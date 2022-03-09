З простору Рунету

«Я охуюю над вами, ЯПівці.

Аааа ..... Відібрали яхту у Усманова. ЯП радіє. Йому це похуй. У нього інша є і грошей у нього дохуя.

Аааа. Абрамович Челсі продає. ЯП радіє. Йому це похуй. То були іграшки дорослого дядька.

Аааа ... Байден шукатиме і вилучатиме предмети розкоші російських олігархів і конфісковуватиме. ЯП радіє. Спасибі діду за перемогу. Давно час.

І багато ще різної хуйні.

ЯП радіє всьому. Уррраааа…..

А на тлі всієї радості злиднів відбувається інше.

Для мене. Те, що стосується мене і тебе, ТЕБЕ, ХТО ЦЕ ЧИТАЄ!!!!

! Відключено зручні способи оплати.

! Валюта стрибнула.

! Товари стрибнули вгору.

! Вартість машин та інших товарів єбанула нагору.

! Закупився запчастинами на 2 ТО. Вони можуть зникнути.

! Корм для моєї кішки зник. Тиждень тому був, учора – коштував удвічі дорожче. Сьогодні його немає взагалі.

! Кордони практично закриті. Наших пиздять у готелях Туреччини та Єгипту.

! Посилки та пересилання закриті.

! Моя улюблена кава стала коштувати як білужа ікра.

! IKEA припинила роботу.

! Банки підняли відсотки за депозитами, але там наберуть грошей і хуй повернеш.

Можу навести дохуя прикладів за тиждень. А це лише початок. Чи ще буде, ой-ей-ей!

Люди сруться між собою, навіть давні друзі. Навіть родичі. Не далекі родичі з Росії та України, а в сім'ях: чоловік із дружиною, батьки з дітьми.

Олігархи це переживуть, та й мені вони похуй.

Санкції єбуть нас. Найпростіших людей. МЕНЕ! ТЕБЕ!

А ЯП радіє. Розчехляють олігархів. Розчехляють нас, простих людей.

Зачекайте місяць. Охуєете ваапще.

Олігархи повинні бути похуй. Їх мало.

Подивіться на всі боки. Вся ця хуйня про нас!

Суки, ненавиджу нас! Ви нас вбиваєте, нас своїх, свій народ!

Я п'ю, а цінник у Ароматному Світі міняється щодня.

Я втратив купу друзів.

Сумбурно. Але це пизда керму, як говорили у 80-х.»