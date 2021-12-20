КЛІМАТИЧНА КАТАСТРОФА. Частина 4

22:12 15 грудень Київ, Україна

Розвиток енергетики в Україні ледь не з моменту отримання незалежності знаходився під впливом двох протиборчих сил – Сходу і Заходу. Росія була зацікавлена у повній і беззастережній залежності України від російських енергоресурсів. Залежність від імпорту енергоносіїв – питання економічної і політичної свободи. Тому всі спроби України вийти з цієї залежності наштовхувались на прихований або відкритий спротив з боку Росії. Європа (і США теж) хоча б на словах сприяли енергетичній незалежності України, тому Україна почала схилятися до копіювання набутого у Західній Європі досвіду розвитку енергетики. Тим більше, що і європейські держави значною мірою були залежні від поставок російського газу. Споріднені душі! Отже, обличчя українського політикуму почало розвертатися із Сходу на Захід.

А тут іще боротьба із глобальним потеплінням. Тож владою було узято курс на «зелену» енергетику, а традиційні енергетичні підгалузі опинились у ролі пасербиці.

Досвід – велика справа. І тому тягар фінансування проєктів «зеленої» енергетики, тобто забезпечення інвестицій, було покладено на споживачів. Зокрема – на побутових споживачів, як, наприклад, це було зроблено з 2000 року у Німеччині. Держава Україна вирішила такі проєкти не фінансувати.

Але чомусь при копіюванні досвіду тієї ж Німеччини Україна вирішила переплюнути європейців щодо розміру тарифу, тобто максимальної винагороди виробнику за кіловат-годину «зеленої» електроенергії. В Україні він був навіть для Європи завеликим. Запустивши означену модель фінансування, Уряд України не завважив, що через захмарні тарифи зросте ціна електроенергії на енергоринку, а відтак – і споживчі ціни. Якось не було узято до уваги і те, що середня зарплата у Німеччині на той час становила 2280€, а в Україні – лише 390€. Про те, що частина українців живе на пенсії, мабуть, взагалі забули.

Не узяли до уваги і темпи технічного прогресу. У порівнянні із 2008 роком, коли ухвалювали відповідне законодавство, і навіть із 2013 роком, відколи запроваджена прив’язка «зеленого» тарифу до євро, технології виробництва обладнання СЕС і ВЕС пішли далеко вперед. Собівартість обладнання у розрахунку на вироблену кіловат-годину знизилася в рази. А тариф – зокрема, й через девальвацію гривні – лише зростав. Тим самим Україна гарантувала власникам потужностей надприбутки, а державі – значні збитки. Відповідно, не були «забуті» і українські споживачі.

Через таку, м’яко кажучи, нерозумну тарифну політику, всі інвестори, і свої, і чужі, побігли у «зелену» енергетику. Потужність сонячних електростанцій зросла з 568 мВт у 2016 році до 4925 мВт у 2019 році. Майже у 9 разів! За три роки! Інвестиції у відновлювану енергетику за 2009-2019 рік склали 10 млрд $! В результаті за підсумками 2017 року «альтернативні» енергоджерела додали у виробництво електроенергії 1,5% від усього обсягу виробленої в Україні електроенергії, а отримали 7,5% від загальної вартості виробленої електроенергії (12 млрд грн).

У 2018 році ними було додано 2,78% до загального обсягу генерації, а отримано 8,61% вартості виробленої електроенергії.

У 2019 році частка «зеленої» енергії в енергобалансі держави становила 8,7% (вироблено 2412 млн кВт-год.). А в Енергетичній стратегії України до 2030 року цей показник мав становити лише 7%, причому у 2020 році.

На жаль, керівництво держави і галузевого міністерства було погано обізнане з історією «стахановського методу», інакше критично поставились би до перевиконання планових показників виробництва екологічної електроенергії значно раніше.

Історична довідка: для того, щоб шахтар Стаханов у своєму забої зміг у 14,5 разів перевиконати норму, в ніч на 31 серпня 1935 року у всіх інших забоях шахти вимкнули подачу повітря, а перевиконання норми просто не розкидали на допоміжних працівників (відкатників, кріпильників та інших), які брали участь у встановленні рекорду.

