Які ж ви насправді?

18:51 30 травня Київ, Україна

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) нещодавно оприлюднив результати чергового моніторингу громадської думки за критерієм підтримки (або опору) проведення владою Росії так званої "спецоперації".



Людей, які не розуміють механізмів проведення та інтерпретації отриманих даних, безумовно вражає "стабільність" високого рівня підтримки злочинів путіна російським народом.



72% опитаних підтримують спецоперацію, 18% - проти. 40% вважають, що вона проводиться для захисту РФ, зокрема від НАТО. Ще 20% упевнені, що Путін у такий спосіб захищає населення ДНР-ЛНР.. 18% вірять у «денацифікацію» України, а 7% вважають, що все затіяно для її окупації та приєднання до Росії.

Готові активно протестувати проти проведення СВО лише 11%...



Вражає така «єдність». Але чи відповідають насправді зазначені цифри? Чи відображають вони реальні настрої та бажання російського суспільства?



Соціологія - наука, що дає дуже широке поле для викривлення результатів без відвертої брехні. Не треба брехати! Достатньо не вказати всю правду про опитування, щоб підвести отримані цифри під бажаний результат. Неупередженість опитування дуже легко порушити, зберігши у своїй видимість легітимності.



Загальне співвідношення «холостих» спроб опитування та кількості тих, хто погодився відповісти на питання, практично завжди виявляється «поза кадром» оприлюднених результатів. Формування першого питання або навіть «підходу» до респондента може змінити результати досліджень у будь-який бік. Вже не кажучи про те, що в країні вибудуваної «вертикалі» страху можливих репресій з боку влади, якою, безумовно, є сучасна росія, більшість відповідей матиме ознаки спроби «задовольнити» владу через побоювання утисків незгодних із «політикою партії».



Якою ж є «проста» росія? Це питання, на яке, на жаль, зараз просто немає однозначної відповіді. Те, що росіянам «якісно промили мізки» путінською пропагандою – цілком зрозуміло. Мільярди рублів, які витрачає кремль на формування провладної упередженості громадської думки протягом багатьох років, дали свої результати.



Соціум росії інкапсулювався у примарному вигаданому пропагандою світі, де є «єдиний і неповторний цар», який «денно й ношно» займається «холопами» і від якого залежить абсолютно все в країні. Є «бояри» – «очі та руки» «царя-батюшки». У «бояр» є «челядь», що збирає данину і вирішує на місцях «як», «де» та «скільки» комусь із «холопів» жити-помирати. А до тих, хто не погоджується з таким пристроєм, приходять «царові опричники» і змушують або стати частиною примарного «прокремлівського» світу, або виносять за дужки суспільства або навіть життя.



Ось і змушені «холопи» ХХІ століття сидіти «тише за воду і нижче за траву», намагаючись уберегти себе від гніву «царових» людей. Єдине, на що здатна здебільшого сучасна росія, – це промовчати і відмовитись давати відповіді на провладні соціологічні опитування. І таких – переважна більшість. За деякими даними, менше 10 відсотків респондентів погоджуються брати участь у опитуваннях. Недаремно ж росія отримала «почесне» 152 місце у Рейтингу «свободи слова», яке повністю відображає загальний стан інформаційно-комунікативної свободи сучасної путінської росії.



Тому 72 відсотки «народної» підтримки злочинів кремля не відображають реальний стан речей.



Але, на жаль, за тими ж розрахунками та міркуваннями, 11 відсотків тих, хто зможе активно протидіяти злочинній владі кремля, взагалі перетворюються на мізер.

Навіть без соціологічних досліджень зрозуміло, що росія у своїй більшості перетворилася на сіру аморфну масу, якою «крутить-вертить» недоумкуватий керівник, упиваючись своєю вседозволеністю.. Якби це ніяк не стосувалося України, то можна було б душевно співчувати і навіть намагатися допомогти бідним та забитим.



Але це не буде. Кожен росіянин повинен усвідомити досить просту істину: своїм мовчанням ви дозволяєте божевільному робити страшне лихо. І за це, за вашу сіру і невпевнену позицію «мовчазної згоди», на вас усіх чекає справедлива розплата.

Які б ви не були «білі та пухнасті» у своїй більшості.