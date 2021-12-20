КЛІМАТИЧНА КАТАСТРОФА. Частина 5

14:22 16 грудень Київ, Україна

Для того, щоб зрозуміти, куди Україні далі рухатись, давайте, з урахуванням наведених раніше даних, виведемо декілька аксіом:

1) Жодна із розвинутих держав не поступиться високим рівнем життя своїх громадян задля підвищення цього рівня в не дуже розвинутих державах, зокрема – в Україні; скоріше, навпаки. Україна повинна нарешті згадати про національну гордість, і припинити поступатись добробутом своїх громадян на користь іноземних.

2) Жодна із високорозвинутих держав не погодиться на зменшення обсягу викидів парникових газів за рахунок суттєвої втрати темпів розвитку власної економіки або ж її стагнації, як не погодиться із зменшенням обсягів виробництва енергії. Енергії, як і грошей, завжди не вистачає.

3) Міжнародні фінансові інститути не будуть безкорисливими при наданні Україні фінансової чи науково-технічної допомоги в питаннях розвитку «зеленої» чи водневої енергетики, реконструкції магістральних мереж, створення нової енергетичної інфраструктури тощо. Мова може йти лише про більший або менший банківський відсоток, терміни погашення кредиту тощо. Отже, звертаючись до цих інститутів Україна тільки збільшуватиме свої борги до безнадійних і ще більше буде перетворюватись на сировинний придаток, насамперед – Європи.

4) Безсумнівно, краще мати справи з європейською спільнотою або зі США чи Китаєм, ніж з Росією, бо остання постійно змінює правила гри як справдешній шулер; до того ж, Росія використовує у цій грі не тільки економічні і політичні важелі, але й військові, що у наші часи неприпустимо. Проте, Європа значно більше енергетично залежна, ніж Україна, і тому є великий ризик, що співпраця України з Європою в енергетичному секторі економіки перетворить Україну на енергетичного донора Європи, та ще й за рахунок кредитних коштів.

5) Світова і, у першу чергу, європейська спільнота ігнорує або робить вигляд, що не помічає явні, можна сказати, ексклюзивні «досягнення» України у справі зменшення викидів, а позиція урядових структур України, зокрема – замовчення цього факту, на жаль, тільки підсилює цей ігнор. Відтак, Україна повинна зажадати від своїх партнерів особливого ставлення до потреб нашої країни, навіть якщо це буде виглядати дещо нахабним, насамперед – у питаннях фінансування.

6) Світова криза, пов’язана з глобальним потеплінням, починає посилюватись через пандемію коронавірусу, до якої останнім часом додалась ще й енергетична криза, яка з одного боку викликана нестачею енергоресурсів, зокрема – через високі темпи розвитку економіки найбільш розвинутих держав; з іншого боку – неконтрольованим, безпідставним, можна сказати – спекулятивним зростанням цін на енергоресурси. Подальше поглиблення цих явищ може набути вибуховий характер, і чимдалі, тим вірогідність цього все більш зростає.

7) Гроші – це папірці або взагалі щось невідчутне, ефемерне, а газ, електроенергія, вода, ліси та земля – це реальні речі, цілком відчутні. Україна має достатньо засобів та власних енергоресурсів, щоб не стати повністю залежною від своїх кредиторів, суттєво зменшити борги і запобігти катастрофічним наслідкам світової кризи, якщо до цього дійде. Для цього зовнішня і внутрішня політика нашої держави має бути більш самостійною, без постійного озирання на Захід і Схід, можна сказати – без лакейства.

Паралельно із зростанням чисельності населення земної кулі невпинно зростає і виробництво та споживання енергії, у тому числі електроенергії.

За даними ЕІА (Адміністрації енергетичної інформації США), у 1990 році світове споживання енергії становило 102569 ТВт∙год, у 2000 році – 117687 ТВт∙год, у 2005 році – 133602 ТВт∙год, у 2008 році – 143851 ТВт∙год, у 2014 році – 155481 ТВт∙год, і у 2017 році – 160429 ТВт∙год. За 27 років збільшення у 1,56 раза. За цей час (з 1990 і до 2018 року) населення Землі зросло у 1,45 раза, тобто темпи росту енергоспоживання випереджають темпи росту населення.

Тепер поглянемо на загальне постачання енергії у світі за джерелами (дані Міжнародного енергетичного агентства за 2017 рік): - нафта – 32% - вугілля, торф, сланці – 27,1% - природний газ – 22% - біопаливо та відходи – 9,5% - гідроенергія – 2,5% - інші (поновлювані) джерела енергії – 1,8% - ядерна енергія – 4,9%

Як бачимо, екологічно чисті та умовно екологічно чисті джерела енергії у світі у 2017 році складали лише 9,2%. Це ж скільки років знадобиться, щоб перевести всю енергетику на «зелену» електроенергію та водень?! Та ще з урахування росту енергоспоживання!

Якщо узяти таку високорозвинену і багату державу, як Німеччина («локомотив» Європи), то в її енергобалансі із загального обсягу використаного палива – 602,2 млн тонн (в перерахунку на умовне паливо, дані 2018 року) більше половини, тобто 335,1 млн тонн – це імпорт. Доведені видобувні запаси природних енергоносіїв (викопні енергоресурси) у надрах країни на 2015 рік становили 14,9 млрд тонн, з яких 14,7 млрд тонн – це вугілля (від використання якого Німеччина має намір відмовитись). Нафти і газу практично немає.

