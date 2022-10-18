Карма… Як інакше ще назвати падіння військового літака РФ Су-34 з повним боєкомплектом на житловий будинок у місті Єйськ? Хіба це не розплата Росії за те, що ірансько-оркські «Шахиди» роблять із мирними українськими містами? Адже у наших багатоповерхівках, які руйнуються та палають від мопедів, також живуть люди. Мирні люди! Діти! Чому ж тоді удар «Шахидів» по Києву – це «успішне виконання поставлених путінних завдань», а росіяни, які згоріли в Єйську, – це трагедія?

За повідомленням міноборони РФ літак 277 бомбардувального авіаційного полку виконував тренувальний політ. Раптом спалахнув двигун і літак втратив керування. І впав. На житлові будинки. Пілоти встигли катапультуватись. Люди з багатоповерхівки – ні…

Про кількість жертв немає інформації. Полум'я таке, що ні рятувальники на швидку не можуть дістатися місця катастрофи. Горить цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Горить та вибухає. Який же тренувальний політ із повним боєкомплектом? В Україну?!!

Є вираз: «Бог – не фраєр. Він все бачить». Ще на початку 2021 року, у березні, через Єйськ прямували колони російської військової техніки у напрямку України. Місцевий житель тоді зняв відео проходження БТРів і на тлі звуків двигунів чути дитячий голос, який питає: "А що, буде війна?" Його батько тоді висловив сподівання, що війни не буде. Він помилився... Війна прийшла в Україну. І принесли її ті, хто «проходив маршем» через Єйськ та багато інших російських міст під схвальними вигуками натовпу. Сірої тупої російської худоби, для якої марення бункерного фюрера стало «скріплюючим» трендом.

Тепер і до Єйська прийшла смерть. Від військових того ж 277 авіаційного полку, який залучався до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі «Ліда» та «Барановичі», а також аеродромів у росії «Борисоглебськ» та «Маринівка». Для цих "офіцерів" не новина каратиме мирне населення. Мабуть, вони вже звикли до того, що в переважній більшості випадків їхніми цілями є жінки, діти, люди похилого віку.

Зруйновано та охоплено полум'ям як мінімум 45 квартир. Скільки загинуло на прибудинковій території у момент падіння літака невідомо. Скільки згоріло живцем за сімейним столом за вечерею після робочого дня – невідомо. Багато.

Печаль? Так! Трагедія? Так! Чи нудьгуватимуть українці? Ні! Жорстоко? Так! Безперечно! Але… чи нудьгували в Єйську тисячами українців, яких знищили окупанти на українській землі? Чи вмивалися сльозами мешканці будинку на Комуністичній вулиці, куди впав літак, за більш ніж 400 українськими дітьми, яких подібні «воїни» невинно стратили ракетами, кулями та снарядами? Впевнений, що ні!

Росіяни, прості, рядові, «мирні», «тилові», не переймаються життям українців. Чому ж ми, ті, проти кого диктатор, що втратив розум, почав абсолютно безпідставну війну, повинні турбуватися про життя тих, хто дозволив путіну піти на такий злочин?

Але ми нудьгуватимемо… За дітьми, які, на жаль, напевно перебували в цій багатоповерхівці. За безневинними жертвами путінської військової орди. Тому що ми, українці, на відміну від спотвореного кремлівською пропагандою російського стада, що втратив розум, совість і людяність, були, є, і залишаємось людьми.