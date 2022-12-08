Історичні "скрепи" на "московських болотах" розсипалися прахом

2022 може увійти в історію як рік руйнування міфів, якими протягом багатьох десятиліть кремль намагався приховати власне безсилля і нікчемність. Величезна країна, яка опинилася в заручниках диктатора, який почав безпідставну злочинну агресію проти України, за короткий проміжок часу "розпрощалася" з усіма "скрепними" мріями про "світове панування". Історичні "скрепи", за які так "бореться" кремль, відводячи вирішальну роль "московським болотам" практично у всіх цивілізаційних процесах, що розсипалися прахом навіть незважаючи на постійні спроби заміни реальної історії на вигадки кремлівських мізків.

"Друга у світі армія", "непереможна та легендарна", не витримавши перевірки Збройними силами України на полі бою, тікає з тимчасово окупованих територій, залишаючи після себе тисячі знищених "богатирів" і сотні тисяч тонн брухту, на який перетворили Захисники України смертоносну техніку. Казочка про "ракети і балети" розвіялася, як туман на сонці. Від балету залишилася тільки всенародна російська мрія швидше побачити в телевізорі "Лебедине озеро". А від "ракет" - оспіваної поколіннями росіян могутності та міці російської армії - залишилася лише "червона кнопка", та й то в незрозумілому стані. Злетить – не злетить, вибухне – не вибухне, якщо вибухне – то де: у пусковій шахті?

Руйнування "військово-оборонно-наступальної" "скрепи" сучасної росії повністю "на совісті" нинішнього керівництва кремля, якому, на наше українське щастя, не вистачило розуму скористатися потужною смертоносною спадщиною СРСР. Путін та його опричники за роки свого правління практично знищили власну армію, "висмоктавши" без залишку фінансування і розпродавши все, що можна було комусь продати.

Починаючи з військової реформи 2009 року, завдяки так званій "оптимізації військової освіти", було практично зруйновано ланцюг здобуття військової освіти, відшліфований за часів СРСР. 4-5-6 років навчання у ВНЗ МО для всіх офіцерів. Академічна освіта від полковника. 10% генералітету мали за плечима Академію Генерального Штабу. Високий освітній ценз як складова престижу офіцерського звання практично втратив свою значущість з переходом до "нових оптимізованих стандартів". Раніше Військова академія ім. М.М. Фрунзе мала п'ять факультетів. Лише на загальновоєнному факультеті навчалось на двох курсах 160 військовослужбовців. Після проведення "оптимізації", у 2010 році, до військового навчально-наукового центру Сухопутних військ, на який перетворилася академія, надійшли 44 курсанти в офіцерському званні. А в академію Генерального штабу набрано лише 16 слухачів.

Використання армії росії можновладцями кремля як величезної годівниці, за рахунок якої будуються вілли в Ніцці, величезні океанські яхти і сформовані мільярдні статки, призвели до катастрофічних наслідків. Розкрадання "оборонних бюджетів" різко погіршило фінансове та соціальне забезпечення офіцерського складу та членів їхніх сімей, що спричинило масові звільнення тих офіцерів, які могли забезпечити собі та своїй сім'ї більш якісне існування у "позавоєнному" житті. Залишалися лише ті, хто або сам був "біля годівниці" і міг "користуватися благами військової корупції", або ті, хто не вмів нічого, окрім "кроку на плацу" і навіть не намагався покращити ні стан армії в цілому, ні своє власне існування. . .

За часів путіна та його міністрів оборони розкрадання армії стало одним із головних корупційних трендів кремля. Будь-яка модернізація розглядається, в першу чергу, як можливість "відмити" чергові мільярди, а нові "анало говьонні" розробки ВПК, на які з держбюджету рф виділяються трильйони рублів, назавжди залишаються лише яскравими презентаціями та казковими історіями про "непереможність і позаконкурентність". Якби зараз кремлівські чиновники "прокинулися", перестали "освоювати" бюджет у власні кишені та спробували відновити реальне виробництво більш-менш конкурентної зброї, в умовах міжнародних санкцій це неможливо. Російська військова промисловість критично залежить від імпортних комплектувальних, броні, компонентів, програм тощо.

У високотехнологічному виробництві імпортозалежність досягає 60-90% і це швидко позначилося на здатності випускати ефективну зброю. Практично все сучасне озброєння російської армії залежить від іноземних компонентів: крилаті ракети, бомбардувальники Ту-22, підводні човни, системи ППО і зенітні 80 і Т-90. Російська армія технічно деградує і на заміну крилатих ракет приходять іранські "шахіди", а Т-80 і Т-90 поступаються давно застарілим і знятим з виробництва Т-62.

У сучасній російській армії до 90% призовників - вихідці з сімей, що займають найнижчі щаблі на "соціальних сходах". Російська армія сьогодення, як і робітничо-селянська червона армія, формується за класовими ознаками, що часто призводить до зіткнення класово різнорідних сил на додаток до зіткнень за релігійними уподобаннями.

