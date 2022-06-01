Імпортозаміщення, кажете...

19:04 31 травня Київ, Україна

Інтенсивність "промивки мозку" в росії вражає. Якби перенаправити потік брехні, який ллється з усіх російських засобів масової інформації на якусь величезну турбіну, то можна було б забезпечити «дармовою» електрикою найвіддаленіші куточки «неосяжної»…



Критичний стан нервово-психічної системи російського суспільства вимагає від влади кремля постійного збільшення «дози» агітаційних маніпуляцій свідомістю населення нещасної країни. У хід йдуть будь-які байки, якими кремль намагається нівелювати наслідки багаторічної руйнації та запобігання демократичному шляху розвитку росії.

Міжнародні санкції, які отримала росія у відповідь на військову агресію проти України, важким тягарем «упали на плечі» простих росіян. Росія об'єктивно не може обійтися без закордонного партнерства ні в промисловості, ні в науці, ні в повсякденному житті мільйонів громадян, які вже почали втрачати віру в навіювану кремлем байку про «імпортозаміщення».



Але кремль не був би кремлем, якби навіть остаточно зрозумівши неможливість реальної компенсації від втрат західних товарів та технологій для російського ринку, не намагався хоча б на папері виправити ситуацію звичними собі методами інформаційної маніпуляції.



Наприкінці минулого тижня всеросійський центр вивчення громадської думки знову видав «на гора» чергову байку про те, «як усе добре» і «як вірить звичайний росіянин у те, що «москвич» може бути кращим за «бентлі».



За результатами опитування, на думку ВЦВГД, загалом росіяни впевнені в завтрашньому дні своєї країни. І найбільш упевнені в тому, що вже «росія-матінка» без їжі та туалетного паперу їх не залишить. 70 відсотків міфічних респондентів не бояться дефіциту імпортних товарів. Майже така ж кількість впевнена, що російські компанії зможуть замінити закордонні на внутрішньому ринку.



Понад 90 відсотків упевнені, що росія зможе обійтися без імпортних засобів особистої гігієни. Тобто мох і береста в яскравих обгортках незабаром з'являться на полицях російських гіпермаркетів у достатній кількості. Хоча з яскравою обгорткою не зовсім вийде, тому що в росії закінчуються імпортні фарби: і яскравість, і привабливість обгортки йдуть у небуття. Тотальна сірість, бо навіть із білим папером та відбілювачем для целюлози існують величезні проблеми.



89 відсотків жителів глибинної росії, які звикли будувати свої похилі хатинки практично з «гівна та палиць», упевнені, що можуть обійтися без імпортних будівельних та оздоблювальних матеріалів. Справді, навіщо у зручностях у дворі фінська сантехніка, коли немає можливості приєднати її до колодязя з іншого боку такого рідного «Мухосранська».



Майже 70 відсотків росіян, мабуть, упевнені, що зможуть компенсувати відсутність імпортних ліків традиційною для росії «зеленкою» та маззю Вишневського. Тим більше що «на носі» літо і знайти в російських чагарниках цілющий подорожник не стане такою проблемою. А знеболювальне з успіхом замінить «рауш наркоз» кийками поліціянтів та «росгвардії».



У вітчизняний автопром за твердженням ВЦВГД вірить близько половини опитуваних. Найбільше – це люди похилого віку, які сумують за тими часами, коли вони ховалися під капотами «жигулів» і вічно зламаних «москвичів» від своїх гучних дружин і із задоволенням споживаючи споконвічну скрепну «російську».



Навряд чи нормальна людина повірить у нісенітницю результатів прокремлівської соціологічної служби.



Часи, коли можна було виживати у відриві від навколишнього світу, лишилися в далекому минулому. Подібні «достовірні результати» визначення суспільної думки є складовою «чорного піару», коли замість будь-яких доказів аудиторії систематично представляється те, в чому її потрібно переконати. І видається як щось само собою зрозуміле, і тому підтримується переважною більшістю населення. Людська психіка автоматично реагує на «думку більшості», прагнучи до неї приєднатися.



Такі «результати» різного роду «соціологічних опитувань», що демонструють «суспільну єдність» сучасних росіян з того чи іншого питання, беруться практично «зі стелі» і так само далекі від реального стану справ у російському, понівеченому пропагандою, суспільстві, як іржавий «москвич» далекий від сяючого хромом «Майбаха».