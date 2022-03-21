Історичні паралелі

13:58 27 жовтня Київ, Україна

Гітлер припиняє постачати вугілля в рахунок репарацій. З боку переможців - тиша.



У 1938 році Гітлер приєднує до Німеччини Австрію (аншлюс), причому переважна більшість населення Австрії підтримала таке рішення під час плебісциту. Це вже кричуще порушення Версальського договору. А що ж Франція і Великобританія? А нічого.



У березні 1939 року Гітлер захоплює Чехословаччину і розділяє її на частини, приєднавши Судетську область, населену переважно німцями, до Німеччини. Перед цим в Мюнхені Німеччиною, Францією, Великою Британією та Італією було підписано відповідну угоду про розподіл Чехословаччини, яку чехи і словаки назвали Мюнхенською зрадою. А британський прем'єр-міністр заявив англійцям, що він привіз їхній мир.



Всі ці мовчазні, по суті, поступки тільки заохочували Гітлера до остаточного знищення Версальського договору. До наступного кроку - на 1 вересня 1939, залишалося менше пів року.



Тепер зрозуміло, що якби на будь-якому з цих етапів агресивна політика Німеччини отримала належну відсіч, не було б війни світового масштабу. А вже після Польщі приборкати Гітлера було вже дуже важко. У 1940 році нестримну агресію Німеччини відчула на собі Франція, яку розгромили через два тижні.



А тепер наведемо «етапи великого шляху» ще однієї держави, яка формально виникла в 1991 році після розвалу СРСР, але бажає створити нову імперію на руїнах колишньої «імперії зла»:



- військова допомога в війнах Республіки Сербії (1991-1999);



- громадянська війна в Таджикистані (1992-1993);



- військова допомога в збройному конфлікті Придністровської Молдавської Республіки і Республіки Молдова (1992);



- осетино-інгушський конфлікт (1992);



- перша російсько-чеченська війна (1994-1996);



- дагестанська війна (1999);



- друга російсько-чеченська війна (1999-2003);



- російсько-грузинська війна (2008);



- захоплення Криму (2014 року);



- російське вторгнення на Донбас (2014 року);



- участь у громадянській війні в Сирії (2015-2020).



Замислимося - а не схожа ситуація, коли провідні європейські держави - Великобританія і Франція, при потуранні США (свого часу США зайняли Німеччині гроші для погашення її боргів з репарацій; своєю чергою, отримавши ці кошти, Великобританія і Франція мали віддати їх США в рахунок наявних боргів за економічну допомогу США в роки війни) фактично заохочували до агресивної політики Німеччину в 1935-1939 роках, і ситуація, що склалася в Європі після 1991 року, коли реакція Європейського союзу і НАТО на прояви агресивної політики Росії обмежилася офіційним засудженням і економічними санкціями, вже не так боляче вдарили по Росії. Тиснуть, як цвях в чоботі, але йти можна.



З одного боку - санкції, з іншого - Північний потік-2 і Турецький потік, будівництво яких фінансується, в тому числі й коштами західних кредитів. Нічого не нагадує? Коли виникає дилема - стати на бік жертви агресії або залишитися в хороших відносинах з агресором, то члени G-7 і G-20 вибирають хороші відносини з агресором. Хоча ні - вибирають гроші, які можна заробити на агресорі.



Створюється враження, що і Євросоюз, і НАТО ще не замислювалися над питанням - а що вони будуть робити, коли (не дай Боже) Росія поглине Білорусь і Україну і впритул наблизиться до східних кордонів НАТО?



Чи не буде пізно посилювати дипломатичний, економічний і, не приведи Господи, військовий тиск на агресора, який вже зараз обіцяє застосувати до своїх кривдників ядерну дубину? Як вони будуть зупиняти Росію, якщо вона порушить кордони Естонії або Молдови - лупасити по своїх? І чим вони будуть зупиняти агресора?



Вже сьогодні Україна, Польща, Литва, Естонія і Латвія серйозно стурбовані імперськими амбіціями східного сусіда. Тому що є підстави для історичних паралелей, бо ще жива пам'ять про вистелені людськими кістками шляхи до Сибіру і Колими. Вам так не здається?