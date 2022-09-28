До прірви, кроком руш!

Схоже, що цей тиждень за напругою буде не меншим, ніж минулий тиждень. Росія продовжує свій "забіг в один кінець", прискорюючись з кожним днем.

Незрозуміло, на що сподівався бункерний коротун, оголошуючи «часткову мобілізацію», але певні наслідки цього рішення вже цілком очевидні. Раніше «росія» тікала лише від Збройних Сил України, тепер почалася масова демографічна «кровотеча» «будь куди» від мобілізації і взагалі від ймовірнішого подальшого руйнування приреченої країни.

Посилити шеренги залишків «другої у світі» за рахунок п'яних «новобранців», які змушені будуть затикати свої поранення жіночими тампонами без будь-якого забезпечення перев'язувальним матеріалом, розмахуючи іржавими «калашами» середини минулого століття, не вийде. І не допоможуть навіть зняті з консервації КрАЗи-лаптіжники випуску середини минулого століття.

Масова втеча з Росії репродуктивно та розумово заможної частини чоловічого населення призведе до ще більшого демографічного дефіциту росії, який і так вже набрав критичних ознак, несумісних з розвитком країни та освоєнням «нескінченних білоберезових просторів».

Відсутність активного опору «мобілізації» (крім «іграшкових» одиничних акцій жінок і дітей), мабуть, посилило хворобливу впевненість довічного у вірності «шляху та ідеї». А в гордий Дагестан охоче поїде утихомирювати «тік-ток» військо кадирова. Таке завдання для нього звичніше і безпечніше. Воювати із жінками – це не гинути під кулями українців. Це він завжди із задоволенням... І сил на це вистачить. Якось не дуже привітно поставилися до «псевдочеченців» (бо «кадиркине» військо – це бруд від гордого чеченського народу, що століттями билися проти російських злочинців) «боягузливі бандерівці», помножуючи на «0» бородатих тіктокерів.

Путін не боїться повернення з фронту залишків від «мобілізаційного посилення». Тому що цього не станеться. Ніхто не повернеться: худоба після забою не повертається в хлів. Навіть у вигляді ковбас. І кремль на це розраховує. «Офіційні» втрати сотні тисяч дурної худоби, на думку діда-бункера, розв'яжуть йому руки для ще більших злочинів. Хоча, куди вже більше? Залишилися лише червоні кнопки біологічної, хімічної та ядерної зброї, до яких путін придивлявся вже дуже давно.. Чи стане у нього звіриною сутністю їх натиснути? На жаль – стане…

У публічному просторі останніх днів з'явилися роздуми західних військових чиновників щодо можливості та необхідності фізичного усунення кривавого російського диктатора. Завжди залишається спосіб, незважаючи на всі заходи особистої безпеки, усунути будь-яку фігуру на світовій шахівниці. Але чи не пізно?

Оточення путіна вже й так розколоте на тих, у кого руки «по лікоть у крові», і тих, хто ще вважає (помилково!), що він «ні до чого» і може уникнути справедливого покарання за криваві злочини власного «шефа». «Кривавих» набагато більше. І навіть у разі смерті диктатора "списати" все на нього не вдасться. Тому «кремлівська еліта» не зупиниться і не «вискочить із колії», в яку насильно зіштовхнув Росію путін.

Фізичне усунення путіну (а до цього все йде) дозволить лише виграти час країнам світової демократії для посилення тотального опору кремлівському режиму і, можливо, змістити вектор агресії кремля всередину країни, яку після втрати головного «павука» розриватимуть «менші павуки».

Російське суспільство, саме цього не розуміючи, опинилося в стадії цугцвангу, коли будь-які дії призведуть лише до погіршення ситуації, руйнування країни та повної втрати «російської» державності як такої.