Загальне погіршення якості життя росії призвело до зниження якісних характеристик призовного контингенту. Можна говорити про соціальну деградацію поповнення, що прибуває. Це насамперед проявляється у погіршенні здоров'я, зниженні рівня освіти, культури, морально-психологічних якостей. Серйозною проблемою стали алкоголізм та наркоманія, а фізична придатність призовного контингенту впала до граничного рівня. Виникла ситуація, за якої інститут, функціонально покликаний захищати все суспільство, комплектується найслабшими та непридатними для служби в армії. Але й такого "бракованого матеріалу" виявилося замало для продовження агресії проти України.

У спробі компенсувати вражаючі втрати особового складу керівництво кремля почало спочатку "мобілізувати" громадянських жителів чоловічої статі з окупованих територій ЛНР/ДНР. Потім, коли і цей крок не призвів до "омріяних переможних" результатів, кремль вирішив використати, мабуть, свій останній "козир" і почав набирати в окупаційну армію злочинців, які відбували покарання за скоєні злочини у в'язницях. Вбивцям, грабіжникам і ґвалтівникам, засудженим за особливо тяжкі злочини, дали в руки іржаву зброю і відправили "на забій" на догоду хворобливим мріям бункерного диктатора. Відловити військкомам, упереміш із злочинцями, під "керівництвом" офіцерів "прямо з лекційних залів", що виконують накази корупційного генералітету, які (накази) базуються на методичках часів СРСР та спотвореної інформації, що не відповідає реальному стану та можливостям…

Київ за три дні?!! Вже зовсім не дивують бунти російських військових, котрі цілими підрозділами відмовляються "йти в бій". Як, наприклад, бунт військовослужбовців 127 полку 1 армійського корпусу окупаційних військ за допомогою колективної відмови від участі у бойових діях. Відмови несуть за собою громадські покарання, які із задоволенням виконують "тік-ток герої" кадирова, що ще глибше загострює міжетнічне протистояння у російській армії. Міф про "непереможну і легендарну" залишився лише в голові путіна, який у своїх болючих фантазіях не може допустити навіть натяків на реальний стан справ в оборонному відомстві та армії. Тому вся військова "вертикаль влади" від командирів окремих підрозділів до міністра оборони, "заточена" лише на створення "позитивної картинки" для бункерного диктатора, який досі не розуміє, що "окремі незначні невдачі" "спецоперації" вже давно не випадкові, а мають виключно системний характер.

Відсутність адекватного командування, принизливе матеріально-технічне забезпечення, абсолютне нерозуміння "навіщо вони тут" і підсвідоме порівняння власного "життя" на росії з тим, що вони побачили на власні очі у "проклятій бандерівщині" змушує "воїнів" здаватися в полон або тікати з такої "непереможної визвольної армії" у будь-який спосіб. Наближається зима.

Погіршення погодних умов, яке завжди "оспівувалося" кремлівськими пропагандистами, як "допомога морозостійкій армії росії", лякає нинішніх "богатирів", які сплять просто неба у вологій формі і вже зараз "гниють і кашляють", не маючи жодного медичного спорядження, засобів боротьби із хворобами. У деяких підрозділах понад 50% відсотків особового складу вже хворіє на пневмонію без будь-якої надії на якісне лікування або відправлення до госпіталю. Копійна китайська форма та гумові чоботи або берці не сприяють підвищенню настрою та боєздатності.

"Непереможна та друга у світі" змушена "планово" і "не дуже" відступати під тиском Збройних сил України. Головні зусилля командування рф направило на інформаційну підготовку власного населення до втечі з окупованих територій України, видаючи її за черговий "тактичний та стратегічний геніальний план" командування, яке насамперед дбає про життя власних воїнів і не хоче непотрібних жертв серед цивільного населення."

Немає більшого прикладу тому, ніж ситуація у місті Херсон, де всі невдачі потенційно розігруються із розмахом. Все менше забезпечених ресурсами військових одержують поповнення новомобілізованим особовим складом. У брехливому акті непокори повідомлення про бурхливу масовку для "оборони" міста могли бути не більш ніж завуальованою спробою затримати українських військових та прикрити відведення техніки для економії ще на один день. Цей вихід із міста Херсон через лівий берег неминучий, це знають всі особи, які приймають рішення. Ціну заплатять не генерали, які віддають перевагу репутації та техніці. Ціна платитиметься життям російських солдатів, яких зараз так не вистачає.

Таке оголошення про виведення військ було б непопулярним і надсилає поганий сигнал нещодавно відправленим через річку, тому робляться численні спроби справити враження рішучого стратегічного ходу. Вони знають, що, швидше за все, слід відступити і покладатися на екстремальніші методи. І не має значення, де зараз знаходяться російські солдати. Вони виконали свою роботу і не цікавлять своїх командирів.

Поки що така брехня ще "тримається на вухах" простих росіян. Спотворена кремлем реальність, що транслюється на внутрішнього споживача, дозволяє стримувати негатив та можливі соціальні зрушення всередині країни. Поки що…