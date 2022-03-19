Виворіт сорочки.... ну... тієї, що для голого

Зворотний бік російської армії

Defender-Europe 21 - це великомасштабні навчання під керівництвом армії США, розроблені для підвищення готовності та взаємодії між США, союзниками по НАТО і їхніми збройними силами. Цього року понад 28 000 військовослужбовців багатонаціональних сил з 26 країн проведуть майже одночасні операції на більш ніж 30 полігонах в більш ніж десятці країн від Балтії до стратегічно важливих Балкан і Чорноморського регіону. У навчаннях беруть участь підрозділи ЗС України.

Навчання Defender-Europe 21 стануть одним з інструментів впровадження принципів і стандартів НАТО, частиною реформ, які просуває Україна відповідно до міжнародних зобов'язань і обов'язків України в рамках платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні.

Чому Україна вибирає НАТО?

Відповідь очевидна. Україна повинна рівнятися на найкращі, найсильніші і розвинені армії світу. На армії, забезпечення технічної та фінансової міці яких дозволяє вирішувати будь-які поставлені завдання, що розвиваються і впроваджують нові технології. На армії, солдат яких поважають і якими опікуються, цінують їхнє життя. На армії, яким вірять.

Нерозумно рівнятися на армію, від колишньої могутності якої залишилася одна назва і непомірні амбіції. Постійне вихваляння міністром оборони РФ Шойгу «унікального високотехнологічного озброєння» армії РФ на інформаційних майданчиках прокремлівських ЗМІ вже нікого не обманює і не може приховати критичну ситуацію в ЗС РФ. Горезвісна програма Реформи армії, відсотки показників «сучасності озброєння», які незрозуміло звідки взялися, що, за словами Шойгу, «в російських Стратегічних ядерних силах становить 86%», «і цей показник продовжує збільшуватися», набили оскому своїм дешевим популізмом. Гучні слова і красиві фрази міністра вже не можуть приховати реальний стан колись «могутньої і незламної», яка жахає своїм розвалом і непрофесіоналізмом.

Так що ж ховається за ширмою красивих гучних фраз?

А ховається «гола» правда. У прямому сенсі - «гола»! Російська армія злиденна, гола, голодна і переживає зараз свої найгірші часи. Російське озброєння практично не придатне для бойових і навчальних дій. Постійні аварії і катастрофи у військах Росії кажуть як про стан техніки, так і про рівень професіоналізму російських військових. Навіть у своєму «експортному» виконанні, техніка «Зроблено в РФ» залишає бажати кращого.

В ході навчань "Шабла-21" 9 червня цього року був втрачений радіозв'язок з пілотом винищувача МіГ-29 зі складу болгарських ВПС, літак зник з радарів. У момент зникнення він перебував над територіальними водами Болгарії в Чорному морі. Літак виготовлений в РФ. 20 квітня 2021 року в Румунії під час тренувального польоту розбився МіГ-21 LanceR - виготовлений в СРСР, модернізований «фахівцями» з технологій РФ. Це вже четверта аварія румунського LanceR-C за останні чотири роки. Першим інцидентом стала аварія 12 червня 2017 року через відмову двигуна російського виробництва. Інший LanceR-C розбився 7 липня 2018 року під час демонстрації на базі Фетешти, поховавши останки пілота. Чотири місяці тому, після краху навчально-бойового МіГа-21УМ, що стався 23 лютого цього року, експлуатація LanceR, за винятком літаків, що виконують завдання національної оборони повітряного простору Румунії, була припинена.

23 березня 2021 року три члени екіпажу далекого бомбардувальника Ту-22М3 загинули в результаті нештатного спрацьовування системи катапультування в ході планової підготовки на землі до польоту на військовому аеродромі в Шайковці Калузької області.

Літак Ту-154 Міноборони РФ зник з радарів 25 грудня 2016 незабаром після вильоту з Сочі. На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу, НТВ і телеканалу "Зірка", а також музиканти ансамблю імені Александрова, що летіли вітати з Новим роком авіагрупу ВКС Росії на авіабазі Хмеймім в Сирії. Всього 84 пасажири і 8 членів екіпажу. За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдено за 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів.

Дуже довго можна продовжувати цей перелік армійських катастроф і розширювати його аваріями танків і підводних човнів, вибухами мінометів і ракетних установок, трагедіями на навчальних стрільбах... І особовим складом армії РФ, який загинув під час навчань, тренувань, передислокацій тощо. Адже за кожною одиницею військової техніки або озброєння перебувають люди. І загибель військовослужбовців практично завжди буде супроводжувати військові катастрофи і аварії.

За неофіційною інформацією, в СРСР був визначений допуск чисельності можливих загиблих на військових навчаннях. У відсотковому відношенні - 2% від чисельного складу задіяних в навчаннях військовослужбовців. У 2003 році в ефірі Першого каналу стверджувалося, що допустимі «солдатські витрати» в таких випадках не повинні перевищувати 4% від чисельності особового складу.

Згідно з оцінкою військового експерта Віктора Мураховського, щорічно російська армія витрачає на навчальні стрільби 100 тисяч одиниць боєприпасів, в них беруть участь близько мільйона військовослужбовців. 4% від мільйона?!! Невже Кремль допускає загибель від 40 до 50 тисяч осіб тільки на навчаннях?!! І це в армії, на яку в рік виділяється понад 3 трлн рублів - 65 мільйонів доларів.

Хоча є одне питання: ці величезні гроші йдуть на армію або добробут окремих генералів? Може, через величезну кількість жадібних генералів, в кишенях яких осідають трильйони, армія і переживає свої найгірші часи? Адже таких генералів, за найскромнішими оцінками, в армії РФ понад тисяча.

Близько 50% смертей в армії РФ пов'язані з самогубствами військовослужбовців. Причиною більшості самогубств є нестатутні взаємини. Чи не пов'язане зростання самогубств з розпіареною армійською реформою, яка повинна була викорінити ці нестатутні взаємини?

Армія РФ розвалюється від поборів, хвороб, пияцтва, наркоманії. Армію розікрали і продали все що можна продати. Склади тривалого зберігання і НЗ існують практично тільки на папері. Армійському керівництву, як і Кремлю в цілому, залишилося тільки хизуватися і «грати» в'ялими м'язами, приховуючи факт того, що обороняти «скрепи» практично нікому і нічим!

Хто захоче рівнятися на таку армію? Хто захоче співпрацювати, проводити спільні навчання з такою армією? Хто додумається впроваджувати ТАКІ стандарти?

Хто буде таку армію поважати?

Відповідь очевидна!