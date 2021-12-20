КЛІМАТИЧНА КАТАСТРОФА. Частина 3

11:02 06 грудень Київ, Україна

До переліку катастрофічних подій, які заслуговують постійного моніторингу з боку світової спільноти та вжиття заходів для їхнього запобігання, на сьогодні віднесено лише три типи подій: ядерна війна, зіткнення Землі з астероїдом та глобальна зміна клімату.

Про критичну загрозу людству від глобальної зміни клімату стало відомо раніше, аніж про перші дві – ще з 1856 року. На момент дослідження Календера (1938 рік) викиди вуглецю становили 4,0 млрд тонн, а сьогодні 33,3 млрд тонн (ця цифра є найбільш вірогідною, хоча називають і 40, і навіть 60 млрд тонн). Але за 165 років людство так і не змогло налагодити взаємодію для боротьби з цим викликом у глобальному масштабі.

Відсутність взаємодії у загальносвітовому масштабі найбільш яскраво продемонструвала реакція людства на пандемію COVID-19. Замість спільних дій кожна нація встановила свої стандарти, вжила ті заходи, які вважала за потрібне і … дозволила мільйонам людей виїжджати за кордон, розповсюджуючи тим самим інфекцію. А для перемоги над пандемією на початковому етапі потрібно було лише дотримуватися певних соціальних норм та правил. Та куди там! А як же економіка, свобода особистості, комфортні умови життя!? Ми не впоралися з COVID-19, то як ми збираємось впоратись з кліматичним апокаліпсисом?!

У 1999 році з’явився Кіотський протокол про скорочення емісії двоокису вуглецю в середньому на 7%, в тому числі країнами ЄС на 8%, Японією і Канадою – на 6%. Росія та Україна мали зберегти середньорічні викиди у 2008-2012 роках на рівні 1990 року. Однак Китай та Індія, що посідають перше і третє місце серед забруднювачів, протокол не підписали.

Як вже було сказано, порівняно з 1990 роком викиди СО2 в Україні у 2010 році склали 308 млн тонн або зменшились у 2,55 раза до рівня 1990 року. Тобто, Україна не тільки виконала, але й суттєво перевиконала умови протоколу. І що, Україні за це премію дали? Де ж там!

У 2016 році викиди СО2 в Росії зросли на 171 млн тонн до рівня 2000 року (що вже казати про 1990 рік!). І що, Росію якимось чином за це «досягнення» покарали? Хіба що пальцем насварили!

У кінцевому результаті зменшення загальносвітового рівня викидів на 7% так і не отримали, але дехто у світі (і в Україні теж) на цьому непогано «заробив». Паризька угода 2016 року прийшла на заміну Кіотському протоколу. Основними складовими цієї угоди стали:

(a) утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 °C від доіндустріальних рівнів та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів, оскільки це значно зменшить ризики зміни клімату та впливу на них;

(b) збільшення здатності адаптуватися до негативних впливів зміни клімату, підтримка протидій змінам клімату, розвиток з низькими викидами парникових газів у спосіб, що не загрожує виробництву харчів; (c) гармонізація фінансових потоків зі шляхом розвитку з протидіями змінам клімату та з низькими викидами парникових газів.

Як бачимо, Паризька угода не встановлює цифрових показників зменшення викидів. Участь кожної окремої країни у досягненні світової мети визначається нею індивідуально та має назву «національно визначена участь». Угода вимагає, щоб така участь була «амбітною» та встановленою «з метою досягнення цілі Угоди».

Рівень національно визначеної участі кожної країни встановить зобов'язальну мету, як було і в Кіотському протоколі. Однак не буде механізму примусу країни встановити мету в її національно визначеній участі до певної дати чи наслідків, якщо така мета в національно визначеній участі не буде досягнута; буде лише система «іменування та осоромлення».

Не є офіційною частиною Паризької угоди, а отже юридично не зобов'язує учасників, домовленість про наміри надавати щорічно 100 мільярдів доларів країнам, що розвиваються, для впровадження нових процедур для мінімізації зміни клімату. В усякому випадку Україні за величезну економію викидів доларів не пропонували і не надавали...

Ви вірите, що Паризька угода дозволить зрушити з місця проблему добровільного обмеження викидів? Навряд чи! Бо таке обмеження безпосередньо пов’язане із зниженням рівня життя населення кожної країни, яка обере для себе принцип добровільного обмеження викидів двоокису вуглецю.

Уявіть собі, що Китай поставив собі мету на 25% за п’ять років скоротити обсяги викидів. А це означає або надмірну напругу бюджету, який може просто луснути від тієї напруги, або зупинку багатьох підприємств сталеливарної та вугільної промисловості, що означає величезне скорочення надходжень до бюджету, втрату мільйонів робочих місць, і, як наслідок – неконтрольовані страйки і мітинги протесту, що переростатимуть у бунти, падіння режиму, економічне ослаблення, втрату обороноздатності та падіння міжнародного, насамперед фінансового рейтингу держави. На таке погодитись може хіба що політичний самогубець.

Паризька угода – це, по суті, гасла без зобов’язань. ООН ще раз продемонструвала свою безсилість і безперспективність. Повернемось до нашої держави. Сьогодні її економіка ледь животіє. І не беріть до уваги запевнення нашого шановного уряду про зростання ВВП. Ми вже з’ясували, що цей показник прямо пов'язаний із зростанням цін, а не економіки. Тим більше, що він суттєво коригується зростанням інфляції. Далі ви зрозумієте, що до слів нашого шановного уряду слід ставитись з великою пересторогою.

