Зворотний бік російської армії

У Чорноморському регіоні НАТО проводить багатонаціональне навчання, в яких візьме участь і Україна.

Такі спільні навчання - це ще один важливий крок і головний захід, спрямований на набуття можливості ВМС ЗС України працювати повністю за стандартами НАТО.

Чому Україна вибирає НАТО?

Відповідь очевидна. Україна рівняється на кращі, сильні, успішні і розвинені армії світу. На армії, забезпечені технічною і фінансовою потужністю, що розвиваються і впроваджують нові технології. На армії, які поважають. На армії, які піклуються про своїх військовослужбовців, цінують їхнє життя.

І звичайно ж, ніхто не стане рівнятися на армію, від якої одна назва....

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу на російських телеканалах і в ЗМІ розповідає про унікальне озброєння, про стратегічні ядерні сили російської армії, про велику програму щодо реформи армії. Як завжди, називає якісь відсотки: «показник сучасного озброєння в російських стратегічних ядерних силах становить 86%», «рівень сучасності вище 70%, і цей показник продовжує збільшуватися»; звідки він це взяв, з чим він це зіставляє? Мабуть, йому одному відомо, а інші не ставлять питання, типу «мовчи дурень, за розумного зійдеш».

Так що ж ховається за красивою ширмою?

А ховається гола правда. І це в прямому сенсі: російська армія злиденна, гола, голодна і переживає найгірші свої часи. Російське озброєння не придатне для бойових і навчальних дій. 9 червня 2021 року в Болгарії під час навчань винищувач МіГ-29 впав в Чорне море - виготовлений в РФ...; 21 квітня 2021 року в Румунії під час тренувального польоту розбився МіГ-21 - виготовлений в РФ; 23 березня 2021 року три члени екіпажу далекого бомбардувальника Ту-22М3 загинули в результаті нештатного спрацьовування системи катапультування при підготовці на землі на військовому аеродромі в Шайковці Калузької області..., 25 грудня минулого року літак Ту-154, що належить Міноборони Росії, розбився на Чорному морі і цей перелік можна дуже довго продовжувати і розширювати танками, мінометами, підводними човнами... і особовим складом, який там загинув.

Але в кожній «залізяці» знаходяться люди. І людський фактор завжди буде мати місце при НП на військових навчаннях і армії в цілому.

За неофіційною інформацією, в СРСР був визначений допуск (у відсотковому відношенні - 2%) по загибелі людей на військових навчаннях. У 2003 році в ефірі Першого каналу стверджувалося, що допустимі «солдатські витрати» не повинні перевищувати 4% від чисельності особового складу, що бере участь у навчаннях.

Згідно з оцінкою військового експерта Віктора Мураховського, щорічно російська армія витрачає на навчальні стрільби 100 тисяч одиниць боєприпасів, в них беруть участь близько мільйона військовослужбовців. 4% від мільйона??? Правда, жах ... 40 тисяч гине тільки на навчаннях.

І це армія, на яку в рік виділяється більше ніж 65 мільйонів доларів. Хоча питання: на армію або добробут окремих генералів?

Може, тому армія злиденна, а Шойгу вимагає від підлеглих приховувати правду і розповідати казки про боєздатність і велич російської армії.

І якщо вже говорити про «улюблені відсотки» Шойгу, то 50% звернень по смертях пов'язані з самогубствами в російській армії. Десь причинами стали злочини щодо загиблих, десь особисті мотиви. Останнім часом по строковиках йде доведення, що в основному смерті відбуваються внаслідок нестатутних взаємовідносин. І слід пам'ятати, що нестатутні відносини - це і моральне, і фізичне насильство. Тобто примус до якихось дій.

Видно, реформа в російській армії привела до збільшення насильства, суїциду, хвороб, ненадання медичної допомоги, пияцтва, наркоманії, нестатутних відносин в т.ч. і «дідівщини», поборів і т.д.

Армію розікрали і продали все, що можна продати, НЗ як такого вже не існує...

Залишилося тільки приховувати правду і «грати біцепсами», щоб за бравадою не помітили хвилювання.

І хто, по добрій волі, захоче служити в такій армії? Хто захоче рівнятися на таку армію? Хто захоче співпрацювати, проводити спільні навчання з такою армією?

Хіба у таких треба вчитися і переймати досвід, рівнятися на стандарти і досягнення? НІ! І Тисячі раз НІ!