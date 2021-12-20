Підсумки круглого столу "Останні тенденції гібридної агресії РФ проти України: вектори дезінформації на тлі військової загрози"

На початку роботи круглого столу на тему: «Останні тенденції гібридної агресії РФ проти України: вектори дезінформації на фоні воєнної загрози», модератор зустрічі Юрій Федоренко наголосив на тому, що ця зустріч була б неможлива без підтримки керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки МКІП Ігоря Солов’я та надав йому слово з проханням окреслити завдання круглого столу у форматі державницької політики.

Ігор Соловей на початку зустрічі звернув увагу на те, що експертні тривоги та обговорювання застосування дезінформації у складі гібридної агресії РФ не залишаються без уваги керівництва України.

«Дезінформація, яка лунає з боку «сусіда», спрямована на зниження нашої здатності опиратися». Кінцева мета такої інформаційної агресії, на думку Ігоря Солов’я, - знищення України, як країни.

Олександр Данилюк, керівник Центру оборонних реформ, запропонував зупинитися на аспектах, пов’язаних саме зі стратегічною дезінформацією та на окремих заходах спеціального впливу, які проводяться в Україні. На думку Олександра Данилюка, є дві найбільші проблеми. Перша – це продовження РФ «гри» в ескалацію-деескалацію. Друга – це домовленості з окремими групами впливу в Україні стосовно інтеграції Донбасу на умовах, які російська сторона вважає для себе прийнятними.

Олександр Данилюк зазначив, що низка чинників привела до політичної кризи в Україні і це безумовно не залишилося без уваги з боку РФ. Завдання, яке ставить перед собою Кремль – можливе внесення змін до Конституції України з метою послаблення інституту Президента в цілому. Експерт відмітив той факт, що така ситуація надає певні можливості для України. Зокрема, нарощування військово-технічної підтримки України з боку країн Заходу. Всередині країни влада повинна шукати можливості для широкого суспільно-політичного компромісу для попередження загострення внутрішньої кризи, якою може скористатися РФ.

Євген Магда, директор Інституту світової політики, прокоментував слова Олександра Данилюка стосовно геополітичного вектору РФ. «Росія зараз «вистрибує з штанів», щоб довести власну значимість». До цього Росію підштовхує віртуальна зустріч Байдена та Сі Дзіньпіна. Саме з США та Китаєм Кремль готовий розмовляти.

Елліна Шнурко-Табакова, голова правління ГО “Рада інформбезпеки та кіберзахисту”, вважає, що краще ворога переоцінювати, ніж недооцінювати загрозу для українського суспільства дезінформаційного впливу. «Якщо ми хочемо реально розбудовувати мережевий спротив, а громадський спротив – це саме мережевий, то громадському сектору заважає професійне і системне відношення до проблеми агресії РФ».

«На жаль, присутня повна непрофесійність постачання масивів даних, яке залежить від фаховості постачальника. Немає автономності тих комплексів, які збирають інформацію, немає аналітичної обробки даних і немає критеріїв, за якими споживачі інформації можуть зрозуміти об’єктивність даних».

На питання модератора «яка інституція повинна розробляти методологію інформаційного спротиву», пані Елліна відповіла, що на її думку це повинна бути РНБО, але не в тому вигляді, в якому вона зараз є.

Андрій Антоненко, головний редактор редакції «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки», вважає, що модерація інформаційного спротиву повинна бути спільною роботою за участі «Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки», створеного при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«Разом із громадянським суспільством, тобто представниками громадянського сектору, у нас буде гарна синергія і ми зможемо сформулювати, як правильно подолати ворога». На цей момент Центр готує матеріали у вигляді брошури, яка буде надана суспільству, щоб пересічному громадянину нескладно було зрозуміти, де є неправда, де є дезінформація і за якими певними ознаками.

Модератор зустрічі запропонував Андрію Антоненку долучити до тематики брошури елементи роботи з українською діаспорою. Останній підтвердив, що посібник буде спрямовано і на роботу з громадянами України, які знаходяться за кордоном, та на представників української діаспори.

Дмитро Золотухін, засновник Інституту постінформаційного суспільства, наголосив на тому, що на цей час в законодавствах країн немає визначення «дезінформації» та «фейку» та відповідальності за їхнє розповсюдження (за винятком Франції). Пан Дмитро порівняв інформаційну позицію РФ з позицією «антиваксерів». «Вони так вважають…». «Це їхнє бачення світу. Вони вважають, що України немає бути, як держави…». Заходи інформаційного спротиву дезінформації себе не виправдовують у довгостроковій перспективі. Держава повинна мати інструменти державної пропаганди для підтримки та просування цивілізаційного вибору більшості людей на даній території - інтеграцію у Європейський Союз.

Олександр Курбан, керівник Центру протидії інформаційній агресії, наголосив про неможливість самостійної протидії величезній кількості професійних російських тролів. Тому потрібно дуже активно співпрацювати за цим напрямком із західними партнерами. Професійне західне суспільство не в повній мірі розуміється на окремих аспектах ситуації, яка пов’язана з Україною, її можливостями, напрямками та методами роботи та таке інше. Потрібна більш повна фахова інтеграція між країнами Заходу та Україною. Україна повинна більше ділитися своїм досвідом. «Треба формувати корпус ефективних українських спікерів» для тлумачення на Заході нюансів ситуації. На запитання ведучого круглого столу Юрія Федоренка, де та площина, де має працювати такий корпус і де він буде максимально ефективним, Олександр Курбан відповів, що «ми маємо використовувати будь-яку можливість, де можемо розповісти про ситуацію». «В ідеалі це повинні бути максимально представницькі майданчики, де є Західні медіа, де є люди, які приймають рішення».

