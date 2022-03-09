І знову про правду

Для путінської Росії «війна» – це дуже гарне та «скрепне» поняття, а прагнення миру – це поза законом. Саме тому, Генпрокуратура РФ почала погрожувати кримінальною відповідальністю за участь в акціях протесту «в умовах безпрецедентної інформаційної атаки» на Росію. Прокурори заявляють, що заклики до участі у мирних антивоєнних мітингах найчастіше походять від заборонених у Росії організацій.

«Збройними Силами РФ проводиться спеціальна військова операція із захисту ДНР та ЛНР. В умовах безпрецедентної інформаційної атаки на Росію у мережі Інтернет поширюються заклики до проведення громадянами нібито мирних «антивоєнних» акцій.

Необхідно враховувати, що джерелом багатьох таких закликів є об'єднання та організації, заборонені рішенням суду РФ у зв'язку з здійсненням ними екстремістської діяльності. Громадянам, які піддалися на такі заклики, може загрожувати кримінальна відповідальність. (Ч. 2 ст. 282.2 КК РФ - участь у діяльності екстремістської організації). Тобто, учасники антивоєнних акцій каратимуться за «екстремістською статтею».

«Піддаючись на ці заклики, громадяни стають не лише потенційною жертвою провокацій, а й залучаються до діяльності радикальних організацій, участь у яких «тягне» за собою кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 282.2 КК РФ (участь у діяльності екстремістської організації)», - повідомили у Генпрокуратурі.

Максимальне покарання за цією статтею – шість років ув'язнення.