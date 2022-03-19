Як звикли, "по-радянськи"...

18:04 13 березня Київ, Україна

Коли Захід тільки почав вводити санкції проти Росії, у Москві багато хто лише відмахувався, мовляв, нас санкціями не залякаєш. Зокрема, міністр економічного розвитку Максим Решетніков заявив, що економіка Росії розвивається та обмеження Заходу не здатні вплинути на її послідовний розвиток.

Ця, та подібні їй популістичні заяви кремлівських функціонерів є нічим іншим, ніж черговою агіткою влади у боротьбі за збереження, принаймні, «гарної міни при поганій грі». Економіка Росії, в першу чергу завдяки міжнародним санкціям, стрімко несеться до прірви. Саме неконтрольоване падіння економіки сприяє тому, що хворі мізки російської влади у розпачі продукують неадекватні заяви та рішення.

У Росії вирішили покарати 60 іноземних компаній, які оголосили про припинення своєї роботи на території Росії через її вторгнення в Україну. На розгляді російського уряду, Генпрокуратури, Мінпромторгу та Росспоживнагляду список компаній, майно та активи яких можуть бути націоналізовані: Apple, Microsoft, Volkswagen, IKEA, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, British Petroleum, Heineken та багато інших. Востаннє націоналізацію заводів, фабрик, різного роду нерухомості, що належить іноземному капіталу, здійснювали в Радянській Росії більшовики в потертих шкірянках в далекому 1918 року.

Зиску в такій націоналізації – нуль. Звісно, на площах, які займав McDonald's в Росії, ще можливо налагодити випуск «коклет у тісті» «Привіт від дяді Вови». Та чи надовго? Для того, щоб відстроїти менеджмент, подібний McDonald's, знадобляться роки. А без професійного управління націоналізовані потужності швидко скотяться до рівня привокзальних «забігайловок» з черствим хлібом та протухлими котлетами.

Так, прості росіяни хором повторюють «ну і не треба нам вашого, у нас наше – ще краще!». Але це схоже на викрики дошкільнят на дитячому майданчику, коли єдиний хлопчик з м’ячем йде додому і забирає свій м’яч, припиняючи цим гру в футбол. Йому теж в спину кричать «іди-іди, ми й без тебе ще кращу гру вигадаємо». Але це крик розпачу і образи. Кращу – не вигадають. Кожен мріє, щоб у нього теж був м’яч. Але нема, от заздрість образа і проривається криком у спину.

Без західної сировини, комплектуючих, технологій та того ж самого менеджменту, виробничі потужності Volkswagen, Shell, Porsche, Toyota, H&M, British Petroleum, Heineken та інших високотехнологічних гігантів – це просто купа заліза з комп’ютерними екранами та кольоровими світлодіодами!

Іще одне «іди-іди, ми й без тебе обійдемось». Не обійдуться. Не так швидко. Відвикли працювати. Не мають потрібних спеціалістів. Той, хто міг би швидко привести до ладу економіку, – уже давним давно втік туди, де може вільно працювати, думати і говорити. Назад «спасать родину» – ніхто не поспішає.

Окремих слів заслуговує рішення Москви не повертати іноземні літаки, що перебувають у лізингу. Ок, допустимо, Кремль літаки «націоналізував». Але налітатися досхочу на них він не зможе ні за яких обставин. По-перше – нікуди. По-друге - а звідки візьмуться запасні частини до них? Сподіватися на потужності «гаражних кооперативів» у яких нікому не відомий місцевий Кулібін виточить необхідну деталь із залишків «Жигулів» або зліпить її із «гівна та палок», абсолютно безпідставно. Для цього потрібні сучасні технології. Сучасні – ключове слово.

Націоналізація «по-російські» – це остаточна руйнація надій Росії на будь-які інвестиції у майбутньому. Хто дасть літаки в лізинг чи вкладе інвестиції в країну, в якій у інвестора будь-якої миті все це можуть відібрати?

Націоналізація у виконанні кремлівських розумників – це хвороблива демонстративно-патріотична заява, яка у короткостроковому плані жодної економічної користі не принесе. А у довгостроковому – послужить стимулом до того, щоб Росія так і залишилася у повній ізоляції, за «залізною завісою» від світової економіки та здорового глузду.