Використання означеної схеми повернення вкладених у «зелену» енергетику інвестицій, коли рекорди однієї з гілок енергетики досягались за рахунок інших гілок, зокрема – за рахунок зменшення генерації АЕС і ТЕС, загрожувало кризою неплатежів як з боку населення, так і власне держави і призвело до закупівлі електроенергії у країни-агресора. Нечувано!

Тому у 2020 році Верховна Рада урізала тарифи для виробників альтернативної електроенергії і навіть передбачила запровадження продажу потужностей «зеленої» енергетики на аукціонах. Однак, це урізання більше схоже на «обрізання». Крику багато, а толку мало.

По-перше, держава зобов’язалась 20% вартості «зеленого» тарифу компенсувати з держбюджету. Але ж державний бюджет – це наші податки. В народі це називається «хоч верть-круть, хоч круть-верть»: і тарифи, і бюджет – все з нашої кишені.

По-друге, «зелений» тариф для різних категорій виробників урізали від 15% до 7,5%. Це, можна сказати, «крапля у морі».

По-третє, держава зобов’язалась до кінця 2021 року повністю погасити заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії, а це не багато не мало 14 млрд грн. Зрозуміло, теж з нашої кишені.

І нарешті, держава так і не спромоглася запровадити продаж «зеленої» електроенергії на аукціонах, як це робиться у Німеччині. Через велику кількість пропозицій ціна закупівлі «зеленої» енергії на аукціонах у Німеччині іноді була удвічі нижчою за гарантовану ціну.

Все ж є один явний позитив у цьому законі – він скасовує незмінність оподаткування «зеленої» енергетики. Проте, норма закону є, а наслідків немає. Але про це згодом. Тепер щодо новітніх технологій; пам’ятаєте, йшла мова щодо їх постачання, а точніше – продажу країнам, що розвиваються.

У 2019 році компанією «KNESS» було відкрито у Вінниці досить потужний завод із виробництва сонячних панелей. Напрями діяльності компанії – проєктування та будівництво об’єктів відновлюваної енергетики та розподільчих мереж, проєктування та будівництво сонячних електростанцій, експлуатація та обслуговування об’єктів «зеленої» енергетики, виробництво обладнання для вказаних об’єктів (централізовані інверторні станції, електротехнічне обладнання, металоконструкції), інноваційні та технологічні розробки у сфері відновлюваної енергетики, виробництву фотоелектричних модулів.

Та зазначте – немає основного – виробництва сировини (чистого кремнію) для фотоелектричних модулів. Цей кремній, без якого неможливе виробництво модулів, виготовляється за кордоном. Тобто, основна додана вартість – там, «за бугром». Думаєте, у нас немає з чого виготовляти чистий кремній для фотомодулів?! Помиляєтесь, є у нас родовище карбіду кремнію у вигляді муасса-ніта у Баницькому родовищі (Сумська область).

Це унікальне родовище; на території колишнього СРСР їх було лише два. В Європі аналогів цьому родовищу немає. Видобуток карбіду кремнію веде ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», яке належить російському мільярдеру О. Дерипасці. Спеціальний дозвіл № 1006 на користування надрами цього родовища дійсний до … 29.07.2037 року (за інформацією ДНВП «Геоінформ України»).

Здогадайтесь з одного разу, куди йде видобутий кремній? А знаєте, хто основний споживач цього кремнію? Російський ВПК, російська оборонка, бо чистий кремній йде на виготовлення, наприклад, ракетних двигунів. І виробляє цей чистий кремній у Росії підприємство кого? Звичайно ж, Дерипаски.

Та хай вже тому кремнію! Немає у нас – купимо у Китаї. І взагалі, чого держава пристібалась до нещасного Дерипаски за бізнес на території України?! У світі все більшої актуальності набуває питання виробництва водню, особливо «зеленого» водню, який виготовляється за допомогою електроенергії, отриманої від об’єктів НВДЕ.

