Хабаровська '' Коста Конкордія ''

11:59 13 липень Київ, Україна

Росія демонструє величезну інертність. Як океанський танкер, який, хоч і повільно, але неспинно йде на рифи. Пасажири у паніці, бо розгледіли білі буруни, команда намагається захопити рятувальні засоби, яких стовідсотково не вистачить на всіх. І тільки самозакоханий капітан у захваті від передчуття неминучої трагедії. Неминучої, бо «Він» ні загальмувати такий колос не може і не хоче, ні швидко змінити курс за такого «вправного» керівництва абсолютно нереально. А керівництво незмінне, практично безсмертне… принаймні воно так саме вважає…

Федеральна влада втрачає контроль над владою регіональною. Відцентрові тенденції, які практично були заморожені під час так званої «кримської перерви», значно посилились протягом цього року. Регіони незадоволені тим, як Центр справляється з кризовою ситуацією, що склалась внаслідок «нафтової війни», пандемії коронавірусу та практично повної відсутності виконання Кремлем своїх обіцянок про «значне поліпшення та посилення». Навіть показове святкування «незважаючи ні на що» перемоги та фейкова, практично «одноголосна» підтримка змін до конституції РФ не зміцнили позиції офіційного Кремля, а викликали у більшості росіян непорозуміння та відверту відразу. «Єдина Росія» тріщить по швах. Федеральний устрій Росії, який було встановлено в січні 1918 р., не витримує протирічь між величезним тілом та маленьким недолугим мозком, який намагається це тіло контролювати. Тіло починає рухатись самостійно, з болісними судомами.

Події, що зараз відбуваються в Хабаровському краї, де у містах на вулиці вийшли десятки тисяч людей – це не тільки підтримка ув’язненого губернатора. Заклики та гасла, які лунали на площі Леніна у Хабаровську чітко вказують на явну домінанту відцентрових сценаріїв в даному регіоні Росії, що є наслідком загальної нестабільності та дезінтеграції Російської Федерації.

Кремль готовий до застосування репресивного апарату. Більше сотні «спеців» у неділю, 12 липня, розташувались у будівлі адміністрації Хабаровського краю. У Кремля не залишилось ніяких важелів за для врегулювання ситуації окрім застосування сили. Та чи зможе це примусити людей і надалі тягти «федеральне ярмо» та байдуже спостерігати за тим, як пароплав Росії йде на дно, а неадекватний капітан плескає в долоні та гидко посміхається їм з містка?

Юрій Федоренко.

Аналітик, експерт з питань суспільної комунікації.