Кому літати, а кому повзати

Вже багато років авіаційний та автомобільний транспорт є двома найбільш популярними способами пересування на великі відстані. Кожен з них має свої переваги та недоліки, але щодо безпеки?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році у світі сталося близько 1,35 мільйона дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинуло 1,25 мільйона людей. Це означає, що в середньому на день у ДТП гине близько 3500 осіб. У тому ж році сталося близько 25 авіакатастроф, внаслідок яких загинуло 700 людей. Це означає, що в середньому на день в авіакатастрофах гине близько двох осіб.

Таким чином, за статистикою, автомобільний транспорт у тисячі разів небезпечніший за авіаційний. Імовірність загинути в авіакатастрофі становить 1 до 11 мільйонів, а ймовірність загинути у ДТП становить 1 до 102. Але це в цивілізованих країнах, де авіація перебуває під суворим контролем з боку держави, всі авіакомпанії дотримуються суворих правил безпеки, авіаційні екіпажі проходять ретельну підготовку, яка постійно удосконалюється, а літаки оснащуються новітніми системами безпеки та перебувають у зразковому технічному стані.

А ось у Росії "безпека" авіаційного транспорту вже рік перебуває під великим питанням.

Пасажиропотік російських авіакомпаній у січні-травні 2023 року зріс майже на 21%, до 37,5 млн осіб, випливає з даних росавіації. Досягнення? А чи є досягненням той факт, що лише за січень цього року в Росії сталося щонайменше сім аварій за участю авіаційного транспорту. Це безпрецедентний показник для країни, яка традиційно вважалася однією з найбезпечніших у світі за польотами.

Список подій виглядає так:

- 5 січня - літак Utair здійснив вимушену посадку через несправність кондиціонера

- 6 січня - літак Azur Air повернувся до аеропорту через пошкодження лобового скла

- 6 січня - літак Red Wings повернувся до аеропорту через несправність шасі

- 8 січня - літак "Перемога" викотився зі злітної смуги до Пермі

- 9 січня - літак Airbus A320neo авіакомпанії S7 Airlines здійснив вимушену посадку в Казані через несправність туалетної системи

- 9 січня - літак Ан-2 зазнав аварії в Ненецькому автономному окрузі, загинули двоє людей і четверо постраждали

- 10 січня - пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Норильську

І така статистика практично щомісяця...

Відразу після початку так званої "СВО" в Україні влада Євросоюзу повністю припинила постачання та оренду літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до Росії, а також їх страхування та обслуговування. На той момент весь авіапарк Росії частково чи повністю залежав від імпортних комплектуючих. Ця заборона торкнулася не лише нових контрактів, а й уже чинних, що означало вихід із Росії та неможливість повноцінної експлуатації всіх літаків Airbus. Трохи пізніше аналогічні заходи вжив авіаконцерн Boeing.

Це завдало серйозних збитків російській цивільній авіації, оскільки до початку агресії більше половини (55%) авіаційного флоту було орендовано у міжнародних компаній. У 2020 році російські авіакомпанії експлуатували 1290 літаків усіх типів (824 з них були зарубіжними) та 2260 вертольотів (1459 – зарубіжні). Тоді ж для російських цивільних літаків було закрито небо Євросоюзу, Великобританії, Канади та США – всього повітряні простори понад 35 країн.

У серпні 2022 стало відомо, що компанія "Аерофлот" вже почала розбирати свої літаки, щоб продовжити експлуатацію Boeing і Airbus. Але ці дії не змогли компенсувати проблеми, що виникли після 24 лютого, а саме - припинення поставок запасних частин для літаків, які використовуються російськими авіакомпаніями.. Почався вимушений паралельний і сірий імпорт запасних частин.

До цієї ситуації ніхто в Росії навіть не надавав значення тому, що авіапарк переважно складається з імпортних літаків. Усі авіакомпанії переважно користувалися боїнгами, ейрбасами, іншими літаками. І ніхто не думав, що Росія доживе до часу, коли доведеться зіткнутися з нестачею своїх літаків та запасних частин.

За елементом офіційної пропаганди кремля, "росія повністю контролює ситуацію та санкції жодним чином не послабили країну, а навіть зробили її більш потужною та самодостатньою". "Громадяни, літайте літаками "Аерофлоту"! І долітаєте...

Тільки за один день, 12 вересня, сталося три авіаційні події, пов'язані з несправністю авіалайнерів. Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії", що летів із Сочі до Омська зі 167 пасажирами (з яких 23 дитини) та шістьма членами екіпажу, подав сигнал тривоги та здійснив аварійну посадку в районі села Кам'янки Новосибірської області.

Екіпаж літака подав сигнал тривоги раніше того ж дня. За даними сервісу Flightradar, літак не зміг виконати посадку в аеропорту призначення через проблеми гідравліки та гальмівної системи та змінив курс на аеродром з більш довгою посадковою смугою. Але йому не вистачило палива і він був змушений "сісти" в поле.

Того ж 12 вересня, у небі над Самарською областю виникли проблеми у "Боїнга-757", що летів маршрутом Хургада - Нижній Новгород. О 01:25 системи літака показали збій. У цей час у боїнгу перебувало 206 осіб. Екіпаж вирішив сідати в аеропорту Казані. Посадка пройшла без пригод, після інциденту літак усунули від польотів.

О 04:42 ранку схожа проблема сталася у "суперджету" вже іншої авіакомпанії, що летів маршрутом Москва - Анталья. У цей момент у літаку перебувало 96 осіб. Екіпаж увімкнув резервну насосну станцію, після чого повідомлення про падіння рівня гідрорідини зникло. КПС вирішив летіти до пункту призначення. Під час посадки у літака виявилася ще одна несправність - чомусь не ввімкнувся реверс лівого двигуна. Сів... Цього разу також обійшлося без жертв.

Середній вік пасажирських літаків російських комерційних авіакомпаній становить приблизно 10,5 років, у тому числі за наймасовішими типами ЗС: А 321/320 - 11 років; А 319 – 17,2 років; B 767-200 – 20,5 років; B 757-200 – 23 роки; B 737-800/900 – 9,8 років; B 737-700/500/400/300 – 22,2 роки; Як-42 – 28,3 роки. "Старість не радість" не тільки для людей. Тому можливість загинути в авіакатастрофі для росіян давно вже не становить 1 до 11 мільйонів.

Ну нічого. "Комусь - літати, а комусь - повзати". Плачте, росіяни! Санкції вам на допомогу!