Кемского волость, Як Путін «руські землі» повертати зібрався

Роль - цар. Виконавець - В. Путін.

Попередній виконавець - І. Бунша.

Напередодні сумної дати в історії, а саме - початку бойових дій СРСР з гітлерівською Німеччиною - президент Росії Путін в інтерв'ю телеканалу «Росія 1» по суті відкритим текстом попередив колишні республіки Радянського Союзу про територіальні претензії з боку Росії як правонаступниці СРСР.

Саме Путін сказав, що «Якщо республіка, свого часу увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала в свій багаж величезна кількість російських земель, традиційних історичних російських територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу Союзу, ну хоча б виходила з тим, з ніж прийшла, і не тягнула з собою «подарунки» від російського народу. Адже нічого цього не було прописано ».

Дмитро Пєсков прокоментував слова Путіна наступним чином: «Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів (!). Він (Путін) сказав нема про подарунки. Він говорив про раніше допущені помилки в Конституції, які не передбачали цілий ряд ситуацій, цілий ряд розвитку подій, які мали б негативні наслідки для нашої держави. Президент нічого не говорив, залишилися або не залишилися [територіальні претензії]. Він говорив саме про прорахунки в Конституції ». Отже, Дмитро Пєсков взяв на себе роль тлумача, намагаючись виправити неприємне враження від слів Путіна. Але сам Путін не став уточнювати, що малося на увазі під «подарунками».

Однак давайте згадаємо окремі історичні події, які мали місце вже після розвалу Радянського Союзу і підписання в 1991 році Декларації про припинення існування Союзу РСР як держави і суб'єкта міжнародного права.

Протягом останніх 29 років Росія підписала договори про кордони практично з усіма сусідами, при цьому часто погоджуючись з їх територіальними претензіями.

Росія визнає наявність кордонів з 18 державами, в тому числі з 14 колишніми союзними республіками в складі СРСР. Це кордону з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР, а також з частково визнаними Абхазією і Південною Осетією. Крім того, Росія межує по морю з Японією і США.

Про спори при встановленні меж.

Норвегія. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв і прем'єр-міністр Норвегії Столтенберг підписали договір про розмежування морських просторів в Баренцевому морі та Північному Льодовитому океані. 175000 км2 спірною акваторії поділили навпіл. До цього 40 років держави не могли про це домовитися. Справа доходила до затримки російських траулерів.

Китай. У жовтні 2004 року тодішній президент Росії Путін погодився передати Китаю три ділянки землі загальною площею 337 км2: половину острова Великий на річці Аргунь, острів Тарабаров повністю і приблизно третина острова Великий Уссурійський на річці Амур.

Азербайджан. У 2010 році президент Росії Дмитро передав Азербайджану два дагестанських села: Храх-Уба і Урьян-Уба, які після розпаду СРСР опинилися всередині Азербайджану, без виходу до державного кордону (так звані ексклавів).

Азербайджан отримав 148 га земель. Крім того, в 2010 році була перенесена кордон з правого берега річки Самур на середину існуючого гідровузла і погоджено розподіл водних ресурсів гідровузла в рівних частках.

Казахстан. На рівні ФСБ Росії розглядалося питання неправомірної передачі Казахстану озера Солодке в Новосибірській області. Розслідування показало, що озеро не передавали; воно просто засохло. Інших територіальних претензій як з боку Росії, так і з боку Казахстану за останні двадцять з гаком років не спостерігалося.

США. У липні 1990 року міністр закордонних справ СРСР Е. Шеварднадзе і глава Держдепу США Д. Бейкер підписали угоду про розподіл акваторії Берингової протоки. Воно не було ратифіковано ВР СРСР; в російській Держдумі ця операція обговорювалася, але отримала негативну оцінку. Однак, незважаючи на відсутність ратифікації Росією, угода де-факто діє на підставі обміну нотами між МЗС СРСР і Державним департаментом США.

Відповідно до цієї угоди, в Беринговому морі в США відійшли:

- частина виключної економічної зони СРСР площею 23,7 тис. Км2, фактично передана США в 1977 році;

- частина континентального шельфу площею 46,3 тис. Км2 у відкритій центральній частині Берингової моря, знаходиться за межами 200 морських миль від вихідних ліній;

- ділянку континентального шельфу площею 46,3 тис. км2 у відкритій центральній частині Берингової моря, знаходиться за межами 200 морських миль від вихідних ліній.

При цьому Росія отримала 4,6 тис. Км2 континентального шельфу.

Естонія. Предметом переговорів по російсько-естонської кордону є так званий Саатсетскій чобіт. Його планувалося передати Естонії в обмін на інші території. У 2014 році міністри закордонних справ Естонії (У. Пает) і Росії (С.Лавров) підписали договір про кордон між двома державами, але цей договір знаходиться в стадії розгляду в Держдумі Росії з березня 2015 року.

Латвія. Латвія претендувала на територію Питалівський району Псковської області, але в 2007 році між державами був підписаний договір про кордон з Латвією, згідно з яким Питалівський району залишився в межах Росії.

Неврегульованими сьогодні вважаються територіальні суперечки про приналежність Криму і південних Курильських островів. За Криму - Росія встановила кордон між Україною і Кримом в односторонньому порядку.

Отже, Росія не виглядає такою вже непоступливим по роздачі власних земель вже після 1991 року. Навіщо ж тоді Путін так відверто висловився про роздачу «исконно русских земель» всяким там колишнім республікам як «подарунків», не уточнюючи, що роздавали, хто роздавав і коли?

У багатьох зарубіжних ЗМІ, в тому числі і українських, Путін представляється як маразматик, психічно хвора людина з синдромом Наполеона, політик, який видає бажане за дійсне, хлопчик для биття тощо.

Повірте, не все так просто, як здається на перший погляд; і на другий теж. Росія під керівництвом Путіна веде, і досить успішно, підкилимні ігри, і без відповідної підготовки президент Росії слова не скаже. Навішати Путіну ярликів значно легше, ніж зрозуміти, що мається на увазі під його висловлюваннями.

У наведеній на початку статті частини традиційного щорічного путінського інтерв'ю проглядаються обережні (поки що!) Закиди західних політичних гравців світового масштабу, вже пора визнати, що Росія (СРСР, Російська імперія, Московія) свого часу поступилася територіями і корінними інтересами на користь сусідів, а при відновленні історичної справедливості Росія ще й страждає, як це має місце з Кримом.

Тому президент Путін обережно підводить до думки, що може не варто Європейського союзу, США, Китаю, Індії та інших так гостро сприймати певні дії Росії по відновленню історичної справедливості, тим більше що у них самих, як то кажуть, рильце в пушку. Наприклад, в США афроамериканців пригнічують, і стіну по кордоні з Мексикою будують, і мають намір ще один штат додати. Друга світова була дуже давно, і, мабуть, прийшов час трошки провести ревізію досягнутих домовленостей. А Росія готова виступити в ролі одного з архітекторів нової сучасності.

А то, що Путін сховався в бункері, то може це і не від страху. Може він хоче особисто довести до кінця свої плани, не покладаючись на наступників. До речі: чи не нагадує його стиль управління державою одного з попередніх правителів Всієї Русі, якогось Джугашвілі?