КЛІМАТИЧНА КАТАСТРОФА. Частина 2

18:55 05 грудень Київ, Україна

Все у цьому світі взаємопов’язане. Ті ж самі викиди СО2, певна річ, з одного боку пов’язані із зростанням чисельності населення Землі; з іншого – із бажанням людей підвищити свій життєвий рівень. Чому американець або європеєць в середньому має більше ніж одну автомашину на одну сім’ю, а мешканець Республіки Чад – 0,016 автомашини? Це що, колесо чи дверцята? І чому те, що для нас, європейців, є звичними аксесуарами комфортного життя – телевізори, холодильники, праски, пральні машини та кавоварки, для пересічної сім’ї з того ж Чаду є ознакою заможності з правом доступу до електромереж?

Давайте відчуємо цей зв'язок, про який найкраще нам скажуть цифри. Заздалегідь вибачаюся щодо викладення цифрової інформації у табличній формі. По-перше, це наглядно, а по-друге, уявіть, скільки потрібно буде слів, щоб описати хоч одну таку маленьку таблицю…

Ось як зростало населення земної кулі в період 1960-2019 роки: Роки 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 Чисельність населення, млрд 3,031 3,683 4,433 5,280 6,114 6,922 7,674 Отже, за майже 60 років населення Землі зросло в 2,53 раза. Зростання населення, само собою, спричинило зростання обсягів використаної людьми їжі. Роки 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 Збір зернових культур, млрд тонн 0,85 1,1 1,45 1,95 2,115 2,259 2,682 Виробництво м’яса, млн тонн 71,0 100,0 137,0 180,0 230,0 293,0 335,0 Вилов риби (промисел та аквакультура), млн тонн 34,0 64,0 72,0 98,0 121,0 144,0 178,0

Ви тільки гляньте – темпи виробництва основних видів їжі (ми не розглядаємо виробництво овочів та фруктів) за ці 60 років явно випереджали темпи росту населення. Виробництво зернових культур виросло у 3,15 раза, м’яса у 4,71 раза, риби у 5,24 раза. Тобто, людство стало харчуватись якщо не краще, то більше, а це означає, що з одного боку збільшення виробництва харчової продукції призвело до збільшення викидів на її виробництво, а з іншого боку – зросли викиди парникових газів, у тому числі і СО2, від результатів життєдіяльності людських організмів.

Незважаючи на збільшення обсягів харчів, у світі величезна кількість голодуючих. У 1990 році недоїдало майже 1 млрд людей. Правда, у 2018 році кількість голодуючих зменшилась до 690 млн, але вже у 2020 році ця цифра зросла до 811 млн. Висновок напрошується сам – у когось на столі так густо, що кілограми, тонни, тисячі тонн їжі просто викидають на смітник, а у декого і шматок хліба – делікатес. «Суспільство рівних можливостей», та й годі.

До основних маркерів розвитку світової економіки, які суттєво впливають на обсяги викидів діоксиду вуглецю, слід віднести виробництво сталі, автомашин, та видобуток нафти і вугілля. Роки 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 Виробництво сталі, млнтонн 360 500 730 790 820 1410 1880 Виробництво легковиків, млн шт. 16,5 28,4 38,6 48,6 58,4 77,9 90,9 Видобуток нафти, млрд тонн 1,105 2,358 3,092 3,175 3,620 3,977 4,474 Видобуток вугілля, млрд тонн 2,575 2,860 3,916 4,771 4,726 7,479 8,013

І тут темпи росту явно випереджають темпи росту населення. По виробництву сталі маємо зростання у 5,2 раза, по легковиках – у 5,5 раза, по видобутку нафти – зростання у 4,05 раза, видобутку вугілля – у 3,11 раза. А як з огляду на наведені маркери виглядає Україна?

