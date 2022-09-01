Кожному своє...

Війна обов'язково скінчиться. Рано чи пізно… Але обов'язково. І ті, хто зараз проливає свій піт та кров за свої будинки, за коханих та близьких людей, за українську Націю – повернуться додому. Переможцями. Інакше просто не може бути.

Країна зустрічатиме їх як героїв. Та чому «як»? Вони справжні ГЕРОЇ, які вказали ворогові «його місце» і відправили до біса. Або навіть далі, на безкоштовний святковий концерт Кобзона на честь нищівної поразки, яку «друга армія світу» зазнала від «купки бандерівців на бричках». У пеклі також буде свято. Бо такої кількості втрачених душ ще ніколи не приймали у свої спекотні обійми пекельні котли. Нічого, місця вистачить усім. Кожен убивця, мародер і ґвалтівник, який приніс Зло на українську землю, отримає по своїх жахливих заслугах.

Воїни України повернуться додому. Їм є куди і до кого повертатись. Адже всі дні та місяці війни, страшні та нескінченно довгі, як життя, на них чекали. Чекали та молилися. Ті, за кого лилася кров. Ті, за яких горіла земля під ногами ворожими. Ті, з чиїм ім'ям на устах наші воїни йшли на смерть.

Україна зустрічатиме своїх Захисників квітами, святковими салютами та сльозами, в яких змішаються радість за тих, хто повернувся, і сум про тих, хто назавжди залишився на страшній війні. Хто вже ніколи не обійме і не притисне до себе кохану. Не вклониться батькам, які народили Героя. Не візьме на руки дочку чи синочка. Але вони залишать після себе вічну Світлу пам'ять, щиру усмішку на останній фотографії та ПЕРЕМОГУ…

Біль рідних – він назавжди. Як і гордість. Для тих, хто віддав життя заради інших. Знайомих та незнайомих, рідних, друзів. Тих, кого любив. Тих, з ким, можливо, сварився. Або навіть не помічав у мирному житті. За всіх українців та їхнє майбутнє, що тепер, після перемоги, обов'язково буде щасливим.

Повернуться додому і ті, хто стояв на війні, з іншого боку, лінії фронту. Язик не повертається називати їх воїнами. Бо «воїн» – це насамперед – «мужність». А у ворога не було мужності. І не могло бути. Бо якби була мужність – то не було б цієї безпричинної кривавої агресії проти України. Не було б десятків тисяч смертей, зламаних життів та понівечених доль. За наявності мужності у росіян кривавий бункерний диктатор вже давно не псував би повітря своїм смердючим диханням. Було б зовсім інше життя. Був би мир та спокій. Насамперед – у самій росії.

Росія ще не знає жаху. Справжнього. Того, коли після нищівної поразки у безглуздій війні десятки тисяч уцілілих злочинців із повністю зруйнованою психікою повернуться до своєї рідні. До тих, хто хотів би їх бачити у вигляді новенької білої «Пріори», а не понівеченим тілом, що втратило залишки розуму. І тоді, після «тріумфального» повернення, такі «герої» в хмільному чаді скоро почнуть ставити запитання, на які немає відповіді. Принаймні, у їхнього найближчого оточення. «Чому?!!». "За що?!!!".

Навряд чи цитати з путінських методичок вгамують їхню ненависть і лють, яка обов'язково прийде на місце відсутньої мужності. Але «проти вівці» – всі «молодці». У таких «молодців» не вистачить мужності ставити запитання тим, хто розпочав цю війну, зруйнував росію, знеславив російську націю. Тому вони звинуватять не путіна, а власне оточення, рідних та близьких. І росія здригнеться від п'яної люті «непереможців». І наслідки афганського синдрому порівняно з наслідками українського фіаско виглядатимуть квіточками на клумбі у дитячому садку.

Кожному своє. І так обов'язково буде. Кожна сторона отримає те, на що заслуговує. Україна та українці – квіти, салюти, радість зустрічі, сльози втрат та гордість своїх синів. Росія - люту ненависть зрадженої переможеної нації, спрямовану на самих себе. На тих, хто дозволив одній психічно хворій тварині зґвалтувати і викинути на сміття честь, гордість і людяність усієї російської нації.

suum cuique…