23 вересня Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ), а також транспортери газу з Німеччини (OGE), Чехії (NET4GAS) та Словаччини (EUSTREAM) оголосили про плани створити Центральноєвропейський водневий коридор, який з'єднає Україну і південь Німеччини. Згідно з експертними прогнозами, Німеччина за кілька десятиліть стане головним ринком «зеленого» водню в Європі. Йдеться про екологічно чисте паливо, отримане шляхом електролізу води із застосуванням електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Внутрішнє виробництво «зеленого» водню у Німеччині зможе покрити лише третину попиту в 2045 році (!), прогнозує, зокрема, берлінський Фонд кліматичної нейтральності (Stiftung Klimaneutralität). Решту доведеться імпортувати. Учасники новоствореного трубопровідного консорціуму сподіваються, що одним з головних постачальників водню стане Україна.

«Щоби перейти на водень до 2040 або 2050 року, треба розпочинати підготовку інфраструктури вже сьогодні», – зазначив в інтерв'ю DW директор баварського оператора газових мереж Bayernets GmbH Ріхард Унтерзеер. Його компанія долучилася до консорціуму, щоб після завершення доби природного газу гарантувати забезпечення українським воднем передовсім промислові центри на південному сході Баварії.

Створення коридору – важливий крок на цьому шляху, що пропонує доставку значних обсягів водню до промислових центрів попиту вже до 2030 року, – заявив гендиректор OGE Йорг Бергман. За попередніми підрахунками, перше постачання відбудеться до 2030 року.

Зверніть увагу – український водень потрапить у Баварію, до центрів попиту. А що, водень, у тому числі «зелений», Україні не потрібен, чи що? І відповідна інфраструктура теж?

До речі, пригадайте, хто узяв на себе основний тягар створення водневої інфраструктури у Південній Кореї. То чому ж наша держава не розпочала перемовини з компаніями того ж Ахметова чи Пінчука? Чого ми повинні панькатися з рінатовськими ТЕС? Нехай ДТЕК трошки і на Україну попрацює.

Отже, радісна новина щодо будівництва на Україні заводу, чи навіть декількох, з виробництва «зеленого» водню викликає не стільки гордість за власну країну, скільки бажання прискіпливо розібратись, а нащо це самій Україні? Чому вироблений в Україні із «зеленої», зовсім не дешевої електроенергії, «зелений» водень, який транспортують за 1200-1400 км до Баварії, там цілком конкурентоздатний? Звідки такий феномен?

До 2030 року Німеччина задумала інвестувати дев'ять мільярдів євро для створення потужностей з виробництва «зеленого» водню в п'ять ГВт (гігават). Це відповідає потужності кількох блоків АЕС. У ЄС в період з 2024 по 2030 рік потужності електролізу для виробництва «зеленого» водню повинні збільшитися вшестеро, до 40 ГВт. Але все це покриє лише 30% потреби у цьому виді палива.

«Тож нам потрібно паралельно готуватися до імпорту «зеленого» водню», – сказала в інтерв'ю DW Вероніка Грімм, член Ради економічних експертів, що консультує уряд Німеччини. З огляду на вищесказане і після «Північного потоку-2» для України зникли усі підстави для звинувачення Германії в альтруїзмі.

Ціна «зеленого» водневого кіловату на електролізі сьогодні становить 13 центів (3,5 гривні). У майбутньому ціни на електроенергію стануть основним фактором витрат на виробництво «зеленого» водню.

Ось вам і пояснення феномену. Якщо виробник «зеленої» енергії в Україні, який вже повернув свої інвестиції, не буде постачати свою електроенергію до Енергоринку, а використає її для виробництва власного «зеленого» водню, і потім цей водень продасть консорціуму, то це буде вигода і для нього, і для німецької промисловості.

Та чи буде від цього користь для української економіки? Скоріше за все ми отримаємо «Північний потік-3».

Втім деякі німецькі екологи вважають морально хибним шляхом імпортувати водень з бідніших країн, щоб утримати високий рівень життя у Німеччині, і вказують, що для виробництва «зеленого» водню потрібно не тільки багато електроенергії, але й води. Та хто їх, тих німецьких екологів, чує, тим більше в Україні.

До речі, Грімм пропонує звільнити операторів електролізних комплексів від сплати деяких податків та зборів. Правда, це збільшить ціну електроенергії, але й здешевить «зелений» водень. Не дай боже, щоб ці рекомендації перейняли як передовий досвід в Україні.

