Кінець мрій

18:41 26 січень Київ, Україна

Знайомі нам з дитинства казки, пригодницькі романи та фільми, вже майже забуті і надсучасні фантастичні твори та екранізовані епопеї цікаві доти, доки головні герої перебувають у пошуку, чогось прагнуть, йдуть через будь-які перепони до омріяної мети.

Але ось мета досягнута, лиходій покараний, відкрито таємницю древньої цивілізації, розгромлено імперію зла, головний герой оженився на принцесі, ну і півцарства прихопив, і все. Далі нецікаво.

Отже, життя у людей щасливе та повноцінне, поки їм чогось не вистачає, поки вони чогось бажають, поки вони за чимось женуться і чогось шукають.

Та чи може бути у житті людини момент, коли вона отримала все, чого бажала, а далі як у «Фаусті»: «Постій, хвилино, гарна ти!» – безупинне безмежне щастя? Наше життя – це безперервний пошук.

Особистості, яких людська історія затаврувала як великих тиранів чи диктаторів, теж, можна сказати, перебували у пошуку. Але ціллю цих пошуків було не щастя усього людства чи окремої його частини, не своїх рідних і близьких, і навіть не своє, особисте щастя. І не добробут жителів своєї країни. І не слава та успіх. І не мир та злагода в усьому світі, ні.

Вони шукали влади, вони хотіли розповсюдити свою владу на якомога більше людей і територій. Це непереборне бажання вони прикривали необхідністю створення «світового порядку», панування певної релігії, перевагою однієї раси над іншою, одного народу над іншими чи одного класу над усіма іншими. Все, що не вкладалося в мету чи ідею всеосяжної влади, підлягало асиміляції, занепаду або ж просто фізичному знищенню.

Згадайте лише імперії Чингізхана і Тимура, Олександра Македонського, Цінь Ши Хуан-ді і Наполеона, нарешті спроби реалізувати марення про Третій Рейх чи досягти остаточної і повної перемоги Світової революції, «як заповідав великий Ленін».

Доля берегла людство, а можливо, спрацьовував і інстинкт самозбереження. Пам’ятаєте: «І ти, Брут!»? Всі спроби підкорення всього світу чи значної його частини рано чи пізно зазнавали фіаско, і не в останню чергу через смерть імператора (тирана, диктатора, володаря, генерального секретаря тощо).

Але спроби не припинялись. І наш час, на жаль, не став виключенням.

На руїнах «Імперії зла», на її гнилих залишках виросла фігура чергового претендента на світову владу. Ви вже напевне здогадалися, що мова піде саме про нього, про ще не проголошеного «всєя Русі», але реального претендента.

Тоді, у 1990 році, ніхто не передрікав скромному чиновникові, одному з багатотисячного колективу «співробітників ЧК», такий, майже вертикальний, злет у кар’єрі.

З помічника ректора Ленінградського державного університету до Президента Російської Федерації. І це усього за 10 років!

І усе б нічого, якби Володимир Володимирович Путін не захворів на тяжку, практично невиліковну хворобу. У його молодий, зростаючий організм попав страшний вірус.

Точно невідомо, коли, на якій стадії свого кар’єрного росту, Путін підхопив той вірус. Можливо, це сталося не одразу, можливо цей вірус діяв поступово і просочував майбутнього президента впродовж усіх років, починаючи зі школи. Але потім кількість перейшла у якість, і отримавши владу спочатку над окремою людиною чи людьми, а потім, у 2000 році, хай ще номінально, але вже над величезною країною, вірус у Володі Путіні на якомусь етапі зрозумів: «Це моє! Не віддам нікому!».

З кожним роком перебування Путіна на вершині влади вірус влади у ньому набирав сили. І не було поруч тієї людини, яка змогла би поставити вірний діагноз і своєчасно вжити заходів для урятування Президента. Складається враження, що все оточення російського Президента у більшій чи меншій мірі теж заражене цим вірусом.

У нормальної людини є дім, родина, захоплення та мрії. А у Путіна цього вже, по суті, немає – вірус постарався. Та і його самого, знаного у дитинстві, вже немає. Той Вовочка Путін тихенько сконав десь у куточку, як тільки хвороба перейшла у невиліковну стадію.

Посада, на якій опинився Путін, дозволяла йому обвішати себе усіма можливими орденами (станом на 2020 рік він нагороджений майже 30-ма орденами і медалями; тепер головне – не зламатися від їх ваги), отримувати будь-які почесні звання (Путін – почесний доктор більш як десятка університетів), оточити себе прекрасними жінками і міняти їх як рукавички, вимагати все більше слави і почестей (як, наприклад, власник КНДР), створивши ще при житті собі пантеон. Попереду перейменування міст, річок і гірських вершин на честь його най-найвеличнішого та спорудження на центральній площі кожного міста його статуй (спроби вірнопідданих вже є).

