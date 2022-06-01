Імпортозаміщення, кажете...

Інтенсивність "промивки мозку" в росії вражає. Якби перенаправити потік брехні, який ллється з усіх російських засобів масової інформації на якусь величезну турбіну, то можна було б забезпечити «дармовою» електрикою найвіддаленіші куточки «неосяжної»…
Критичний стан нервово-психічної системи російського суспільства вимагає від влади кремля постійного збільшення «дози» агітаційних маніпуляцій свідомістю населення нещасної країни. У хід йдуть будь-які байки, якими кремль намагається нівелювати наслідки багаторічної руйнації та запобігання демократичному шляху розвитку росії.
Критичний стан нервово-психічної системи російського суспільства вимагає від влади кремля постійного збільшення «дози» агітаційних маніпуляцій свідомістю населення нещасної країни. У хід йдуть будь-які байки, якими кремль намагається нівелювати наслідки багаторічної руйнації та запобігання демократичному шляху розвитку росії.
Міжнародні санкції, які отримала росія у відповідь на військову агресію проти України, важким тягарем «упали на плечі» простих росіян. Росія об'єктивно не може обійтися без закордонного партнерства ні в промисловості, ні в науці, ні в повсякденному житті мільйонів громадян, які вже почали втрачати віру в навіювану кремлем байку про «імпортозаміщення».
Але кремль не був би кремлем, якби навіть остаточно зрозумівши неможливість реальної компенсації від втрат західних товарів та технологій для російського ринку, не намагався хоча б на папері виправити ситуацію звичними собі методами інформаційної маніпуляції.
Наприкінці минулого тижня всеросійський центр вивчення громадської думки знову видав «на гора» чергову байку про те, «як усе добре» і «як вірить звичайний росіянин у те, що «москвич» може бути кращим за «бентлі».
За результатами опитування, на думку ВЦВГД, загалом росіяни впевнені в завтрашньому дні своєї країни. І найбільш упевнені в тому, що вже «росія-матінка» без їжі та туалетного паперу їх не залишить. 70 відсотків міфічних респондентів не бояться дефіциту імпортних товарів. Майже така ж кількість впевнена, що російські компанії зможуть замінити закордонні на внутрішньому ринку.
Понад 90 відсотків упевнені, що росія зможе обійтися без імпортних засобів особистої гігієни. Тобто мох і береста в яскравих обгортках незабаром з'являться на полицях російських гіпермаркетів у достатній кількості. Хоча з яскравою обгорткою не зовсім вийде, тому що в росії закінчуються імпортні фарби: і яскравість, і привабливість обгортки йдуть у небуття. Тотальна сірість, бо навіть із білим папером та відбілювачем для целюлози існують величезні проблеми.
89 відсотків жителів глибинної росії, які звикли будувати свої похилі хатинки практично з «гівна та палиць», упевнені, що можуть обійтися без імпортних будівельних та оздоблювальних матеріалів. Справді, навіщо у зручностях у дворі фінська сантехніка, коли немає можливості приєднати її до колодязя з іншого боку такого рідного «Мухосранська».
Майже 70 відсотків росіян, мабуть, упевнені, що зможуть компенсувати відсутність імпортних ліків традиційною для росії «зеленкою» та маззю Вишневського. Тим більше що «на носі» літо і знайти в російських чагарниках цілющий подорожник не стане такою проблемою. А знеболювальне з успіхом замінить «рауш наркоз» кийками поліціянтів та «росгвардії».
У вітчизняний автопром за твердженням ВЦВГД вірить близько половини опитуваних. Найбільше – це люди похилого віку, які сумують за тими часами, коли вони ховалися під капотами «жигулів» і вічно зламаних «москвичів» від своїх гучних дружин і із задоволенням споживаючи споконвічну скрепну «російську».
Навряд чи нормальна людина повірить у нісенітницю результатів прокремлівської соціологічної служби.