А тепер повернімось до українських реалій. Програму збільшення обсягів видобутку природного газу 2020 провалили. Винних не шукали і не покарали. По суті, ця програма стала територією обману через некомпетентність вищого ешелону державних управлінців. Порушення режиму експлуатації свердловин, зменшення обсягів буріння, введення в обіг легенди про остаточне виснаження переважної більшості родовищ (понад 80%), безпідставне збільшення виробничо-технологічних витрат (ВТВ), відсутність дієвого контролю за діяльністю державних компаній та безпідставне отримання винагороди за газ, який не було видобуто – хіба цього мало для занепаду галузі?

Та і як карати? У постанові Кабміну № 351 у 2017 році було зазначено, що очікуваним результатом роботи Компанії має бути видобуток 16,8 млрд куб.м газу, а видобуто було менше 15 млрд. Але незважаючи на те, що очікуваних результатів Кабмін так і не дочекався, премії керівному складу компанії, попри всі оті порушення, були виплачені.

Пан Коболєв розвішував по вухах керівництва держави локшину про необхідність зміни у Нафтогазі вектору збільшення обсягів видобутку на вектор збільшення прибутковості компанії. У результаті ані видобутку, ані прибутковості.

Державної Програми розвитку нафтогазової галузі не існує, як не існує і механізмів державної підтримки галузі. Галузь перетворилася на дійну корову, яку можна не годувати.

Широко розрекламовані підписані Кабінетом Міністрів України Угоди про розподіл продукції (УРП) насправді теж є територією обману, і знову через некомпетентність державних управлінців, насамперед – міністрів. Чого вартий такий пункт конкурсної документації: після укладення угоди інвестор зобов’язаний повернути після закінчення окремих етапів робіт частини ділянки, якщо за результатами проведених робіт вони будуть визначені інвестором неперспективними для подальшого проведення геологорозвідувальних (зокрема, дослідно-промислових) робіт та/або промислової розробки.

Враховуючи, що площа окремих виставлених на конкурс ділянок надр становила тисячу й більше квадратних кілометрів, неважко зрозуміти, що інвестор може вибрати з цієї площі найбільш перспективні частини, а інше кинути напризволяще – шукай, дурна державо, кошти і роби все сама.

Але й цього замало. Після підписання угод інвестори почали звертатись до Кабміну стосовно внесення до них змін. А що, до факту підписання ті угоди що, не читали ані підписанти, ані їх юристи?! Знаєте, є такий український вислів – бачили очі, що купували – їжте, хоч повилазьте.

НАК «Нафтогаз України», не маючи у своїй власності майна для користування нафтогазоносними надрами на морі, обіцяє державі розвідати шельф Чорного моря. Чим – лопатами? При цьому приватна компанія (пункт 1 постанови Кабміну № 226 від 06.03.2019 дозволив змінити тип публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з публічного на приватне) не сплачує вже понад два роки ані копійки орендної плати за користування державним майном і розпоряджається державною власністю, яку їй ніхто не передавав, а також газом, який компанія не видобувала. Скандал, та й годі…

До того ж приватна компанія узяла під свій контроль підприємство державної форми власності (АТ «Укргазвидобування»), а також весь рух природного газу на території України. Не Кабмін, не Президент, а якась там компанія.

З кам’яним вугіллям взагалі все погано після окупації Донбасу. Найкращі шахти потрапили до рук сепаратистів, та й ті поступово припиняють роботу. Через це Донбасу загрожує екологічна катастрофа.

Видобуток вугілля з шахт на території України швидко падає. Невже знову будемо через сірі і чорні схеми закуповувати вугілля у сепаратистів, розказуючи суспільству казочку про «Ротердам+»?

Взагалі-то у далекій перспективі можна було б сподіватись на краще, якби не виступ Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час VII Київського міжнародного економічного форуму. Цілком можливо, що він не сам його готував. Але навіщо так підставлятись?

Пан Шмигаль наголосив, що Україна є однією з небагатьох країн, яка має потенціал для масового виробництва водню. Розвиток цього напрямку буде однією із державних стратегій, нарівні з розвитком інших відновлюваних джерел енергії.

