розповсюдження реальної інформації про військову агресію проти України.
Роскомнагляд зажадав від 10 видань видалити новини про події в Україні на шпальтах «Ехо Москви», «Дощ», «Медіазони», «Нової газети», «ІноСМІ», «New Times», «Вільної Преси», «Крим.Реалії», «Журналіст», «Леніздат».
«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».
Путін боїться правди. Та її не приховати. Особливо у часи, коли новини в першу чергу з’являються на сторінках соціальних мереж та месенджерів, непідконтрольних Кремлю. Тому росіяни мають доступ до такої страшної Кремлю правди і роблять свої висновки, стосовно причин та перебігу агресії путінської Росії. Вони власними очима бачать те, чого за думкою Кремля немає: і обстріли мирних українських міст, і факти загибелі простих українців та їх дітей. І вони прекрасно розуміють, що це справжній, нічим не прикритий, окрім брехні Кремля, акт агресії та вторгнення на територію незалежної країни. І роблять висновки…
Правду не приховати!
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