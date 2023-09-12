Китай - "справа тонка"

Воно то може й справді, що "схід - справа тонка", але остання новина більше вказує на те, що не тільки "тонка", а ще й гнила. Хоча це вже давно і не зовсім новина.

Прибуття китайських блогерів до окупованого росіянами Маріуполя викликає почуття обурення, розчарування та відвертої огиди. Це акт неповаги до вшанування пам'яті жертв російської агресії.

Маріуполь - місто, яке було практично стерте з лиця землі російською армією. Внаслідок обстрілів загинули тисячі людей. Драматичний театр Маріуполя був розбомблений російськими військами, внаслідок чого загинуло понад 600 людей, зокрема жінки та діти.

Виконання пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі - це не просто цинізм, це справжнє дно, вияв реального ставлення Китаю до подій в Україні та чітка вказівка на те, на якому боці конфлікту знаходиться не лише влада, а й населення. Ця пісня була написана в роки Другої світової війни та стала символом перемоги радянського народу над фашизмом. Виконання цієї пісні в окупованому Маріуполі - це зухвала спроба "китайських друзів" допомогти російській пропаганді виправдати свої злочини.

Чи замислювалися китайські блогери, які прибули до Маріуполя, над тим, що вони роблять? Мабуть, що так. Принаймні, вони не виглядають такими, що перебувають без свідомості або в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння. Вони свідомо осквернили пам'ять жертв російської агресії та взяли участь у пропагандистській кампанії кремля.

Безумовно, за бажання можна знайти безліч можливих причин такого дійства. Але зовсім не віриться у те, що вони не знали про ситуацію у Маріуполі. Про те, яка страшна трагедія сталася у Маріуполі! Чи вони могли подумати, що місто не постраждало від війни, бо в ньому можна безпечно знімати цинічні відео? Окуповане ворогом українське місто!

Як зазначив представник МЗС, Україна поважає територіальну цілісність Китаю та очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляхи їхнього потрапляння у тимчасово окуповане українське місто. Але хоч би якими були шляхи влучення цих "блогерів" до Маріуполя, це вже не змінить ганебної для Китаю ситуації.

Чи буде офіційна відповідь та пояснення від влади піднебесної поки невідомо. Хоч би який він був, довіри до китайської "дипломатії" як не було, так і не буде. На тлі прихованої (і не дуже) підтримки антиукраїнської агресії цей приклад лише маленька складова загального уявлення про прихильність Пекіна.

Звичайно, не можна на 100 відсотків стверджувати, що "катюша" у зруйнованому драмтеатрі звучала саме з цих причин. Однак, у будь-якому випадку, таке дійство є неприпустимим і має бути засудженим.

Китайська влада засудить дії своїх громадян і вживе заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому? Схоже на хвору фантазію...