Кармічний Ростов

Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на сході України, стверджуючи, що українським військам там протистоїть «народна міліція», що складається з жителів Донбасу, в якій громадяни Росії можуть бути присутніми лише як добровольці. Ось що говориться на російськомовній сторінці Вікіпедії про Збройний конфлікт на сході України: «Вооружённый конфликт на востоке Украины — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами и другими силовыми структурами Украины (а также рядом нерегулярных добровольческих военизированных формирований с одной стороны и вооружёнными формированиями повстанцев (в основном сторонников непризнанных Донецкой и Луганской народных республик) — с другой. По утверждению Украины, а также мнению международных организаций, на стороне повстанцев в конфликте участвуют и российские вооружённые; сама Россия эти обвинения отвергает».

Протягом останніх семи років на шпальтах світових ЗМІ постійно з’являються докази того, що Росія є прямим агресором та реальною стороною збройного конфлікту на сході України. Доповідь американського неурядового центру «Atlantic Council Hiding in Plain Sight: Putin's War in Ukraine»; база даних російських військових, підрозділів та техніки, які побували в різний час на Донбасі, від міжнародної розслідувальної команди InformNapalm, де ідентифіковано близько 2500 російських військовослужбовців та 101 підрозділ регулярних військ, помічених на території України, а також 53 види військової техніки армії Росії; розслідування Групи журналістів з усього світу, що працюють із відкритими джерелами Bellingcat з ідентифікацією конкретних бригад Збройних сил Росії у війні на Донбасі; селфі танкіста з Бурятії Бато Дамбаєва, що дало змогу ідентифікувати ще два підрозділи армії Росії, які брали участь у боях на Донбасі (37-та мотострілецька та 6-а танкова бригади, що базуються в Бурятії); 10 російських десантників 331 полку 98-ї Свірської дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії (в\ч 71211) з особистими документами та зброєю, що 24 серпня 2014 року «заблукали» поблизу населеного пункту Дзеркальний у Донецькій області; могили російських військових, що загинули на Донбасі, які вдавалося виявити журналістам та активістам… Таких прикладів та доказів безліч. Та, незважаючи на докази, на офіційному рівні Кремль завжди відхрещувався від участі військовиків РФ у бойових діях.

Як не дивно, але докази того, що саме військові підрозділи РФ вторглися в Україну та ведуть бойові дії на її сході, надала сама Росія. Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону РФ вперше офіційно визнав наявність регулярних російських військ на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей України.

Заступника регіонального керівника з військового харчування місцевої компанії було визнано винним за статтею про посередництво у хабарі. Він був засуджений до п'яти з половиною років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від свого начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.

Як сказано у вироку суду, до робочих обов'язків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на сході України. Підполковник з Південного військового округу, як наполягав на захисті, зажадав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати роботі з поставок. Інакше офіцер, як сказано у вироку, «обіцяв зривати постачання продовольства на користь військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР». У тексті вироку повідомляється, що таке постачання проходило як мінімум у 2018 та 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольства на суму близько 30 мільйонів рублів.

Згідно зі свідченнями обвинуваченого, постачання продовольства до ДНР та ЛНР здійснювалося раз на два тижні. Для цього формувалася колона з «більш ніж 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тон та загальним обсягом понад 1300 тон». «Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів», - наголошується в вироку. На думку експертів, така кількість продовольства достатня для забезпечення від 20 до 26 тисяч військових.

Зазвичай, прес-рупор Путіна Пєсков заперечує наявність військовослужбовців Російської Федерації в ОРДЛО і вже заявив, що поява тези про постачання продуктів є нібито помилкою укладачів тексту. «Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - заявив Пєсков.