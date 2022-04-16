Колективна відповідальність

20:05 15 квітня Київ, Україна

Економічні санкції демократичних країн світу, застосовані проти росії, як країни-агресора, болюче вдарили не лише по владі кремля та бізнесу «ближнього кола». В першу чергу тягар санкцій на собі відчули прості пересічні громадяни росії. Погіршення рівня життя та санкційні обмеження викликали багато розмов про міру відповідальності простих росіян за злочинні дії влади.



Багато хто з пересічних росіян вважає, що прості люди не мають ніякого відношення до звірств окупантів на території України, вмотивовуючи такі думки запитанням: «А що ми можемо чи могли зробити? Від нас нічого не залежить!»



Сучасна росія за часів правління путіна звикла жити за принципом «рівного розподілу пофігізму». Путінській владі «чхати» на життя простих людей росії. У відповідь на таке відношення влади та покірно прийнявши уявну відсутність можливості впливу на рішення кремля, простим росіянам абсолютно «чхати» на владу. Єдине ж, чим переймається влада кремля по відношенню до власного народу, це питанням недопущення будь яких актів непокори та спротиву діям влади.



Російське суспільство пристосувалося до життя в таких умовах. Хоча життям, для переважної більшості росіян, це назвати досить складно. Це – виживання в умовах відсутності будь якого реального піклування з боку влади про реалії сьогодення для простих громадян. Про перспективи такого «виживання» годі вже й казати…



Та навіть таке - не життя, а існування, з введенням міжнародних санкцій значно погіршилося. Санкції – це інструмент впливу. На відміну від санкцій, що були введені проти росії після анексії українського Криму і які не повинні були вдарити по простим громадянам, нинішні санкції-2022 відчули абсолютно усі громадяни росії.



Наразі триває значний тиск на державу-агресора, і є надія на те, що російське суспільство стане активним гравцем на цьому полі, не захоче так жити і щось врешті решт зробить з такою владою та, взагалі, зі своєю державою. Нині страждають усі.



Росія опинилася у ситуації, у якій перебувала Європа та, загалом, увесь Світ, у 1945 році, коли кожен німець був відповідальний за злочини нацизму. Навіть якщо особисто він був антифашистом або боровся з режимом, все одно потім, як усі громадяни Німеччини, платив репарації, брав участь у відновленні країни тощо.



Колективної провини таких масштабів не існує. Винні, в першу чергу, організатори, потім – прямі виконавці. Але конкретна вина у скоєних злочинах і відповідальність за скоєння цих злочинів – це різні речі.



Російський народ повністю несе відповідальність за дії власної, обраної саме ним, народом, влади. За жертви безглуздої війни, за Бучу, за Мелітополь, Харків та Чернігів. За тисячі мирних українців, молодих, старих, дітей, чиї життя забрав собі на поталу верховний жнець кривавого режиму.



Тягар відповідальності на довгі десятиріччя ліг на плечі кожного росіянина. Санкції, міжнародна ізоляція та презирство світового суспільства абсолютно заслужені. Як покарання за мовчазну згоду на дії злочинної влади яка є плоть від плоті та крові від крові всього російського суспільства.