Спочатку він ще переймався зовнішньою атрибутикою, для нагнітання популярності у народі. Але з плином часу всі ці, як точніше сказати, аксесуари перестали його вабити.

Навіщо це йому? У Путіна є ВЛАДА. Що може бути для такої людини як Путін солодше і бажаніше, ніж абсолютна, безмежна влада?

Отримавши таку владу, Путін втратив свої мрії. Зате у нього з’явилась мета – мета залишитись в історії як державний діяч, що реанімував Російську імперію, поширивши свою владу на країни, що колись входили до її складу, відновивши Росію у кордонах колишньої імперії, а може й вийшовши за їх межі.

І ось до цієї людини збирався на зустріч наш Президент, щоб подивитись йому в очі і запропонувати припинити війну на Донбасі та повернути Крим. Тепер вже не дуже збирається, бо отой вірус гірший за Covid-19, і активно впливає на слабкі, не пристосовані до боротьби організми не тільки українських, але й інших президентів та державних діячів. Звісно, якщо вони не вакциновані.

Слід сказати, що наміри Путіна щодо відновлення імперії знайшли відклик у досить значної частини росіян. Як приклад, у багатьох коментарях до подій у Казахстані лейтмотивом прозвучало: «Імперія відновлюється. Росія вже не піде із захоплених територій, тим більше, що у світі ніхто особливо не протестує». «Не протестує».

Те, як Путін намагається досягти поставленої мети викликає у світі різновекторне сприйняття. З одного боку – бач, на що людина замахнулася, і не просто замахнулася, а, можна сказати, вперто йде до поставленої цілі. З іншого – певний острах, бо Путін для досягнення мети не спиняється перед використанням заборонених міжнародним правом та угодами засобів, навіть повністю аморальних, і не забуває нагадувати світові, що має у руках ядерну дубину і не буде дуже вагатись, коли стане нагода продемонструвати її міць. Та все ж не такий страшний чорт, як його малюють.

Ось дивіться, де він роги вмочив у війнах та збройних конфліктах: Сербія (1991-1999), Таджикистан (1992-1993), Придністров’я (1992), Осетія (1992), Чечня (1994-1996), Дагестан (1999), Чечня (1999-2003), Грузія (2008), Донбас (2014), Сирія (2015-2021). І що він досяг, які території приєднав до великої імперії? Відповідь – аж ніякі. Все це – гра м’язами на публіку, утримання міжнародних відносин на певному градусі напруги, претензії на особливу роль у глобальному театрі.

Правда, у 2014 році найвеличнішому дістався Крим. Але дістався без бою, можна сказати, хитрістю та завдяки дурості української сторони. І захоплення Криму так і не визнано у світі: нібито приєднав, і у той же час і не приєднав.

Може саме тому В.В.П. вже не так жене коней у питанні укладення союзу з Білоруссю, мабуть щоб не наламати дров та не сполохати сусіда. Хоча тут до об’єднання залишилось, як то кажуть, два кроки.

Варто згадати, що не так давно сказав Путіну Шимон Перес, дев’ятий Президент Ізраїлю, політик із 70-річним стажем. Він сказав: «Якщо ви даєте, ви створюєте друзів. Найбільш корисна інвестиція – створювати друзів. А от вороги і ворожнеча є найбільшими втратами у житті. Ви інвестуєте у дурість».

Так, Путін інвестує в дурість. Росіяни вимирають, бо їм не дають жити. Обманом та хитрістю Путін забезпечив собі кермо правління Росією на багато років наперед. Але він не забезпечив собі головну складову очільника великої держави – мужність, бо це дається людині на генетичному рівні.

Путін дуже боїться своєї передчасної смерті, і тому при загостренні епідеміологічної ситуації в Росії заховався у бункері, звідки керував державою. Він вже не ризикує вживу зустрічатись з людськими масами, бо там можна заробити не тільки ляпас.

У цьому році потрапити на Петербурзький економічний форум змогли далеко не всі. У цьому році пакет «Преміум» за мільйон рублів не надавав права опинитись в одному залі з Путіним. На це могли розраховувати лише ті, хто отримав спеціальне запрошення. Ось як цінує В.В.П. доступ до свого тіла.

Звісно, що російський президент аж ніяк не бажає згоріти в атомному полум’ї розв’язаної ним ядерної війни, бо він ще повний сил і готовий штурхати і шарпати цей світ. Та й вірні товариші не дадуть.