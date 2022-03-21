Кремль може задіяти "терористичний" сценарій

Москва судомно шукає привід для звинувачення України у воєнних злочинах. Продовжує обстрілювати позиції збройних сил України, провокуючи їх на відповідний вогонь. Не знаходячи приводів для звинувачення Києва, Кремль знову може вдатися до своїх кривавих технологій та залучити спецслужби для організації терактів на окупованих територіях із численними жертвами серед місцевих мешканців.

Інтенсивність поширення російськими засобами масової інформації фейків про провокації з боку української армії зросла у рази.

Ще перед початком війни, російські псевдожурналісти намагалися перекласти провину за артилерійський обстріл дитячого садка у Станиці Луганській на збройні сили України, а окупаційна адміністрація ДНР заявила про перестрілку нібито з українською диверсійною групою, яка мала підірвати ємності з хлором на території очисних районів.. Ірпінь. А зараз уже російські телеканали активно намагаються створити фейк про те, що авіаудар Драмтеатру в Маріуполі – це інсценування. Тільки факти говорять саме про авіаудар.

Провідні загальнодоступні платформи усвідомили загрозу загальноприйнятим соціальним інститутам та підвалинам, що виходить від російської пропагандистської машини, і почали створювати механізми перевірки їх «новостей». YouTube та Facebook, які яро дотримуються принципів свободи слова та доступу до інформації, почали блокувати на своїх ресурсах матеріали, що розповсюджуються проросійськими сепаратистами.

Такий розвиток ситуації, ясна річ, не може задовольнити політичні верхи Росії, адже їм необхідно виправдати свої злочинні дії в Україні перед світовою спільнотою.

В умовах скрупульозної перевірки та оцінки інформації, що розповсюджується російськими журналістами, Кремль може вдатися до перевірених на російських громадянах кривавих сценаріїв для звинувачення української влади в ескалації військового конфлікту. Світові лідери неодноразово заявляли про можливість проведення Росією терактів в Україні, Білорусі та навіть самій РФ.

18 грудня 2022 року так званий Глава ДНР зроби заяву про початок евакуації громадян республіки до Ростовської області Російської Федерації у зв'язку з можливим військовим вторгненням України. Д.Пушилін у відеозверненні наголосив, що українська зброя націлена на мирних громадян республіки.

Ще один фейк від російської пропаганди про настання української армії став спусковим гачком для початку вторгнення РФ в Україну.

Але жах ситуації, що склалася, полягає в тому, що окупаційна адміністрація знімає з себе відповідальність за загибель мирного населення від кривавого кремлівського терору.. Така ситуація і з білоруським диктатором.

З метою створення прецеденту для початку повномасштабних військових дій проти України з боку Білорусі, російські спецслужби можуть сфабрикувати терористичну атаку української диверсійної групи на території Білорусі із численними жертвами серед цивільного населення. На жаль, досвід проведення таких операцій у російських спецслужб є – вибух житлових будинків у Москві (1999 р.), захоплення заручників у «Норд-Ост» (2002 р.) та Беслані (2004 р.)

Офіційний Київ неодноразово заявляв і заявляє, що лише дипломатичним, мирним шляхом вирішуватиме ситуацію на сході України та повертатиме тимчасово окуповані території, але Путін цього не хотів і 8 років саботував мирний процес.

Життя простих людей, зокрема мешканців Білорусі, знову перебувають під загрозою, і сподіватимемося, вони не будуть принесені в жертву імперським амбіціям В.Путіна.