Але згідно з Паризькою угодою Україна має встановити для себе зобов’язальну мету зниження емісії СО2. Проте, куди вже зменшувати? Хіба що повністю спинити промисловість, в тому числі і оборонну, яка й так вже ледве дихає (last gasp, англ.) через ціни на енергоносії. Або щороку скорочувати на 10-12% власний видобуток вуглеводнів і втрапити у божевільні ціни на імпортований газ і нафту. Або перевести всі багатоквартирні будинки на електроопалення, тільки де узяти гроші на це? Не платити лікарям і вчителям? Держави, які на дві, а то й на три голови вищі за Україну у своєму економічному розвитку, очікують, що ми добровільно надінемо на шию зашморг, ще й затягнемо його. А найбільше цього чекає наш східний сусід, а з недавнього часу - вже й північний.

Що казати – Україна повела себе абсолютно беззубо, підписуючи Кіотський протокол, а потім і Паризьку угоду. Потрібно було лише сказати – нехай всі держави приведуть свої викиди парникових газів хоча б до рівня, що на 55% перевищує рівень 1990 року, вже не кажучи про наслідування прикладу України (мінус 230% до рівня 1990 року), і перемога в боротьбі з кліматичною катастрофою гарантована.

Хоча ні, не зовсім так. Тобто, зовсім не так… Надлишок двоокису вуглецю, що вже потрапив до атмосфери завдяки людській діяльності, не зникне за рік чи два. Неможливо за десять наступних років зменшити вдвічі, тобто до рівня 1995 року, викиди світової промисловості чи міжнародного судноплавства (624 млн тонн СО2 на рік) або міжнародної авіації (492 млн тонн СО2 на рік). Недарма Ілон Маск зауважив, що його мрією є створення надзвукового літака на електроживленні. На досягнення показників 1995 року людству знадобляться десятки років або й більше, з урахуванням продовження інтенсивного насичення атмосфери парниковими газами. Щоб впоратись з цим швидше, людство має навчитись вилучати за достатньо дешевою технологією двоокис вуглецю з атмосфери, а потім цей хімічний елемент ще й кудись подівати. Але про це ще мова зовсім не йде.

Великі надії людство покладає на «зелену» енергетику. Все більше стає сонячних і вітрових електростанцій. Все більше уваги приділяється водню як альтернативі викопного палива, особливо так званому «зеленому» водню, виробленому з використанням електроенергії з відновлюваних джерел.

Які з країн передують у боротьбі за «зелене майбутнє»? Наведемо декілька прикладів. Іспанія. В країні підрахували, що для відходу від використання викопного палива до 2050 року необхідно витратити 750 млрд євро. «Зелена» програма передбачає зменшення викидів на 90%, відновлення лісів, водно-болотних угідь, збільшення відсотку «зеленої» енергетики з 20% до 97%, вже за два роки зупинення 69% електростанцій, що працюють на викопному паливі.

Південна Корея. Одна з найбільших забруднювачів атмосфери. Державою планується виділити 51 млрд доларів на досягнення нейтрального рівня викидів до 2050 року, збільшити потужність об’єктів відновлюваної енергетики втричі. Гроші також будуть надані на термічну модернізацію будівель та шкіл, розширення зелених зон у містах. У 5 мільйонах квартир будуть встановлені розумні лічильники, також буде здійснюватись децентралізація опалювальних котелень з використанням опалювальних приладів із суттєвим зменшенням викидів. Hyundai, Kia, Samsung та EM Korea планують побудувати 45 тисяч нових пунктів зарядки електромобілів та 450 заправок воднем.

Уругвай. 36% енергії в країні виробляється вітровими та сонячними електростанціями. Цей показник країна планує довести до 97%. При цьому представник Уругваю запевняє, що водночас буде здійснюватись зниження цін на електроенергію та подолання енергетичної бідності. «Соціальна справедливість є імперативом» – гасло уряду Уругваю.

Кенія. Як забруднювач находиться на нижніх щаблях у світовому рейтингу. Але в країні не вистачає енергетичних потужностей для забезпечення 47-мільйоннного населення. Тому головними рушіями енергетичного переходу є міркування не кліматичні, а економічні. На цей час 93% всієї енергії в країні виробляється з поновлюваних джерел, у тому числі і геотермальних. В цьому сенсі Кенія передує на усьому континенті. Але своїм головним завданням уряд країни вважає забезпечення доступу всього населення до електромереж та отримання достатньо дешевої енергії.

Той же Китай, що посідає перше місце у світі за обсягами викидів через використання величезних обсягів викопного палива, розгорнув масштабну програму будівництва сонячних електростанцій.

На сьогодні переважна більшість «зеленої» енергії виробляється розвинутими країнами, тому що виробництво енергії з відновлюваних джерел потребує величезних коштів. Проте багаті держави не дуже квапляться поділитись сучасними енергетичними технологіями. В результаті бідні держави купують ці технології не по собівартості, а за «ринковою» ціною, тобто їх змушують не тільки брати участь у зменшенні викидів, але й втридорога придбати на стороні засоби цього зменшення.