Насамперед, чисельність населення: Роки 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2020 Чисельність населення, млн 40,5 47,1 49,8 51,9 48,9 45,8 41,6

Порівняно з 1960 роком населення України зросло у 1,03 раза. Порівняйте із темпами зростання населення у світі – в 2,53 раза. Тепер їжа: Роки 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2020 Збір зернових культур, млн тонн 25,9 35,5 33,4 38,1 24,5 39,3 65,4 Виробництво м’яса, млн тонн 2,07 2,85 3,46 4,03 1,66 2,06 2,57 Вилов риби, тис.тонн * 861,0 269,9 128,1 98,0 * мається на увазі вилов у рибогосподарських водних об’єктах, на континентальному шельфі України, в Антарктиці під державним прапором України, у вигляді товарної продукції аквакультури; фахівці вважають, що ще 30-45 тис.тонн риби виловлюється браконьєрами; імпорт риби складає близько 390 тис.тонн на рік; дані по вилову риби окремо Україною за часи СРСР відсутні.

Як бачимо, обсяги збору зернових порівняно з 1960 роком в Україні у 2020 році зросли лише у 2,5 раза, що менше загальносвітового показника, а виробництво м’яса порівняно з 1991 роком впало у 1,6 раза. Вилов риби – так той і взагалі зменшився у 8,8 раза.

Тепер щодо показників з виробництва сталі, автомашин, та видобутку нафти і вугілля Роки 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Виробництво сталі, млн тонн 18,1 32,7 36,0 38,6 31,8 33,5 21,1 Випуск автомобілів, усього, тис. шт.* 196,0 31,9 83,1 4,95 Видобуток нафти, млн тонн ** 2,150 13,909 7,499 5,30 3,655 3,546 2,405 Видобуток вугілля, млн тонн *** 172,1 207,1 197,1 164,8 80,3 75,2 28,8 *у випуску автомобілів в СРСР не виділялись окремо республіки; обсяги випуску легковиків в Україні почали виділяти із загального обсягу випуску автомобілів у 2003 році. **видобуток нафти з конденсатом; конденсат – це легка нафта ***у видобутку 2020 року не враховані окуповані території України І що ми бачимо?

Виробництво сталі в Україні зросло в 1,17 раза (у світі у 5,2 раза). Випуск автомобілів (усіх видів) зменшився в 40 разів (!), а у світі тільки легковиків стало випускатись у 5,5 раза більше. Видобуток нафти зріс на 11%, а у світі зростання склало 405%.

Видобуток вугілля в Україні зменшився майже в 6 разів (це якщо порівнювати з 2020 роком) або у 2,4 раза (у порівнянні з 2010 роком), а у світі мало місце зростання видобутку у 3,11 раза.

Тобто, нам кажуть про економічне зростання, про зростання ВВП, а насправді маємо падіння виробництва. Це тому, що ВВП – недосконалий та суб’єктивний показник! Він не описує загальний добробут населення, якість життя у країні та (що є дуже важливим для України) не охоплює тіньову частину економіки. Хоча, мабуть, дуже важко заховати у тінь металургійний комбінат чи свердловину.

Оскільки у цьому матеріалі багато разів згадувався ВВП, дуже коротко спробуємо пояснити його зміст: ВВП – це сукупна вартість всіх товарів та послуг, створених на економічній території країни за певний проміжок часу з метою їхнього кінцевого використання. Вартість, не кількість і не якість! А створені – не означає куплені. Чим дорожчі товари і послуги на внутрішньому ринку, тим вище злітає ВВП. Якщо три роки тому кілограм картоплі продавали по 3 грн, а тепер по 12, то це означає ріст ВВП по картоплі у 4 рази. А в кілограмах – нічого не змінилося. Грошей стало більше, але вони не їстівні. Отже, якщо наші уряди хизуються зростанням ВВП, це не означає, що українці стали жити краще. А те, що в нашій країні так зменшились викиди діоксиду вуглецю за такий короткий (у світовому масштабі) час, означає, що наша економіка скоро «дасть дуба».

І тут виникає питання – хто найбільш зацікавлений у процесі вмирання нашої економіки? США, Європа чи Китай? Та ні, ми їх цілком влаштовуємо як ринок для викидного товару, секондхенду, та як постачальник робочої сили певної кваліфікації. Нашої економічної смерті вони точно не бажають.

Може, Японія, Кувейт, Австралія чи Сінгапур? Теж ні, бо наші економічні, етнічні і політичні зв’язки з ними значно слабші, ніж, наприклад, зв’язки з країнами ЄС чи Канадою. А відтак, слабша і залежність. Тоді хто?