Крах наближається

17:44 13 травня Київ, Україна

Сіра та невиразна промова пристаркуватого диктатора на параді 9 травня дає зрозуміти, що путін вже не вірить у перемогу росії у злочинній війні та намагається виправдати її казками про «загрози», які вже давно набили оскому.



Оточення путіна розчароване ситуацією на фронті. Воно зрозуміло, що так звана «спецоперація» має всі шанси закінчитися для росії нищівною поразкою. Люди, наближені до президента путіна, обговорюють між собою сумнівні перспективи виходу російських військ до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей України і висловлюють думки, що якщо у найближчі два місяці ця «мінімальна перемога» не буде зафіксована, то «продавати» народу та елітам буде нічого, а Путін виглядатиме схибленим дурнем та невдахою, який втягнув країну у війну і глибоку економічну кризу.



Невдоволення діями головнокомандувача висловлює військове оточення президента росії, яке розуміє неспроможність окупаційної армії продовжувати військову кампанію в Україні. Отримуючи реальну інформацію з фронту що до втрат, враховуючи куці підсанкційні можливості військової промисловості та неможливість масового поповнення чисельного складу за відсутності тотальної мобілізації, командування збройних сил росії чітко розуміє наслідки провальних планів та дій путіна.



Потужна допомога Україні збоку США, Великобританії та деяких країн Європи поставками сучасної зброї та введенням економічних санкцій проти диктаторського режиму росії руйнує останні залишки надії на будь який «вдалий» вихід росії з війни.

Кремль намагається перевести вторгнення у стан «затяжної війни» з метою виснаження та розколу донорів допомоги. До якоїсь міри йому це вдається. Хитка та часом непевна позиція Німеччини, Франції та де яких інших країн Європи, що намагаються «всидіти на двох стільцях», дає путіну надію на якісь сепаратні домовленості.



Але поведінка збоку Фінляндії та Швеції, які оголосили про намір вступу до НАТО, ще більше ускладнює навіть у хворобливих мріях «вождя» можливості світового панування.

Колишні «друзі та партнери» теж залишають звичну «зону впливу» кремля. Підписання владою Казахстану угоди про військове співробітництво з Турціїєю чітко вказує на намір бувшої радянської республіки вийти з під протекторату кремля. Сім з половиною тисяч кілометрів російського кордону з Казахстаном як і саме існування ОДКБ, як засобу впливу росії на пострадянському просторі, опиняються під потенційною загрозою.



«Остання надія кремля», Білорусь, теж намагається ігнорувати вказівки з москви. Поміркований «картопляний диктатор», хитрість якого визнавав навіть сам путін, зайняв очікувальну позицію і підтримає лише «сильного». На цю роль путін не спроможний, тому цілком вірогідний такий розвиток ситуації, коли, впевнившись у стовідсотковості перемоги України у війні з росією, Лукашенко розверне зброю проти кремля і стане «останнім цвяхом» у домовину путіна.



Розуміючи непевність та критичність ситуації, оточення путіна намагається вибудовувати власні плани подальшого існування, враховуючи можливість подальшого «життя без путіна». Тим більше, що здоров’я «довічного керманича» останнім часом погіршується. Необхідність чергової хірургічної операція, про яку ходять чутки серед оточення путіна, навряд чи зможе значно покращити стан пристаркуватого диктатора.



Кремль наближається до стану паніки. Надій на будь яке «просвітлення» практично не залишилося. Навіть у відверто «пропутінськи» налаштованого оточення закінчується інерція руху за кремлівським сценарієм. Диктаторська «п’єса» добігає до свого логічного завершення, яке тільки прискорила злочинна війна, яку путін, «на своє горе», розв’язав проти України.