Вже третій місяць триває окупація українського міста Херсон. У перший же день вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом та розпочала окупацію регіону.
Ворог мав надію, що переважно російськомовне населення Херсону вийде зустрічати загарбника з квітами. Як він помилився! Натомість він отримав центр постійного спротиву окупації з боку місцевого населення, яке чітко висловлює свої наміри відправити окупантів «услід за російським кораблем» та постійно наголошує на тому, що Херсон – це Україна.
Від самого початку окупації в Херсоні та інших містах регіону регулярно проходять антиокупаційні мітинги. Вони продовжилися навіть після заборони окупантами проведення масових акцій 21 березня 2022 року, незважаючи на застосування сили для розгону мітингів.
Всі спроби затвердити «руській мір» на окупованих територіях наражаються на активний спротив місцевих мешканців, які стоять на заваді злочинним намірам російських загарбників.
Завтра, 9 травня в окупованому Херсоні мешканці міста мають намір вийти на черговий мітинг за Україну та масово зав'язувати жовті стрічки як символ боротьби за територіальну цілісність України. Організатор - громадська організація «Жовта стрічка» створила подію у Facebook:
https://www.facebook.com/events/3121930474731285/?ref=newsfeed
У той час, як окупаційні війська планують пройтися вулицями Херсона та похвалитися, що вони «взяли місто», активісти «Жовтої стрічки» закликають городян показати загарбникам, що це не так. Херсон був, є і завжди залишиться українським містом!
«Єдине, що вони можуть взяти – це свої манатки і забиратися з ними до себе на «батьківщину». 9 травня вийди за Херсон – це все твоє! Зіпсуй перемогу орків і святкуй перемогу України! Кожен твій опір наближає її!» - говориться у повідомленні громадської організації «Жовта стрічка».
На мітинг за Україну мешканцям Херсону організатори пропонують надіти синьо-жовтий одяг, взяти державну символіку, і скрізь розвішувати жовті стрічки, щоб «затопити вулиці хвилею патріотичних квітів».
Телеграм канал організаторів опору https://t.me/yellowtape_ru
Ворог мав надію, що переважно російськомовне населення Херсону вийде зустрічати загарбника з квітами. Як він помилився! Натомість він отримав центр постійного спротиву окупації з боку місцевого населення, яке чітко висловлює свої наміри відправити окупантів «услід за російським кораблем» та постійно наголошує на тому, що Херсон – це Україна.
Від самого початку окупації в Херсоні та інших містах регіону регулярно проходять антиокупаційні мітинги. Вони продовжилися навіть після заборони окупантами проведення масових акцій 21 березня 2022 року, незважаючи на застосування сили для розгону мітингів.
Всі спроби затвердити «руській мір» на окупованих територіях наражаються на активний спротив місцевих мешканців, які стоять на заваді злочинним намірам російських загарбників.
Завтра, 9 травня в окупованому Херсоні мешканці міста мають намір вийти на черговий мітинг за Україну та масово зав'язувати жовті стрічки як символ боротьби за територіальну цілісність України. Організатор - громадська організація «Жовта стрічка» створила подію у Facebook:
https://www.facebook.com/events/3121930474731285/?ref=newsfeed
У той час, як окупаційні війська планують пройтися вулицями Херсона та похвалитися, що вони «взяли місто», активісти «Жовтої стрічки» закликають городян показати загарбникам, що це не так. Херсон був, є і завжди залишиться українським містом!
«Єдине, що вони можуть взяти – це свої манатки і забиратися з ними до себе на «батьківщину». 9 травня вийди за Херсон – це все твоє! Зіпсуй перемогу орків і святкуй перемогу України! Кожен твій опір наближає її!» - говориться у повідомленні громадської організації «Жовта стрічка».
На мітинг за Україну мешканцям Херсону організатори пропонують надіти синьо-жовтий одяг, взяти державну символіку, і скрізь розвішувати жовті стрічки, щоб «затопити вулиці хвилею патріотичних квітів».
Телеграм канал організаторів опору https://t.me/yellowtape_ru
Ворогу нізащо не вдасться зламати волю херсонців та зруйнувати їхнє майбутнє!
Ми переможемо!
Херсон – це Україна!
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