Часи, коли можна було виживати у відриві від навколишнього світу, лишилися в далекому минулому. Подібні «достовірні результати» визначення суспільної думки є складовою «чорного піару», коли замість будь-яких доказів аудиторії систематично представляється те, в чому її потрібно переконати. І видається як щось само собою зрозуміле, і тому підтримується переважною більшістю населення. Людська психіка автоматично реагує на «думку більшості», прагнучи до неї приєднатися.
Такі «результати» різного роду «соціологічних опитувань», що демонструють «суспільну єдність» сучасних росіян з того чи іншого питання, беруться практично «зі стелі» і так само далекі від реального стану справ у російському, понівеченому пропагандою, суспільстві, як іржавий «москвич» далекий від сяючого хромом «Майбаха».
Але кремль не був би кремлем, якби навіть остаточно зрозумівши неможливість реальної компенсації від втрат західних товарів та технологій для російського ринку, не намагався хоча б на папері виправити ситуацію звичними собі методами інформаційної маніпуляції.
Наприкінці минулого тижня всеросійський центр вивчення громадської думки знову видав «на гора» чергову байку про те, «як усе добре» і «як вірить звичайний росіянин у те, що «москвич» може бути кращим за «бентлі».
За результатами опитування, на думку ВЦВГД, загалом росіяни впевнені в завтрашньому дні своєї країни. І найбільш упевнені в тому, що вже «росія-матінка» без їжі та туалетного паперу їх не залишить. 70 відсотків міфічних респондентів не бояться дефіциту імпортних товарів. Майже така ж кількість впевнена, що російські компанії зможуть замінити закордонні на внутрішньому ринку.
Понад 90 відсотків упевнені, що росія зможе обійтися без імпортних засобів особистої гігієни. Тобто мох і береста в яскравих обгортках незабаром з'являться на полицях російських гіпермаркетів у достатній кількості. Хоча з яскравою обгорткою не зовсім вийде, тому що в росії закінчуються імпортні фарби: і яскравість, і привабливість обгортки йдуть у небуття. Тотальна сірість, бо навіть із білим папером та відбілювачем для целюлози існують величезні проблеми.
89 відсотків жителів глибинної росії, які звикли будувати свої похилі хатинки практично з «гівна та палиць», упевнені, що можуть обійтися без імпортних будівельних та оздоблювальних матеріалів. Справді, навіщо у зручностях у дворі фінська сантехніка, коли немає можливості приєднати її до колодязя з іншого боку такого рідного «Мухосранська».
Майже 70 відсотків росіян, мабуть, упевнені, що зможуть компенсувати відсутність імпортних ліків традиційною для росії «зеленкою» та маззю Вишневського. Тим більше що «на носі» літо і знайти в російських чагарниках цілющий подорожник не стане такою проблемою. А знеболювальне з успіхом замінить «рауш наркоз» кийками поліціянтів та «росгвардії».
У вітчизняний автопром за твердженням ВЦВГД вірить близько половини опитуваних. Найбільше – це люди похилого віку, які сумують за тими часами, коли вони ховалися під капотами «жигулів» і вічно зламаних «москвичів» від своїх гучних дружин і із задоволенням споживаючи споконвічну скрепну «російську».
Навряд чи нормальна людина повірить у нісенітницю результатів прокремлівської соціологічної служби.
Часи, коли можна було виживати у відриві від навколишнього світу, лишилися в далекому минулому. Подібні «достовірні результати» визначення суспільної думки є складовою «чорного піару», коли замість будь-яких доказів аудиторії систематично представляється те, в чому її потрібно переконати. І видається як щось само собою зрозуміле, і тому підтримується переважною більшістю населення. Людська психіка автоматично реагує на «думку більшості», прагнучи до неї приєднатися.
Такі «результати» різного роду «соціологічних опитувань», що демонструють «суспільну єдність» сучасних росіян з того чи іншого питання, беруться практично «зі стелі» і так само далекі від реального стану справ у російському, понівеченому пропагандою, суспільстві, як іржавий «москвич» далекий від сяючого хромом «Майбаха».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі