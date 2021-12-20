Щира радість, в Росії все добре, незважаючи на сумні цифри

Нещодавно, під одним з моїх постів, «простий масковській хлопець» Паша Маслов, очевидно незадоволений порівнянням Путіна з неадекватним капітаном приреченого судна, залишив коментар: «який же ти мудак!». По-перше: спасибі! «Мудак - людина зі статевими органами великого розміру» (Вікісловник). Чесно, навіть засоромився! І звідки Павло знає ?! По-друге: а що не так ?! Або при Путіні Росія цвіте і процвітає? Можливо, але потайки від самих росіян. Давайте проведемо короткий аналіз «передовий імперії».

За 20 років путінського правління Росія перетворилася на країну, з одним з найвищих в світі показників соціальної нерівності: 10% найбагатших росіян володіють 83% всього особистого добробуту країни (Global Wealth Report, 2019).

Число доларових мільярдерів в Росії виросло майже в 14 разів (з 8 в 2000 році до 110 в 2019 році). Чималу частину списку Forbes «абсолютно випадково» зайняли вірні друзі і соратники президента.

Незважаючи на колосальні природні багатства, десятки мільйонів громадян Росії продовжують жити за межею бідності, отримуючи мізерні зарплати, пенсії і соціальну допомогу. Понад 65% росіян взагалі не мають ніяких заощаджень ( «Левада»).

При Путіні Росія стала країною з жахливою корупцією, опинившись на 137-му місці в світі з 180, між Папуа-Новою Гвінеєю і Ліваном (Індекс сприйняття корупції, 2019).

Число лікарень за час правління Путіна скоротилося в ДВА рази (з 10,7 тис. У 2000 році до 5,3 тис. У 2019). І в ті ж ДВА рази зросла кількість храмів (з 19 000 у 2000 році до 38 649 в 2019 році) (Росстат).

За 20 років природний спад населення Росії склав більше 8 млн осіб (Росстат).

За якістю доріг Росія лише на 99-му місці в світі по 141 (доповідь ВЕФ, 2019).

21% громадян «великої Імперії» в XXI столітті до сих пір не мають доступу до каналізації, 16% живуть без водогону, в 13% немає опалення (Росстат, 2019).

Росія при Путіні опустилася на 154-е місце (!) C 163 в цілому в глобальному рейтингу миролюбності, опинившись між Суданом і ЦАР (доповідь IEP, 2020).

За рівнем дотримання прав і свобод громадян Росія на 88-му місці в світі з 126-ти, між Еквадором і Ліваном (Rule of Law Index, 2019).

У рейтингу свободи слова Росія - на 149-му місці з 180 ( «Репортери без кордонів», в 2020).

За ефективністю державного управління Росія на 99-му місці в світі з 143 (Legatum Prosperity Index, 2019).

Я вже не кажу про ставлення до Росії з боку інших світових країн і внутрішні протиріччя, які змусили десятки тисяч росіян увійти з протестними акціями на вулиці Москви, Хабаровська, Санкт Петербурга та інших міст Росії влітку цього року.

А так, «канеха», я - мудак! А в Росії - все добре!