Експерт Центру протидії інформаційні агресії розповіла про можливість та загрозу використання у ролі носіїв дезінформації різноманітних зображень, картинок та мемів, особливо у соціальних мережах. Об’єктами такого впливу часто стають українські військові, тому підвищення метаграмотності військових є одним з основних напрямків роботи Центру.

Євген Магда, директор Інституту світової політики, зупинився на окремих напрямах інформаційного впливу та дезінформації. Дегуманізація української сторони активно використовується московською пропагандою і впливає, в першу чергу, на українців, які живуть у парадигмі Великої Вітчизняної війни. Ще однією темою являється ексгумація жертв 2014-2015 року, яка здійснюється псевдодержавними органами бандитських республік і набуває певного розголосу. Наступний тренд – інфодемія, поєднання пандемії з дезінформацією. Такі фейки поширюються мессенджерами та соціальними мережами. Очікується наплив фейків про «найхолоднішу зиму». Заборони не працюють, тому потрібні виступи «єдиним голосом» різних представників керівництва країни та професійність спікерів. Також повинна бути розпочата потужна дипломатична робота по протидії дезінформації.

Модератор круглого столу Юрій Федоренко поставив запитання Євгену Магді: «Як Ви думаєте, що зараз не потрібно робити нашій державі?» На що Євген Магда відповів, що «не потрібно заплющувати очі на проблеми, що існують на сьогоднішній момент. Не потрібно шукати внутрішніх ворогів, а потрібно шукати методи консолідації».

Галина Петренко, директорка ГО «Детектор медіа», розповіла про те, що головним меседжем проросійських дезінформаційних телеграм-каналів є меседж, що Захід «зливає» Зеленського та антивакцинаторські меседжі. Також пані Галина навела приклад використання загального-українського каналу «Наш» Євгеном Мураєвим для розповсюдження ксенофобських настроїв. Експертка звернула увагу на придбання Нестором Шуфричем за останній час двох телевізійних каналів – «Перший незалежний» та «УкрЛайф», розповсюджених у кабельних мережах та інформаційну війну, яку проводять телеканали Ахметова проти президента України. Поєднання таких внутрішніх та зовнішніх факторів може створити дуже небезпечну ситуацію для України.

Експерт Роман Кульчинський з видання Texty.org.ua розповів про свіжі наративи прокремлівської пропаганди та дезінформації. «Практично нічого не змінюється. Україна корупційна. Україна недодержава». Будь-який недолік української влади відразу використовується з метою дезінформації. На думку пана Романа, в плані взаємодії між відповідальними за протидію дезінформації установами зараз відбувається повний хаос. Як можливий приклад наслідування експерт навів роботу з протидії дезінформації з боку Китаю Тайванем.

Мирослава Маркова, аналітик VoxCheck, приділила увагу антивакцинаторському напрямку дезінформації. Також активно поширюються меседжі про те, що Україна перша порушила перемир’я на Донбасі з метою дестабілізації ситуації та перешкоджанню вводу в експлуатацію ПП-2. Формується повна недовіра до влади України та можливих коментарів з її боку. Також має місце наратив про крах міграційної політики Євросоюзу та непричетність до міграційної кризи а ні Білорусі, а ні Росії.

Енергетичні та економічні проблеми України висвітлюються через меседж, що всі негаразди почалися після розриву відносин з Росією, з якою України було вигідніше. На запитання модератора «Що ми робимо? Що ми повинні робити для протидії?» пані Мирослава сказала, що на її думку, не потрібно до кожного інформаційного вкидання без потужної доказової бази «прив’язувати російський слід». Дмитро Золотухін, засновник Інституту постінформаційного суспільства, вважає, що повинна бути інфтитуція, яка очолить процес протидії. Під керівництвом прем’єр–міністра.

Максим Майоров, аналітик головної редакції "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", не вірить у використання Росією «гарячих» сценаріїв для досягнення мети. На його думку, Росія «залякує» суспільство України та світу, додаючи до звичних дезінформаційних трендів нові «страшилки» на кшталт конфлікту на кордоні Польщі та Білорусі.

На жаль, нагнітаючи ескалацію, Росія може втратити контроль над подальшим розвитком ситуації. Загрозу представляють можливі провокації у театрі військових дій на Донбасі та Чорному морі. Також додалася загроза «Білоруського напрямку». Україна робить ставку на розвінчання фейків та дезінформації, Росія не цурається використовувати дезінформацію для досягнення власних цілей.

Марія Сагайдак, оглядачка головної редакції «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки», наголосила на тому, що російські наративи не змінюються і повторюються вже більше 30 років. Зросла «майстерність» застосування цих наративів. Україні потрібно позбутися «комплексу жертви». Потрібно вірити в свої сили і просувати свої позитивні здобутки.

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, наголосив на важливості питання залучення міжнародних партнерів для протидії агресору та розвитку засобів оперативного зв’язку та комунікації з ними. Україні не вистачає власного медіаресурсу. Етнічні українці, що проживають за кордоном, можуть значно посилити можливості спротиву. Головне питання – встановлення каналів комунікації та створення «діаспорянської» мережі.

Посольства повинні перетворюватися на центри громадської комунікації. На думку пана Сергія, «поєднання комплексу дій буде свідчити наскільки ми будемо готові приймати ті ризики, які сьогодні стоять перед нами. І, відповідно, чим стійкіше буде наше суспільство, тим менші шанси на російську агресію».

Сергій Одаренко, редактор проєкту «По той бік новин», розповів про тісну співпрацю між окремими редакціями по протидії фейковим новинам. Великою проблемою є спільне інформаційне поле з країною-агресором. Українці часто не розрізняють, де російська, а де українська інформація.