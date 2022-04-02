Хитрий задум

20:49 31 березня Київ, Україна

Публічна відмова України від свого суверенітету, про яку так хворобливо мріяв Путін, означала б для Кремля перемогу у цій війні. Та такий омріяний диктатором документ, оприлюднений після завершення перемовин у Стамбулі виявився дуже далеким від триумфального. Для Москви…

Проект угоди з «ніг на голову» перевертає хворобливу мрію Путіна про початок «світового панування».

Дійсно, Україна відмовляється від свого суверенного права вступати до НАТО. Але ж її туди і не збиралися приймати найближчим часом! Натомість, вона, Україна, отримує міжнародні гарантії безпеки, що дорівнює 5 статті Північноатлантичного договору. Тобто, де факто, отримує захист НАТО від будь-якої зовнішньої агресії. При цьому ще й не несе будь яких зобов’язань перед НАТО з власного боку.

Відмова від права мати на своїй території іноземні військові бази, контингенти та ударні наступальні системи (яких на її території і так ніколи і не було!) та мати статус без’ядерної країни врівноважується правом України мати власні Збройні Сили та без будь-яких обмежень отримувати кращі зразки західного озброєння. В тому числі – наступального характеру.

Україна залишається, як кажуть, «при своїх». А от те, що Проект не передбачає визнання російського статусу Криму та «незалежності» ЛНР-ДНР, натомість, зобов'язує Росію визнати їх «спірними територіями» і розпочати переговори про їх подальшу долю – це вже реальна перемога України на дипломатичному фронті.

Проект прийнято до розгляду та обговорення російською стороною. Безперечно, що ймовірність того, що кремлівський божевільний погодиться на таку Угоду та фактично признає повне фіаско своїх безумних намірів, практично дорівнює нулю. Але сам факт прийняття цього Проекту до розгляду російською стороною говорить про те, що оточення Путіна у розпачі від такого перебігу «спецоперації».

Ну не так вони собі уявляли весну 2022 року. Не кривавою бійнею «непереможної армії» «слабким та недолугим» супротивником. Замість квітів на «переможному марші» по Хрещатику – забиті трупами російських «бравих» вояків рефрижератори та морги у Білорусїї.

Слабка психіка хворого неврівноваженого кремлівського діда з величезними зусиллями витримує навіть прикрашену та брехливу версію такого розвитку подій. Поки що – витримує. Але відмовляється сприймати.

Враховуючи те, що оточення божевільного керманича намагається «подавати» своєму шефу тільки «благі вісті», не зрозуміло, що вони можуть «підсунути» діду на розгляд під виглядом Проекту угоди.

Тому що оприлюднений Проект угоди є не виконанням Україною вимог фашистської росії, а виконанням фашистською росією вимог України та її Перемогою, яка доконає пристаркуватого диктатора.