Калінінград

Росія завжди була загарбником. Протягом багатьох століть. Князі, царі, генеральні секретарі та президенти споконвіку намагалися відхопити від навколишніх територій інших держав ласі шматки.. Іноді їм це вдавалося. Але частіше вони отримували від «господарів» відсіч і на певний проміжок часу приховували свої амбіції, сподіваючись повернутися до такої ласої для них окупації за сприятливих обставин.

Після завершення Другої Світової війни СРСР став «багатшим» на частину Карелії, частину півострівів Рибачий і Середній, територію Салла – Куусамо з містом Куолоярві, Тувінську область, Південний Сахалін, Курильські острови та ще деякі території, особливе місце серед яких займала Кенігсберзька область.

Частина Східної Пруссії, яка відійшла до СРСР за Потсдамською угодою, завжди була ласим шматком для російської влади. Ще під час Семирічної війни між Росією та Пруссією (у 1756 – 1763 рр.) Східна Пруссія деякий час була окупована російськими військами. У німецькій історіографії цей період отримав назву «перші російські часи».

1914 року спроба росіян знову захопити Східну Пруссію зазнала фіаско. Лише 1945 року північна частина (приблизно 1/3 загальної території) Східної Пруссії увійшла до складу ррфср — частини тодішнього срср. Було організовано Кенігсберзький особливий військовий округ, який 7 квітня 1946 був перетворений на Кенігсберзьку область у складі ррфср, а 4 липня 1946 її перейменували на Калінінградську.

Калінінградська область – найзахідніший регіон Росії. Він відокремлений від усієї Росії територіями незалежних держав. Межує з Польщею на півдні, Литвою – на півночі та сході. На заході область омивається водами Балтійського моря. Для Росії Калінінградська область – це справжнє «вікно до Європи». Але замість того, щоб, користуючись таким розташуванням своєї відокремленої території, перетворити її на «міст» між Європою та московією, влада Росії перетворила область на потужний військовий плацдарм для погроз і провокацій у бік Європи. У Калінінграді знаходиться штаб Балтійського флоту, а місто Балтійськ залишається найбільшою (як і Кронштадт) базою цього флоту.

Запровадження міжнародних санкцій у відповідь на невмотивовану злочинну агресію росії проти України очікувано призвело до справедливої часткової блокади області Калінінграда відповідно до прийнятих Євросоюзом обмежень.

Офіційна росія дуже образилася на те, що компанія «Литовські залізниці» припиняє перепустку транзиту до Калінінградської області і назад великий перелік товарів, що підпадають під санкції ЄС.. На злочинцях завжди горить шапка. А на Росії – вже практично прогоріла до кінця.

Губернатор Калінінградської області Антон Алиханов назвав це «спробою економічного удушення нашого регіону». І почалося… «Якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території російської федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів», — повідомили в російському МЗС.

Голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов також зробив досить різку заяву щодо «блокади»: «Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з Калінінградською блокадою, або в Росії будуть розв'язані руки для вирішення питання транзиту у будь-який спосіб».

Звична для кремля риторика погроз та спроб залякування у відповідь на будь-які дії інших країн, які, на думку кремля, йдуть «у розріз» із московськими новоімперськими амбіціями.

Найбільше, що за цими загрозами не стоїть реальна небезпека. Зважаючи на те, що Литва є членом Євросоюзу та НАТО, колективна відповідь на російську агресію проти Литви автоматично стане «останнім днем» для «білокам'яної». І путін це чудово розуміє.

Україна вже поставила крапку на всіх хворих фантазіях щодо «непереможної та легендарної», практично поодинці довівши всьому світу, що окупанта можна бити «і в хвіст, і в гриву». А що буде з рештками «непереможної», якщо росія зважиться на відкриття «другого фронту» проти НАТО – має добре розуміти навіть такий «геніальний стратег», як путін.

22 червня ввечері стало відомо, що Литва розповсюдила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда ще й на вантажний автомобільний транзит.. Ситуація для кремля стає ще більш неприємною з огляду на те, що перші загрози з боку влади Росії очевидно не досягли мети. Європейська демократія вже повністю розуміє справжню особу диктаторського режиму путіна і не збирається йти на поводу у схибленого керманича країни-вигнанця, якій тільки те й залишилося, що «гавкати через паркан на перехожих».

Ланцюг, на який цього блудливого шаленого собаку посадив Україна за підтримки світової демократичної спільноти, стає все коротшим і коротшим.