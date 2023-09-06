Китай постачає росії неякісні військові компоненти

Всім відоме маркування "Made in China" давно асоціюється з дешевим китайським неякісним товаром. Економіка КНР "заточена" на те, щоб виробляти велику кількість недорогої продукції, яка незабаром виходить з ладу, змушуючи споживача купувати новий товар. Боєприпаси та військові компоненти саме такої сумнівної якості отримує у своє розпорядження російська армія.

Агресор відчуває дефіцит у всіх галузях військової промисловості, крім, мабуть, патронів для стрілецької зброї. Зокрема, росія закуповує ударні безпілотники та дрони-камікадзе з Ірану, незважаючи на те, що на території росії вже розгорнуто кілька підприємств з виробництва БПЛА. Також були відомі випадки отримання кремлем артилерійських снарядів з КНДР та використання вагнерівцями китайської військової техніки, у тому числі броньованої. Найбільш гостро постає питання в нестачі електроніки, яку міноборони росії почало отримувати з Китаю, замінюючи Західні поставки "досанкційного" періоду.

У січні-лютому 2023 року в ЗМІ просочилася інформація про схвалення Пекіном поставок стрілецької, летальної, зброї росії, а також безпілотників та боєприпасів, швидше за все, артилерійських. Глава китайського МЗС Цінь Ган у квітні спростував подібні чутки. Проте дані американської розвідки вказують на факт передачі Пекіном обмеженої кількості озброєнь росії.

На користь цього твердження говорить той факт, що у російській військовій техніці почали знаходити китайські компоненти. Наприклад, у навігаційній системі безпілотників "Орлан", які раніше використовували електроніку виробництва Швейцарії. Також китайські деталі були знайдені в системі управління вогнем російських танків, у яких раніше використовувалася французька електроніка.

За даними радника Офісу Президента Владислава Власюка, Україні вдалося встановити деяких виробників або постачальників знайденої електроніки, і цю інформацію вже передали західним союзникам. Серед компаній були згадані виробник зброї "China North Industries Group" (Norinco) та компанія-постачальник військової техніки "Xinxing Guangzhou Import & Export Co". Власюк не уточнив, про постачання яких саме компонентів йдеться.

В той самий час якість компонентів, що поставляються з Китаю, залишає бажати кращого. На жаль, вони все ж таки не гірші за російські, проте значно поступаються західним аналогам. Пекін також націлений на масове виробництво дешевої продукції. Оскільки росія зовсім не задарма отримує військові компоненти від КНР, питання для постачальника полягає лише в кількості, а не якості. Російський солдат на умовах анонімності розповів, що він і його товариші по службі часом бояться торкатися техніки, зібраної на основі китайських компонентів. Так, безпілотники "Орлан" дедалі частіше почали виходити з ладу просто під час польоту, а система управління вогню у танках давати збій.

Варто також згадати про цивільні, некомерційні дрони, які закуповуються російськими z-волонтерами, що використовуються для розвідки. Про якість цих літальних апаратів можна знайти безліч "позитивних" відгуків навіть в інтернеті. Ресурсу їх використання вистачає, на кілька днів. А в умовах війни, навіть така відносно дешева продукція, досить сильно б'є по кишені звичайних росіян, які підтримують війну.

Також дуже сумнівною є якість китайських артилерійських снарядів, які, за деякими даними, Іран вже почав постачати росії. Тут склалася дуже цікава ситуація: Іран, на виконання договору, укладеного у вересні 2022 року, постачає росії "вінегрет" з нових снарядів власного виробництва та старих китайських снарядів 1980-х років випуску.

Необхідно відзначити, що російським військовим не вистачає технічної інформації для правильного використання цієї суміші китайських та іранських виробів, що, зрештою, відбивається на точності стрільби та безпеки використання. За наявною інформацією, вже були випадки розриву стволів та загибелі артилеристських розрахунків.

Передача Китаєм військових компонентів росії стає все очевиднішою. Ймовірно, КНР може передавати кремлю й готову продукцію, і не лише через Іран. Однак, враховуючи незмінне ставлення Пекіна до зовнішньої торгівлі, це може бути або списана техніка/боєприпаси (як в описаному нами випадку), або прототипи на ранньому етапі передсерійного виробництва, які потребують тестування. І щоб не наражати на небезпеку власну армію, китайські виробники відправляють випробовувати піддослідні зразки на російських військових, яких не шкода. З цього погляду постачання з Китаю більше грають проти агресора. Адже якщо, умовний танк, не зможе вистрілити в бойових умовах через відмову системи управління вогню, то він стає не більш ніж величезною мішенню для українських захисників і труною для окупантів, які перебувають у ньому.

І ще один висновок: росія поступово, але планомірно йде з лідерських позицій на світовому ринку зброї. Будучи не в змозі забезпечити свою армію, яка перебуватиме в глухій обороні, росія перетворюється на імпортера другосортного озброєння з країн "третього світу". На відновлення свого потенціалу, після поразки у війні проти України, росії знадобляться роки, а може й десятиліття.

Якщо їй дозволять це зробити!