Споживання енергоресурсів в Німеччині у 2018 році порівняно з 1992 роком зменшилось з 665,5 до 602,2 млн тонн або у 1,1 раза, що свідчить про їхнє ефективне використання. При цьому обсяги споживання імпортних енергоресурсів зросли з 293,3 до 335,1 млн тонн, тобто Німеччина стала більш енергозалежною.

Україна, економіка якої сьогодні знаходиться, можна сказати, у жалюгідному стані, в плані енергетики виглядає значно краще Німеччини. Із загального обсягу використаного палива – 130,4 млн тонн (в перерахунку на умовне паливо, дані 2018 року) лише 33%, тобто 42,8 млн тонн – це імпорт. Доведені видобувні запаси природних енергоносіїв (викопні енергоресурси) на 2015 рік становили 28,1 млрд тонн, з яких сира нафта – 0,084 млрд тонн, природний газ – 1,47 млрд тонн (це майже 1,5 трлн куб.м), вугілля – 26,5 млрд тонн ( у тому числі буре вугілля).

Споживання енергоресурсів в Україні у 2018 році порівняно з 1992 роком зменшилось з 411,9 до 130,4 млн тонн або у 3,16 раза. Ось вам і секрет зменшення викидів діоксиду вуглецю. Про які там 65% до рівня 1990 року може йти мова!

Споживання імпортних енергоресурсів за цей час скоротилося зі 171,2 млн тонн у.п. до 42,8 млн тонн у.п. або у 4 рази. При цьому частка імпортних енергоресурсів в енергобалансі зменшилась з 0,415 до 0,328 – отже, нібито мова йде про зменшення енергозалежності. Але не слід забувати, що основним споживачем імпортованого газу завжди була промисловість.

До речі: у 1992 році обробна промисловість України споживала 62 млн тонн умовного палива, а у 2018 році – аж 3,4 млн тонн. Це до постулату про розвиток економіки і промисловості зокрема, і про «ефективність» використання енергоресурсів. В Україні державна політика цілеспрямованого скорочення споживання імпортних енергоресурсів за рахунок їхнього ефективного використання була тільки на папері. За досягнення цієї політики видавався факт зменшення енергоспоживання промисловістю; насправді значна кількість промислових підприємств просто спинилась або збанкрутіла.

Відповідно, жодної мови не може йти про випереджаючі темпи росту енергоспоживання порівняно з темпами росту населення України, як це має місце у світі.

Багаті держави з міцною економікою будуть у найближчі 15-20 років продовжувати розвиток енергетики (збільшення обсягів виробництва енергії), насамперед – за рахунок відновлюваних джерел енергії (СЕС, ВЕС, ГАЕС, ГЕС) з паралельною заміною об’єктів генерації теплової та електричної енергії, що працюють на викопному паливі, на водневі технології, а також з поступовим виведенням з експлуатації АЕС.

На жаль, Україна не може йти цим шляхом (в усякому випадку, в досяжному майбутньому) через катастрофічну нестачу грошей та небажання закордонних інвесторів вкладати кошти у надто проблемну економіку.

З іншого боку, ресурси в України є, показники щодо скорочення викидів виконані і багаторазово перевиконані. Дуже погано, що жертвою цих показників стала українська промисловість. Проте, Україна може розпочати будівництво (дійсно велике) нової енергосистеми держави, на базі якого споруджувати нову промисловість, а не робити жалюгідні спроби з відновлення втраченого.

Основними напрямами слід вважати: - розбудову водневої інфраструктури, до якої мають увійти виробництво сировини для отримання водню, власне виробництво водню, систему його транспортування, систему заправок, випуск транспортних засобів, які використовують водень в якості пального; організацію експортних поставок водню; - розбудову виробництва екологічно чистої та умовно екологічно чистої електроенергії, у тому числі будівництво нових СЕС, ГАЕС та додаткових блоків на АЄС; створення умов до під’єднання енергосистеми України до європейської за рахунок Європи, яка має потребу в електроенергії України для стабілізації власної енергосистеми; - використання місцевих паливних ресурсів для забезпечення проходження енергетичної кризи населенням та бюджетною сферою ОТГ, зокрема – торфу, енергетичної деревини, біометану тощо; - на перехідний період збільшення власного виробництва викопних видів палива і зменшення залежності від постачання енергоресурсів, насамперед з Росії; - збереження водного потенціалу, зокрема, шляхом розчищення русел річок та водоймищ, посадку зелених насаджень в заплавах річок як складову загальноукраїнської програми заліснення території; не слід забувати, що вода – це водень, це нові технології буріння газових і нафтових свердловин; - і як перспектива – впровадження системи очищення атмосфери від діоксиду вуглецю, що потребує нових технологій і значних обсягів енергії.

Основним правилом будівництва нової енергосистеми України повинно стати правило: хочеш отримати від України енергоресурси – плати грошики і жодних кредитів. І повірте – понесуть грошики; все краще, аніж платити по 1€ за куб газу. А якщо брати кредити, то не для розрахунків з МВФ чи ЄБРР чи Світовим банком, а для спорудження нових енергетичних потужностей держави, бо найближчим часом вартість енергоресурсів буде зростати швидше, ніж вартість кредитів.