Херсон – це Україна!

Для того, щоб хоч якось виправдати численні поразки та значні втрати в ході цієї «нової-старої» війни проти України, путін намагається вдатися до звичної тактики проведення «псевдореферендумів». Зараз мова йде про місто Херсон та населені пункти Херсонської та Запорізької областей.
Путін намагається повторити сценарій проведення псевдореферендуму на території окупованого Криму зразка березня 2014 року. І тоді, і зараз путін вкрай потребував легалізації окупованих територій. Будь-якої легалізації, навіть отриманої злочинним шляхом та без будь-якої надії на те, що подібний «вільний вибір» громади окупованих територій хоча б колись буде сприйнятий суспільством. У тому числі – міжнародним.
Ситуації де в чому схожі. І тоді, і зараз таке «волевиявлення» проходило в умовах окупації, під жорстким примусом. Але є суттєві розбіжності стану справ у Криму 2014 року і Херсоном та Херсонською і Запорізькою областями сьогодення.
В Херсоні ворог не має ніяких шансів. Херсон – виключно українське місто. В ньому у рашистів немає ані мережі підготовлених громадських організацій, ані будь-яких помітних груп населення, готових до підтримки дій окупантів. Надії окупанта на масовий перехід на свій бік місцевих чиновників абсолютно неспроможні.
Чого гріха таїти, навесні 2014 року в Криму багато хто «подивлявся» в бік росії, з надією на таку широко розпіарену кремлівськими рупорами тезу «руської весни». Вісім років окупації Криму та Донбасу чітко дали зрозуміти всю брехливість російської пропаганди. Навіть ті, хто навесні 2014 так чи інакше підтримував приєднання Криму до росії в надії на «покращення життя», вже повністю «наїлися руського міра». Тим більше, після звірств «визволителів» в Україні у ході цієї «нової» війни.
Тому шансів на «добровільне визнання нових самопроголошених республік» у кремля практично немає. Єдиний спосіб все ж таки провести так звані «референдуми» – це під загрозою фізичного знищення примусово зігнати місцеве населення та об’єднати його з масштабною «масовкою» привезених з ЛНР та ДНР сепаратистів.
Таке «волевиявлення» ніколи не буде сприйняте ні Україною та самими українцями, ні міжнародним суспільством, бо повністю суперечить, з одного боку, реальному прагненню стовідсотково проукраїнськи налаштованого населення, з іншого – європейським демократичним стандартам виборчого та референдного процесу, визначених в актах м’якого права Венеціанської Комісії (Європейська комісія за зміцнення демократії через право – орган Ради Європи).
Слід відзначити, що і Конституція України не дозволяє проводити подібні референдуми. Такі референдуми з точки зору міжнародного права – нікчемні.
Путін намагається вдатися до проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях з метою продемонструвати «внутрішньому споживачу» бодай якийсь успіх у війні з Україною. Шалені втрати, стратегічна поразка на київському напрямку, героїчна оборона Маріуполя, Чернігова, Сум, Миколаєва та Харкова не дають змоги продемонструвати будь-що реальне. Саме тому, головний воєнний злочинець сьогодення вдається до перевіреного способу з примусовим «волевиявленням» місцевих мешканців.
Та єдине, до чого можуть привести подібні дії кремля – це посилення міжнародних санкцій проти росії та отримання на окупованих територіях можливих «самопроголошених» республік осередків партизанського опору з боку місцевого населення.
Путін намагається повторити сценарій проведення псевдореферендуму на території окупованого Криму зразка березня 2014 року. І тоді, і зараз путін вкрай потребував легалізації окупованих територій. Будь-якої легалізації, навіть отриманої злочинним шляхом та без будь-якої надії на те, що подібний «вільний вибір» громади окупованих територій хоча б колись буде сприйнятий суспільством. У тому числі – міжнародним.
Ситуації де в чому схожі. І тоді, і зараз таке «волевиявлення» проходило в умовах окупації, під жорстким примусом. Але є суттєві розбіжності стану справ у Криму 2014 року і Херсоном та Херсонською і Запорізькою областями сьогодення.
В Херсоні ворог не має ніяких шансів. Херсон – виключно українське місто. В ньому у рашистів немає ані мережі підготовлених громадських організацій, ані будь-яких помітних груп населення, готових до підтримки дій окупантів. Надії окупанта на масовий перехід на свій бік місцевих чиновників абсолютно неспроможні.
Чого гріха таїти, навесні 2014 року в Криму багато хто «подивлявся» в бік росії, з надією на таку широко розпіарену кремлівськими рупорами тезу «руської весни». Вісім років окупації Криму та Донбасу чітко дали зрозуміти всю брехливість російської пропаганди. Навіть ті, хто навесні 2014 так чи інакше підтримував приєднання Криму до росії в надії на «покращення життя», вже повністю «наїлися руського міра». Тим більше, після звірств «визволителів» в Україні у ході цієї «нової» війни.
Тому шансів на «добровільне визнання нових самопроголошених республік» у кремля практично немає. Єдиний спосіб все ж таки провести так звані «референдуми» – це під загрозою фізичного знищення примусово зігнати місцеве населення та об’єднати його з масштабною «масовкою» привезених з ЛНР та ДНР сепаратистів.
Таке «волевиявлення» ніколи не буде сприйняте ні Україною та самими українцями, ні міжнародним суспільством, бо повністю суперечить, з одного боку, реальному прагненню стовідсотково проукраїнськи налаштованого населення, з іншого – європейським демократичним стандартам виборчого та референдного процесу, визначених в актах м’якого права Венеціанської Комісії (Європейська комісія за зміцнення демократії через право – орган Ради Європи).
Слід відзначити, що і Конституція України не дозволяє проводити подібні референдуми. Такі референдуми з точки зору міжнародного права – нікчемні.
Путін намагається вдатися до проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях з метою продемонструвати «внутрішньому споживачу» бодай якийсь успіх у війні з Україною. Шалені втрати, стратегічна поразка на київському напрямку, героїчна оборона Маріуполя, Чернігова, Сум, Миколаєва та Харкова не дають змоги продемонструвати будь-що реальне. Саме тому, головний воєнний злочинець сьогодення вдається до перевіреного способу з примусовим «волевиявленням» місцевих мешканців.
Та єдине, до чого можуть привести подібні дії кремля – це посилення міжнародних санкцій проти росії та отримання на окупованих територіях можливих «самопроголошених» республік осередків партизанського опору з боку місцевого населення.
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