Пан Шмигаль повідомив, що Україна підписала всі необхідні угоди для Green Deal. Так, за Паризькою угодою держава взяла на себе ціль скоротити викиди вуглецю на 65% у порівнянні з 1990 роком. Уряд вважає ці зобов’язання надзвичайно амбіційними, хоча за словами Прем’єр-міністра, ми вже маємо скорочення на 37%.

Ця мета потребує значних інвестицій. Пан Шмигаль вважає, що це має скласти 10 млрд доларів щороку. Гроші для цього є (не у нас, у світових банках). США взагалі готові виділити на ці цілі декілька трильйонів доларів. Крім того, пан Шмигаль повідомив, що для Нафтогазу поставлена ціль найближчим часом збільшити власний видобуток газу, що стане кроком до енергонезалежності України.

Так, Україна має потенціал виробництва водню, але не зможе його використовувати для своєї економіки, бо не має ані необхідної для цього інфраструктури, ані споживачів, а вироблений водень тю-тю за кордон. Де ж тут стратегія?

Узяті на себе Україною зобов’язання скоротити на 65% викиди вуглецю у порівнянні з 1990 роком – фікція. Насправді ми маємо скорочення порівняно з 1990 роком не на 65%, а в 4 рази. Про яке подальше скорочення взагалі може йти мова? Швидше, про збільшення.

Отож, звідкіля візьмуться інвестиції на скорочення того, що вже скорочено? Невже наші міжнародні партнери (цікаво, хто це?) такі дурні, щоб кидати гроші на вітер? Невже вони не слідкують за статистикою?

Ціль, яку виставив пан Шмигаль (чи Кабмін) перед Нафтогазом, є наслідком повної дезінформації Прем’єр-міністра з боку керівництва компанії.

Нафтогазовидобувна галузь має значну інвестиційну інерцію – від п’яти до десяти років, а іноді і більше.

Для того, щоб отримати додаткові обсяги видобутку, необхідно визначити перспективні площі, провести великий комплекс геологорозвідувальних робіт, пробурити не одну свердловину. Навіть якщо мова йде вже про розвідані родовища, то й тут не обійдеться без буріння нових свердловин. А для цього потрібно не один місяць, і навіть не один рік. І не факт, що результат завжди буде позитивним.

А без буріння нових свердловин збільшення обсягів видобутку не відбудеться. Спитайте у Коболєва - він у 2015-2018 роках спробував замінити буріння свердловин капремонтами, і он що з цього вийшло.

За словами пана Шмигаля, ми під’єднуємось до європейської енергосистеми, щоб вже з 2023 року торгувати з Європою електроенергією. Цікаво, а де ми її візьмемо, якщо самим не вистачає? Отже, мережі будуть наші, а ринок – для європейських компаній. Невже при цьому нам будуть продавати електроенергію за цінами, нижчими, ніж у Європі?

Є такий старовинний анекдот – в картинній галереї стоять дві дами біля портрета жебрака, і одна дама каже: зауваж, замість того, щоб купити пристойний костюм, він портрети замовляє.

Позиція України чимось нагадує той анекдот; країні катастрофічно не вистачає енергії при майже повній зупинці промислового виробництва (не дай боже, воно почне зростати), а прем’єр-міністр розказує, що «заграница нам поможет» у входженні до єдиної енергосистеми, вочевидь – у вигляді безповоротних позичень на десятки мільярдів євро. А потім нам буржуї будуть дарувати електроенергію, побудувавши за свій кошт високовольтні мережі. Шановний! Спочатку потрібно купити костюм, а потім будемо замовляти портрети!

І нарешті, чого це пан Шмигаль відніс Україну до небагатьох держав, у яких є масовий потенціал для виробництва водню? Наскільки відомо, для виробництва водню шляхом електролізу потрібна електроенергія і вода – невже виробництво електроенергії у країнах Європи в рази менше, ніж в Україні?

У 2020 році в Україні вироблено 149 ТВт∙год. електроенергії. Попереду нас такі європейські країни, як Норвегія (154,5 ТВт∙год), Польща (157,8 ТВт∙год), Швеція (169,1), Іспанія (255,8), Італія (282,7), Туреччина (305,4), Велика Британія (312,8) та Германія (571,9 ТВт∙год). Дещо позаду України Нідерланди (122,4 ТВт∙год). У них що, води немає?