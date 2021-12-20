Колбасна. Майже приречена вибухнути

Величезний військовий склад у самопроголошеній "Придністровській Республіці" знаходиться в селі Колбасна, приблизно за 20 кілометрів від кордону придністровського регіону з Молдовою. Тут зберігаються запаси 14-ї гвардійської загальновійськової армії СРСР, а також зброя і боєприпаси, вивезені з НДР і Чехословаччини після виведення радянських військ.

Арсенал в Колбасні на сьогодні налічує більше ніж 39 000 тонн боєприпасів. Багато з них лежать на цих складах більше 30 років і потребують утилізації, оскільки куди-небудь вивозити їх просто небезпечно. Ще на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 Росія взяла на себе зобов'язання до 31 грудня 2002 повністю ліквідувати найбільший в Європі комплекс сховищ зброї і боєприпасів. 39000 тонн боєприпасів, снарядів, ракет і авіабомб! Колишній міністр оборони Молдови, генерал Віталій Марінуца побоюється, що якщо на складі станеться вибух, то його сила, згідно з дослідженням Академії наук Молдови, буде такою ж, що і при скиданні ядерних бомб на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році. Генерал зазначив, що термін зберігання боєприпасів і озброєнь давно пройшов, і тому над арсеналом в Колбасні необхідно негайно встановити міжнародний контроль.

Склад озброєнь в Колбасні представляє особливий інтерес для збройової мафії. Більше 46 000 кулеметів, гранатометів, автоматів і пістолетів, зберігаються в бетонних бункерах, де раніше тримали ядерні боєприпаси. У Радянському Союзі до 1991 року у всесоюзному розшуку перебував тільки 951 ствол. Причому найчастіше це були пістолети, зниклі в міліціонерів. Тільки в 2002 році в РФ було викрадено або загублено 57710 одиниць вогнепальної зброї. Майже половина - 26,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї - вкрадена прямо зі складів Міністерства оборони РФ. У тому числі і зі складів в Колбасні.

Депутат місцевого парламенту підполковник міліції Тулуш одним з перших спробував вийти на слід збройової мафії. Але незалежне розслідування обірвала куля найманого вбивці. Відомого в Придністров'ї борця за правду демонстративно розстріляли серед білого дня.

Пізніше така ж доля спіткала і начальника відділу Міністерства держбезпеки ПМР підполковника Вислоуха. Як тільки він отримав оперативні дані про постачання зброї з Придністров'я в Югославію і Чечню, так відразу «зустрівся» з кілерами. Ті спрацювали професійно: три постріли в груди і контрольний - у голову.

Не помилувала збройова мафія і начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю ПМР підполковника міліції Бордюжа. Занадто глибоко копав. Слідом за ним від рук найманих убивць загинули ще кілька чесних слідчих і оперативників. Решта були залякані. Адже по регіону прокотилася ціла хвиля замовних вбивств. Тільки через кілька років було скоєно понад 70 таких злочинів. За свідченнями арештованого в Кишиневі керівника групи кілерів на прізвисько Гарбуз, він особисто брав участь в ліквідаціях 10 осіб. Як встановило слідство, у всіх випадках вбиті чимось завадили збройовій мафії.

Найбільш резонансне вбивство, на думку експертів, пов'язане з озброєною мафією Придністров'я, відбулося в 2002 році. За словами генерала Лебедя, у нього виявилися такі документи, «що волосся дибки стає». «Чесно кажучи, не очікував, що в збройовій афері стільки великих людей замішано, а Придністров'я перетвориться на таємний арсенал мафії. Буду в Москві, обов'язково покажу ці папери», - сказав Лебедь. Але в столицю генерал доїхати не встиг. 28 квітня 2002 вертоліт губернатора Красноярського краю з бортовим номером 22158 зазнав катастрофи в Єрмаковському районі на підльоті до туристичної бази «Барсова ущелина». В результаті Олександр Лебедь і сім його супутників загинули.

Склад боєприпасів в неконтрольованому Придністров'ї створює загрозу не тільки для Молдови і України, а й для всієї Європи. Населений пункт розташований фактично на кордоні (за 2 км) між Україною та Молдовою, а наявність російських військових тільки підсилює напругу і небезпеку в регіоні. Його охороняє оперативна група російських військ (ОГРВ), дислокована в Придністров'ї на базі 14-ї армії. Спочатку чисельність російських військових у Придністров'ї досягала 5000 осіб, зараз угруповання російських «миротворців» налічує трохи більше тисячі військовослужбовців. Оскільки жодна зі сторін конфлікту давно не прагне до відновлення бойових дій, миротворці символічно присутні на всіх прикордонних переходах з Молдови в Придністров'я, але їхньою головною функцією залишається охорона військових складів в невеликому селі Колбасна на кордоні з Україною.

Незважаючи на те, що в 1999 році на саміті Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Москва зобов'язалася повністю вивести війська з Придністров'я, тут досі знаходяться близько півтори тисячі російських солдатів.

Арсенал в Колбасни - об'єкт екологічної, кримінальної, військово-стратегічної загрози з боку РФ практично в центрі Європи. Росія зацікавлена в збереженні «статус кво», прикриваючи необхідністю охорони складів розміщення своїх військових на території Придністров'я. Крім того, арсенал розглядається Кремлем як можливий плацдарм для повторення Кримського сценарію практично в будь-який локації Європи. Від Імперії, тим більше такої, що знаходиться практично в розпачі, можна очікувати будь-яких вчинків. Навіть тих, що йдуть всупереч зі здоровим глуздом. Чи потрібен такий «подарунок» демократичному суспільству?