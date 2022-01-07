Iз пустого в порожнє

12:54 28 квітень Київ, Україна

Згідно з опитуванням ВЦВГД, стежити за виступом президента збиралися 87% росіян (34% з них - в прямому ефірі). Після виступу Путіна стало зрозуміло, що ті, хто чекав та дивився цьогорічне послання президента Росії, практично змарнували свій час…

«Сьогоднішнє Послання буде присвячено головним чином нашим внутрішнім питанням. Це, зрозуміло, питання охорони здоров'я, соціальної політики, економіки.

Звичайно, кілька слів потрібно буде сказати про зовнішні справи, буквально кілька слів і з питань безпеки». І відразу стало зрозуміло, що сенсацій не буде. Путіну зовсім нічого сказати громадянам про зовнішню ситуацію. Про те, чому світова спільнота вважає Росію агресором та постійно вводить санкції, які стають все жорсткішими. Про напругу на Донбасі. Про Крим, який так і не став повністю «своїм».

Тому більшість своєї доповіді Путін спрямував на обіцянки росіянам. Він багато говорив про «переможну» (завдяки російським вакцинам) боротьбу з коронавірусом. Про захоплення мужністю медичних працівників. Про посилення медичної галузі додатковим фінансуванням. Обіцяв будь-яку підтримку лікарям. Відмітив, що в умовах пандемії, на своєму посту залишався особовий склад правоохоронних органів і спецслужб, що безпеку Росії надійно забезпечували Збройні сили.

Путін заявив про надзвичайну ситуацію в сфері демографії в країні і позначив мету, згідно з якою середня тривалість життя в Росії до 2030 року повинна скласти 78 років. Тільки не зовсім зрозуміло, завдяки яким резервам з’являться додаткові шість років життя у росіян…

Президент РФ наголосив на необхідності тотальної вакцинації і пообіцяв росіянам створити умови для її проведення. Попрохав звернути особливу увагу на здоров’я дітей. Національна соціальна ініціатива, соціальне казначейство…

З’ясувалося, що за 20 років правління, Путін тільки зараз звернув увагу «на таку чутливу для багатьох сімей тему, як стягнення аліментів». «Держава зобов'язана захистити права дитини, саме про це йде мова» - нарешті зрозумів Путін!

Потім були виплати для дітей… материнський капітал… освіта для всіх і кожного… «Цей рік оголошений в нашій країні Роком науки та технологій»… Екологія… Підтримка малого та середнього бізнесу і все таке інше, що підкреслювало неспинну турботу керманича про «підвищення якості життя наших людей». Цікаво, що ні одного слова про підвищення пенсій Путін не сказав. І це – напередодні виборів до Держдуми.

Щедро роздавши обіцянки росіянам, Путін все ж таки торкнувся теми стану міжнародних відносин Росії та інших країн і «побряцав зброєю». Він несподівано заговорив про замах на Лукашенка і назвав це "кричущою подією". Звичайно, Путін не випадково зробив акцент на Білорусії. Це результат кулуарних домовленостей Путіна і Лукашенка і демонстрація всьому світу, що керманич Кремля підтримує президента Білорусії.

Путін: «Авангард» і «Пересвєт» вже на бойовому чергуванні, «Сармат» - заступить в кінці 2022 року. «Посейдон» і «Буревісник» - в роботі. До 2024 року частка сучасної зброї у військах повинна скласти 76%, а в "ядерній тріаді" вже в цьому році перевищить 88%». Бійся, Захід!

Щодо питання міжнародних відносин, Путін виявився шанувальником творчості англійського поета і прозаїка Редьярда Кіплінга. На його думку, країни Заходу – це Шерхан та купка шакалів Табакі, які намагаються розірвати таку добру та порядну Росію.

Якщо без сміху, тим більше, що тут гріх сміятися над хворим, Путін продовжив риторику, спрямовану на ескалацію та підняття ставок у протистоянні з Заходом.

"Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про вчинене так, як давно вже ні про що не жалкували.

Сподіваюсь, ні у кого не вистачить рішучості перейти у відносинах з Росією "червону лінію". А де вона проходитиме - ми визначатимемо самі".

Своїми словами Путін знову відокремлює Росію від цивілізованого світу з його міжнародними нормами та правилами. Путінська Росія продовжує грати в виключно свою гру. «Червона лінія» Путіна відокремить Росію не тільки від світу, а й від самого здорового глузду. Та хворому це не зрозуміти… … Поки Путін в московському Манежі «дбав» про народ, на іншому кінці країни, у Владивостоці цей самий народ на акції в підтримку кинутого у в'язницю Навального скандував «Путін, йди». Акції пройшли в Хабаровську, Магадані, Південно-Сахалінську.