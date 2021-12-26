Китайський синдром влади

Через два десятиліття після того, як він вперше прийшов до влади, президент Росії Володимир Путін, схоже, готовий залишитися «на посту» в осяжному майбутньому.

Нещодавно Путін підписав закон, який обнуляє його президентські терміни в зв'язку зі зміною Конституції РФ. Тепер він може залишатися при владі до 2036 року.

Відповідно до закону, тепер не враховується кількість президентських термінів, які кандидат займав чи займає на момент набуття чинності поправок до Конституції.

Путін, якому в цьому році виповнюється 69 років, в цей час відбуває свій четвертий президентський термін, який повинен закінчитися в 2024 році. Новий закон, оголошений в понеділок, дозволяє йому відбути ще два шестирічних терміни, якщо він вирішить балотуватися і виграє переобрання обидва рази.

Дворічна мелодрама під назвою "Транзит влади", яку щодня примушували «дивитися» громадян Росії, підійшла до свого логічного завершення.

По терміну свого правління Путін вже перевершив чилійського Піночета, корейського Кім Чен Іра, індонезійського Сухарто і поступово наближається до Мао Цзедуна, який правив 27 років.

Багато років Путін з заздрістю дивився через Алтай на Китай , де його близький союзник Сі Цзіньпін з очевидною легкістю домігся такого ж захоплення влади. І ось, нарешті, мрії збулися… Але Росія – не Китай. Рішення Сі Цзіньпіна в 2018 році про зняття обмежень на термін президентських повноважень, яке, можливо, було пов'язане з серйозними внутрішніми протиріччями всередині Комуністичної партії Китаю, згуртувало партію навколо Сі, посиливши пропаганду на його адресу і давши йому ще більше титулів, у тому числі титул «народний лідер», який раніше належав тільки Мао Цзедуну.

На відміну від «згуртованого» Китаю, в Росії зростає невдоволення такою «довічністю» влади у вищих ешелонах російської політики, а також обурення з боку опозиційних діячів і партій, які, на відміну від Китаю, присутні на політичній кухні Росії.

Подібне до подібного… В інтерв'ю російським ЗМІ в минулому році Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «кращим і нерозлучним другом», додавши, що дорожить їхньою «глибокою дружбою».

Але, хоча модель влади Сі може бути дуже привабливою для Путіна - та й для більшості автократів, - вона не позбавлена недоліків. Абсолютна влада приносить з собою абсолютну відповідальність і абсолютну провину. Сі це розуміє і навіть готовий до цього. А Путін?

Незважаючи на хворобливу впевненість «володаря Кремля» у власних можливостях, здатність Сі Цзіньпіна контролювати інакомислення набагато перевершує здатність до такого тотального контролю Путіна. Досягнувши вершини Комуністичної партії, Сі максимально посилив внутрішню партійну дисципліну, використовуючи антикорупційну кампанію, щоб викорінити «поганих» гравців і, як кажуть критики, переслідувати потенційних супротивників. За допомогою колосального пропагандистського апарату він згуртував навколо себе підтримку на часи випробувань. Сі Цзіньпін, де факто, справжній «народний лідер» і навряд чи найближчим часом з’явиться якась політична фігура, що зможе на рівних конкурувати з Сі Цзіньпіном.

Незважаючи на всю спритність Путіна в політичних ігрищах і пропаганді, він не керує такою могутньою та централізованою державою, як Китай. Тим більше, що ментальність населення Китаю абсолютно відрізняється від ментальності росіян. Тому модель влади Сі навряд чи зможе прижитися у Росії. Так, можливо, що на найближчі 15 років в Росії законодавчо забезпечена певна політична стабільність. Але законам еволюції начхати на людські забаганки, закріплені на папері. Відсутність «гнучкості» та адаптаційних можливостей системи до змінного середовища неминуче веде до її загибелі. І чим довше зберігається "стабільність", тим тяжчі наступають наслідки.